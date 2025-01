Polskie banki testowały gotowość na cyberzagrożenia w świetle nowych wymogów DORA

Z tego artykułu dowiesz się o:

Nowe wymogi regulacyjne DORA i NIS2

Od 17 stycznia 2025 roku sektor finansowy musi spełniać wymagania rozporządzenia DORA (Digital Operational Resilience Act).

Ten akt prawny wprowadza kompleksowe wymogi w zakresie cyfrowej odporności instytucji finansowych.

Równolegle trwają prace nad implementacją dyrektywy NIS2, która ma zostać włączona do polskiego systemu prawnego poprzez nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Metodologia testów Cyber-EXE Polska 2024

W tegorocznej edycji ćwiczeń wzięło udział 18 czołowych instytucji bankowych. Testy zaprojektowano w oparciu o rzeczywiste przypadki ataków grup APT (Advanced Persistent Threat) oraz metody stosowane przez cyberprzestępców atakujących platformy kryptowalutowe.

Metodologia testów obejmowała dwie kluczowe fazy:

Faza pierwsza - projektowanie zabezpieczeń:

Wdrożenie systemów zabezpieczeń infrastruktury fizycznej

Implementacja mechanizmów ochrony urządzeń końcowych

Konfiguracja zabezpieczeń sieci wewnętrznej

Testowanie mechanizmów wykrywania anomalii

Faza druga - symulacja ataków:

Monitorowanie systemów pod kątem podejrzanych aktywności

Identyfikacja rodzaju i skali zagrożeń

Współpraca z zespołami technicznymi

Komunikacja z CSIRT-ami krajowymi i sektorowym

Analiza wpływu włamania na organizację

Szczegółowe wyniki testów - co oznaczają dla bezpieczeństwa klientów?

Przeprowadzone testy ujawniły kluczowe zależności między modelami reagowania na incydenty a skutecznością ochrony środków klientów. Przyjrzyjmy się szczegółowym wynikom i ich praktycznemu znaczeniu dla bezpieczeństwa sektora bankowego:

Czas reakcji na zagrożenia

W przypadku samodzielnego działania banków pierwszy raport o zagrożeniu powstawał po 38 minutach, a pełniejsza analiza dopiero po 107 minutach. W tym czasie cyberprzestępcy mogliby już przeprowadzić znaczącą część ataku, potencjalnie uzyskując dostęp do wrażliwych danych lub systemów transakcyjnych. Natomiast w modelu współpracy międzybankowej:

Wstępne powiadomienie następowało już po 30 minutach (o 8 minut szybciej)

Pełna analiza była gotowa po 70 minutach (oszczędność 37 minut)

Ta różnica czasu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa klientów - szybsza reakcja oznacza mniejsze ryzyko skutecznej kradzieży środków czy wycieku danych osobowych. W praktyce każda minuta może decydować o zablokowaniu podejrzanych transakcji czy zatrzymaniu rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania.

Jakość analizy zagrożeń

Szczególnie istotna okazała się poprawa w zakresie identyfikacji wskaźników kompromitacji (IOC). W modelu samodzielnym tylko 51% raportów zawierało pełne informacje o zagrożeniach, co oznaczało, że połowa incydentów nie była dokładnie przeanalizowana. Model współpracy podniósł ten wskaźnik do 71%, co przekłada się na:

Dokładniejszą identyfikację źródeł ataków

Lepsze rozpoznanie metod działania cyberprzestępców

Skuteczniejsze blokowanie podobnych ataków w przyszłości

Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów, które mogłyby niepotrzebnie blokować legalne transakcje klientów

Wyższy odsetek kompletnych analiz IOC oznacza, że banki są w stanie lepiej przewidywać i zapobiegać przyszłym atakom, budując skuteczniejsze mechanizmy ochronne dla środków klientów.

Znaczenie współpracy międzybankowej

Testy jednoznacznie wykazały, że model współpracy między bankami przynosi wymierne korzyści dla bezpieczeństwa całego sektora. Szybsza reakcja i dokładniejsza analiza przekładają się bezpośrednio na:

Minimalizację strat finansowych w przypadku rzeczywistych ataków

Skuteczniejszą ochronę danych osobowych klientów

Większą ciągłość działania systemów bankowych

Lepszą zdolność do wykrywania złożonych, wieloetapowych ataków

Osiągnięte wyniki pokazują również, że polskie banki są dobrze przygotowane do spełnienia wymogów rozporządzenia DORA, szczególnie w zakresie klasyfikacji i raportowania poważnych incydentów bezpieczeństwa.

Rekomendacje dla sektora bankowego

Na podstawie przeprowadzonych testów sformułowano kluczowe rekomendacje dla cyberbezpieczeństwa banków:

„Najważniejszym wnioskiem płynącym z ćwiczeń, oprócz faktu dobrego przygotowania banków i ich gotowości na rzeczywiste zagrożenia, jest pokazanie kluczowej roli kooperacji w przypadku tak trudnych sytuacji" - podkreśla Jakub Teska, Partner EY i lider Zespołu Bezpieczeństwa Chmury.

Wzmocnienie współpracy międzybankowej: Testy jednoznacznie wykazały, że wymiana informacji znacząco poprawia skuteczność reakcji na incydenty

Rozwój narzędzi analitycznych: Banki wykazały się odpowiednimi kompetencjami w zakresie analizy artefaktów i klasyfikacji incydentów według standardów RTS

Zwiększenie złożoności przyszłych ćwiczeń: Ze względu na wysoką skuteczność działań, rekomenduje się podniesienie poziomu trudności kolejnych ćwiczeń cyberbezpieczeństwa

Pytania i odpowiedzi

P: Jak banki poradziły sobie z nowymi wymogami DORA?

O: Testy wykazały, że instytucje bankowe posiadają odpowiednie narzędzia i procedury do klasyfikacji poważnych incydentów zgodnie z wymogami DORA i RTS.

P: Jakie korzyści przynosi współpraca międzybankowa w zakresie cyberbezpieczeństwa?

O: Współpraca skraca czas reakcji nawet o 35% i poprawia jakość raportowania incydentów o 39%.

P: Co wyróżnia tegoroczną edycję ćwiczeń Cyber-EXE?

O: To pierwsze ćwiczenia uwzględniające nowe wymogi DORA, oparte na rzeczywistych scenariuszach ataków APT.

Źródło: EY

Foto: Freepik