Polska prezydencja w UE 2025: cyberbezpieczeństwo kluczową kompetencją przyszłości

Zagrożenia cybernetyczne w Europie: aktualny stan

Priorytetami Polskiej Prezydencji w UE pozostają kwestie związane z bezpieczeństwem. W tym kontekście działaniami, które mogą znacząco poprawić jego poziom i przygotować społeczeństwo na wyzwania cyfrowego świata są inwestycje w edukację, rozwój systemowych rozwiązań oraz wzmacnianie partnerstw publiczno-prywatnych w obszarze cyfrowym. Cyberbezpieczeństwo powinno być traktowane jako kluczowa kompetencja przyszłości, na równi z programowaniem.

Dynamika wydarzeń geopolitycznych sprawia, że możemy się spodziewać nasilenia presji na sferę cyfrową w Europie. Wydarzenia, które od niedawna obserwujemy na Bałtyku, już od lat mają miejsce w obszarze IT i OT. Intensyfikacja konwencjonalnych ataków na infrastrukturę krytyczną, inspirowana przez wrogie nam państwa, jest zapowiedzią dalszego wzmocnienia presji na systemy informatyczne i przemysłowe.

Jak wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej?

Europa stoi przed wieloma wyzwaniami i jeśli bezpieczeństwo traktujemy priorytetowo, to trwającą prezydencję powinno się wykorzystać by podkreślać znaczenie m.in. kwestii edukacji, cyberhigieny czy wymiany doświadczeń. Choć pozornie wydają się one nie być powiązane z zagrożeniami np. dla infrastruktury krytycznej, to w rzeczywistości jest inaczej.

Gdyby aktualni dorośli wychowywali się w kulturze świadomości zagrożeń, to bez wątpienia poziom naszego ogólnego bezpieczeństwa byłby wyższy.

Cyberbezpieczeństwo jako strategiczna kompetencja zawodowa

Rozwój technologii sprawia, że liczba zagrożeń w cyberprzestrzeni nieustannie rośnie, a nowy front tej walki otwiera sztuczna inteligencja. Pamiętajmy przy tym, że nasze sieci i systemy teleinformatyczne są tak odporne, jak ich najsłabsze ogniwo, którym najczęściej jest człowiek.

Od wielu lat, gdy mowa o kompetencjach cyfrowych przyszłości, wskazuje się przede wszystkim na umiejętności związane z programowaniem. Nadszedł czas, by również cyberbezpieczeństwo traktować w ten sposób.

Specjaliści cyberbezpieczeństwa: zapotrzebowanie rynku pracy

Szacuje się, że na świecie brakuje 4 mln specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a w Polsce luka obejmuje od dziesięciu do kilkunastu tysięcy osób. W tym kontekście coraz bardziej złożone zagrożenia wymuszają stałe podnoszenie kompetencji i „know-how" dotyczącego zabezpieczeń teleinformatycznych.

Ten stan rzeczy wymaga systemowego podejścia do edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, które powinno obejmować nie tylko techniczne aspekty ochrony danych, lecz także rozwijanie świadomości i kształtowanie nawyków odpowiedzialnego korzystania z technologii. Połączenie wiedzy technicznej z krytycznym myśleniem zwiększy odporność społeczeństwa na manipulacje i dezinformację w cyfrowym świecie.

Edukacja cyberbezpieczeństwa w szkołach podstawowych

Edukacja od najmłodszych lat, w tym wprowadzenie tematów związanych z cyberhigieną do programów nauczania, może znacząco poprawić bezpieczeństwo w przyszłości. Pojawiają się oddolne inicjatywy skierowane do uczniów szkół podstawowych takie jak „Cyfrowy Skaut" w formie spotkań uczniów z ekspertami stowarzyszenia ISSA Polska.

To jaskółka, lecz by myśleć o uzyskaniu efektu skali warto uwzględnić tę tematykę choćby w dyskusji o szkolnej podstawie programowej. Przedmiot związany z cyberbezpieczeństwem, który uświadamiałby od najmłodszych lat, że dostęp do Internetu to nie tylko rozrywka, lecz również szereg potencjalnych zagrożeń, które jednak z powodzeniem można neutralizować np. dbając o nasze hasła, byłby najlepszą profilaktyką.

To problem uniwersalny i z pewnością półrocze prezydencji jest dobrą okolicznością by mówić o tym na forum europejskim.

Finansowanie cyberbezpieczeństwa: strategie i rozwiązania

Środki na realizację tych działań powinny być alokowane w sposób systematyczny, a nie w odpowiedzi na kryzys. Naprawa szkód bywa nie tylko kosztowna, lecz także niewystarczająca. Konieczna jest zmiana mentalności, która pozwoli nie tylko nadążać za cyfrowym rozwojem, a wyprzedzać go poprzez proaktywne działania i długofalowe planowanie.

Program współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w obszarze cyberbezpieczeństwa funkcjonuje od ponad 5 lat. Oparty jest na kilku filarach m.in. podnoszeniu kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych, wymianie informacji na temat zagrożeń i ataków w cyberprzestrzeni, przygotowywaniu rekomendacji i „dobrych praktyk" zwiększających bezpieczeństwo polskich organizacji oraz wspieraniu nowoczesnych rozwiązań i projektów w tym obszarze.

Podmioty prywatne w dużym stopniu odpowiadają za bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na co dzień przez europejskie organizacje i osoby prywatne. Sektor posiada wieloletnie doświadczenie w wykrywaniu zagrożeń i podatności, rozpoznawaniu metod ataków cybernetycznych oraz wdrażania środków technicznych i organizacyjnych podnoszących bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Dobre praktyki cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Warto pokazać innym państwom członkowskim UE jak funkcjonuje PWCyber, by w ten sposób promować partnerstwo publiczno-prywatne. Wykorzystajmy prezydencję, aby podzielić się z europejskimi partnerami wiedzą o korzyściach, jakie Program przynosi uczestnikom, oraz o naszych dalszych planach z nim związanych.

Jednocześnie dowiedzmy się o podobnych inicjatywach - czego udało im się dokonać i jakie wyzwania wciąż przed nimi stoją. Wymiana wiedzy to jeden z najistotniejszych aspektów w naszej branży.

Powinniśmy uświadamiać, że dobre praktyki i zasady postępowania w cyfrowym środowisku są tak samo istotne jak zasady BHP. Nawiązując do tego wątku dodam, że dobrym krokiem byłoby, aby cyberhigiena stała się obowiązkowym elementem szkoleń pracowników w sektorze publicznym i prywatnym. To również jest element bezpieczeństwa.

Autor: Paweł Śmigielski, Stormshield

Ilustracja: DALL-E