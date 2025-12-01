Polski bursztyn eksportowy: 300 mln euro rocznie trafia głównie do Azji

W skrócie:

Eksport polskiej biżuterii bursztynowej: 300 mln euro rocznie

40% eksportu trafia do Chin i Azji Południowo-Wschodniej

Rynek dóbr luksusowych w Polsce wzrósł o 24,6% w 2024 r.

Sprzedaż luksusowej biżuterii w Polsce: 686 mln zł w 2024 r.

Dlaczego to ważne?

Polska jest jednym z największych światowych eksporterów bursztynu, a wartość eksportu biżuterii bursztynowej i srebrnej sięga 300 mln euro rocznie. Około 40% tej wartości przypada na rynki azjatyckie, gdzie polski bursztyn jest ceniony za jakość, design oraz właściwości lecznicze i kulturowe.

W 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych odnotował wzrost o 24,6%, osiągając 55,6 mld zł, jednak krajowa rozpoznawalność marek bursztynniczych pozostaje ograniczona.

Największym paradoksem jest to, że choć Polska kojarzona jest z bursztynem na świecie, to krajowi konsumenci rzadko wybierają wyroby z tego surowca. Wpływ na to miała masowa produkcja niskiej jakości biżuterii od lat 70., co zniechęciło lokalnych klientów. Z kolei na rynkach azjatyckich i Bliskiego Wschodu bursztyn uchodzi za produkt luksusowy, a polskie wyroby są tam wysoko cenione, zwłaszcza o intensywnej czerwonej barwie.

Jakie rynki wybierają polski bursztyn?

Blisko 40% eksportu polskiej biżuterii bursztynowej trafia do Chin i krajów Azji Południowo-Wschodniej. Nabywcy z tych regionów doceniają nie tylko estetykę i jakość, ale także przypisywane bursztynowi właściwości lecznicze oraz jego związki z buddyzmem. Szczególnie poszukiwane są wyroby o intensywnej czerwonej barwie, które mają znaczenie kulturowe i religijne.

Bursztyn z Polski jest również popularny na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. W 2025 roku polskie produkty były prezentowane podczas targów Kahraman w Katarze, gdzie znaczna część eksponatów pochodziła z Polski lub została wykonana z polskiego surowca. W tych regionach bursztyn wykorzystywany jest nie tylko do produkcji biżuterii, ale także do tworzenia przedmiotów sakralnych i dekoracyjnych.

Dlaczego polski rynek nie docenia bursztynu?

W Polsce popularność bursztynu jest niska, mimo jego silnych związków z krajową tradycją. Przyczyną jest zalew rynku przez produkty niskiej jakości od lat 70., które nie spełniały wysokich standardów wzornictwa. Brak profesjonalnego brandingu i inwestycji w design sprawił, że polscy konsumenci nie postrzegają bursztynu jako produktu luksusowego.

Jak podkreśla Aleksandra Harasiuk, dyrektorka operacyjna firmy Almeora, wyroby z bursztynu mają duży, ale niedostrzeżony w kraju potencjał inwestycyjny. Wiele muzeów europejskich i światowych posiada eksponaty z bursztynu pochodzące z regionów nadbałtyckich, które po latach zyskują status bezcennych zabytków kultury i designu.

„Musimy podnieść jakość wzornictwa i wdrożyć branding w firmach, żeby pokazać produkty z bursztynem na takim samym poziomie jak inne marki luksusowe z biżuterią i innymi kamieniami jubilerskimi na całym świecie. Polskie klientki i klienci, którzy chcieliby kolekcjonować bursztyn, mają trudność ze znalezieniem tego, co wartościowe, ale to nie jest niemożliwe.” – Aleksandra Harasiuk, Almeora

Jakie są perspektywy inwestycyjne bursztynu?

Bursztyn posiada znaczący potencjał inwestycyjny, który w Polsce jest wciąż niedoceniany. Historycznie wyroby z bursztynu były eksportowane z regionów nadbałtyckich do muzeów na całym świecie, gdzie zyskiwały status dzieł sztuki i zabytków kultury. Przedmioty takie jak rzeźby, kielichy czy podarunki dyplomatyczne z bursztynu mogą po latach stać się bezcennymi eksponatami.

Ekspertka branży podkreśla, że konserwacja i odpowiednia prezentacja wyrobów bursztynowych może przyczynić się do wzrostu ich wartości w perspektywie 100, 200 czy nawet 300 lat. Wprowadzenie wysokich standardów wzornictwa i profesjonalnego brandingu może również zwiększyć zainteresowanie inwestorów oraz kolekcjonerów na rynku krajowym i zagranicznym.

Warto zapamiętać:

Polski eksport bursztynu to 300 mln euro rocznie

40% eksportu trafia do Azji, głównie Chin

Rynek dóbr luksusowych w Polsce wzrósł o 24,6% w 2024 r.

Sprzedaż luksusowej biżuterii w Polsce: 686 mln zł w 2024 r.

Bursztyn ma niedoceniony potencjał inwestycyjny w kraju

Polska pozostaje jednym z kluczowych eksporterów bursztynu na świecie, choć krajowy rynek wciąż nie docenia jego wartości. Branża bursztynnicza wskazuje na potrzebę poprawy wzornictwa i brandingu, aby zwiększyć atrakcyjność wyrobów zarówno dla polskich, jak i zagranicznych klientów. Dane pochodzą z raportu KPMG oraz informacji rządowych i branżowych.

Źródło: Newseria