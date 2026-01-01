Polski Produkt Przyszłości 2026 - bioniczna trzustka 3D wygrywa 26. edycję konkursu

W skrócie:

Bioniczna trzustka 3D produkuje insulinę, glukagon i peptyd C

Konkurs trwa od 26 lat, zgłoszono już 1750 projektów

Nabór do 27. edycji wydłużony do 12 lutego 2026

Nagrody główne: 100 tys. zł, wyróżnienia: 25 tys. zł

Wymagany poziom gotowości technologicznej TRL minimum 6

Bioniczna trzustka z Polski - pierwszy taki narząd na świecie

Firma Polbionica S.A. otrzymała główną nagrodę za bioniczną trzustkę cATMP - pierwszy na świecie w pełni funkcjonalny narząd biodrukowany w technologii 3D. Według PARP, narząd produkuje insulinę, glukagon i peptyd C w sposób odpowiadający naturalnej fizjologii ludzkiej trzustki. Może być produkowany "na żądanie" i przechowywany w bioreaktorze do czasu transplantacji.

Europejska Agencja Leków sklasyfikowała projekt jako mieszany zaawansowany produkt leczniczy terapii komórkowej i tkankowej (ATMP). To jeden z najbardziej rygorystycznych reżimów regulacyjnych na świecie. Firma przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych - niezbędnego etapu przed dopuszczeniem do leczenia pacjentów.

Bioniczna trzustka ma zintegrowany układ naczyniowy zapewniający prawidłowy przepływ i odżywanie komórek. Rozwiązanie może być przełomem w terapii ciężkich powikłań cukrzycy typu 1 i przewlekłego zapalenia trzustki.

Jak zgłosić projekt do konkursu PARP w 2026 roku

Przez 26 edycji zgłoszono ponad 1750 innowacyjnych projektów, z których 67 zostało nagrodzonych, a 184 wyróżnionych. W 26. edycji wpłynęło 152 zgłoszenia - najliczniej reprezentowane były rozwiązania z zakresu oprogramowania oraz produkcji urządzeń medycznych.

Konkurs ma trzy kategorie:

Produkt przyszłości przedsiębiorcy Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki Wspólny produkt przyszłości instytucji naukowej i przedsiębiorcy

PARP przedłużyła nabór do 27. edycji konkursu do 12 lutego 2026 roku.

Zgłaszać mogą się przedsiębiorcy, uczelnie, instytuty oraz zespoły łączące naukę z biznesem prowadzące działalność na terenie Polski. Produkt musi być doprowadzony co najmniej do poziomu gotowości technologicznej TRL 6 (przetestowany w warunkach rzeczywistych) lub wdrożony do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

"Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić produkt w konkursie, jest poziom zaawansowania wdrożeniowego. Na szóstym poziomie gotowości technologicznej TRL produkt jest przetestowany w warunkach rzeczywistych i gotowy do prac przedwdrożeniowych" - mówi Monika Karwat-Bury, ekspertka Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Jakie nagrody czekają na laureatów w 2026 roku

W 27. edycji laureaci w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrodę główną 100 tys. zł oraz dyplom. Przewidziano także wyróżnienia po 25 tys. zł oraz dodatkowe nagrody specjalne: za produkt z branży ICT, dla młodego przedsiębiorcy (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) oraz za ekoinnowację.

Nagrodzeni otrzymują również prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości. PARP promuje produkty laureatów w materiałach informacyjnych, Katalogu Laureatów, filmach i materiałach prasowych. Konkurs realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach projektu Inno_LAB.

W poprzedniej edycji wyróżniono także polski laser femtosekundowy do operacji zaćmy, tytanowy implant 3D do operacji kręgosłupa drukowany w technologii addytywnej, satelitę hiperspektralnego, który analizuje obrazy bezpośrednio na orbicie, oraz technologię Powder2Powder do opracowywania nowych stopów tytanu.

Warto zapamiętać

Konkurs promuje produkty gotowe do komercjalizacji - nie tylko ciekawe wyniki badań

Projekty innowacyjne mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie z instrumentów PARP

Współpraca nauki z biznesem zwiększa szanse na wdrożenie i sukces rynkowy

Tytuł Polski Produkt Przyszłości to realne wsparcie w drodze do rynku międzynarodowego

Źródło: PARP, parp.gov.pl

Foto: Freepik