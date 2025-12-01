Polska z rekordową reprezentacją na Forum Ekonomicznym Davos 2026

Forum odbędzie się pod hasłem "Duch dialogu", skupiając się na globalnych wyzwaniach, takich jak inwestowanie w kapitał ludzki i odpowiedzialny rozwój innowacji. Polska, jako 20. gospodarka świata i 5. w Unii Europejskiej, planuje podkreślić swój awans do grona krajów G20 oraz rosnącą rolę w międzynarodowej debacie gospodarczej.

Inicjatywa ma na celu nie tylko prezentację polskich osiągnięć, ale również przełamanie stereotypów i budowanie wizerunku kraju jako centrum innowacji w regionie.

W skrócie:

"Leaders Forum powered by Poland" odbędzie się 19-23 stycznia 2026

Polska reprezentowana przez liderów biznesu, nauki i polityki

Główni partnerzy: Autopay, Adamed, Grupa Żabka

Forum towarzyszy 56. Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos

Polska podkreśla awans do G20 i 20. gospodarki świata

Dlaczego to ważne?

Obecność Polski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2026 roku to szansa na wzmocnienie pozycji kraju w globalnej debacie gospodarczej. Forum zgromadzi liderów biznesu, polityki, nauki i kultury, reprezentujących ponad 15 milionów użytkowników rozwiązań fintech oraz sieć ponad 12 000 sklepów convenience. Wydarzenie ma na celu prezentację Polski jako nowego lidera rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, a także budowanie wizerunku kraju jako centrum innowacji i dialogu międzynarodowego.

Najbardziej zaskakującym elementem tegorocznej edycji jest rekordowa liczba polskich partnerów instytucjonalnych i biznesowych, w tym Autopay, Grupa Żabka i Adamed. Polska, która w ciągu trzech dekad awansowała do grona 20 największych gospodarek świata, po raz pierwszy tak wyraźnie zaznacza swoją obecność w Davos. Dodatkowo, zaproszenie do G20 podczas amerykańskiej prezydencji podkreśla rosnące znaczenie Polski na arenie międzynarodowej.

Jakie firmy reprezentują Polskę w Davos 2026?

Polskę podczas Forum w Davos reprezentować będą m.in. Autopay, Adamed oraz Grupa Żabka. Autopay to europejska marka fintech, której rozwiązania miesięcznie wykorzystuje 15 milionów użytkowników i 50 tysięcy firm. Firma prowadzi ekspansję w Europie, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i na Półwyspie Arabskim.

Adamed Pharma, zatrudniający blisko 2800 pracowników, oferuje około 900 produktów w kilkudziesięciu krajach. Od 2001 roku firma przeznaczyła niemal 2,4 mld zł na działalność badawczo-rozwojową, a jej własność intelektualna jest chroniona 256 patentami na świecie. Grupa Żabka zarządza ponad 12 000 sklepów convenience w Polsce i Rumunii, a jej oferta obejmuje również sklepy autonomiczne Żabka Nano oraz platformy cyfrowe, takie jak Maczfit i Dietly.

Jakie są cele Leaders Forum powered by Poland?

Celem "Leaders Forum powered by Poland" jest wzmocnienie obecności Polski w globalnej debacie oraz prezentacja kraju jako centrum innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Forum ma stworzyć przestrzeń do międzynarodowego dialogu, angażując liderów biznesu, polityki, nauki i kultury.

Wydarzenie skupia się na współpracy w warunkach rosnącej rywalizacji, poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu, inwestowaniu w kapitał ludzki i odpowiedzialnym rozwoju innowacji. Polska chce pokazać, że jest gotowa współtworzyć rozwiązania dla Europy i świata, przełamując dotychczasowe stereotypy dotyczące regionu.

„Jako 20. gospodarka świata i 5. gospodarka w Unii Europejskiej, Polska wchodzi w nowy etap swojej historii. Zaproszenie od prezydenta USA do dołączenia do Grupy G20 w czasie amerykańskiej prezydencji to sygnał, że nasza międzynarodowa pozycja bardzo wzrosła. Jednocześnie, wciąż nas słabo widać tam, gdzie się dyskutuje i decyduje o przyszłości globalnego porządku. Jednym z takich miejsc jest Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego. 'Leaders Forum powered by Poland' to wspólny wysiłek naszych think tanków, firm, rządu i akademii, żeby pokazać Polskę taką, jaką ona obecnie jest – twórczą, nowoczesną, energiczną, gotową do współtworzenia rozwiązań dla Europy i świata. Nasz głos musi być słyszalny” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i THINKTANK.

Kto jeszcze wspiera polską obecność w Davos?

Wśród partnerów "Leaders Forum powered by Poland" znalazły się Ministerstwo Cyfryzacji, PKO BP, Orlen, Centralny Port Komunikacyjny, Konfederacja Lewiatan oraz Uniwersytet Warszawski. Partnerem medialnym jest grupa Ringier Axel Springer, a wsparcia udzielają także TVP World i TVP Info.

Instytucjonalne wsparcie oraz obecność czołowych polskich firm i organizacji mają na celu zwiększenie rozpoznawalności Polski na arenie międzynarodowej i umocnienie jej pozycji wśród liderów gospodarczych świata.

Warto zapamiętać:

Forum w Davos 2026 odbędzie się pod hasłem „Duch dialogu”.

Polska prezentuje się jako centrum innowacji Europy Środkowo-Wschodniej.

Autopay obsługuje miesięcznie 15 mln użytkowników.

Adamed przeznaczył 2,4 mld zł na badania od 2001 r.

Grupa Żabka zarządza ponad 12 000 sklepów convenience.

Polska została zaproszona do G20 podczas amerykańskiej prezydencji.

Polska obecność na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2026 roku będzie rekordowa pod względem liczby partnerów i reprezentowanych sektorów. Inicjatywa "Leaders Forum powered by Poland" ma na celu wzmocnienie pozycji kraju w globalnej debacie oraz prezentację osiągnięć polskich firm i instytucji. Wydarzenie podkreśla rosnącą rolę Polski jako lidera innowacji i gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej.

