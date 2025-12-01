Polska planuje 18 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

W skrócie:

Potencjał Bałtyku to 33 GW mocy.

Do 2040 r. planowane 18 GW mocy zainstalowanej.

Inwestycje mogą sięgnąć 900 mld złotych.

Grupa ORLEN rozwija pierwszą farmę Baltic Power.

Polskie firmy mają zwiększyć udział do 40% w projektach offshore.

Ważna sprawa to ambitne plany rozwoju morskich farm wiatrowych. Do 2030 roku Europa planuje mieć 111 GW mocy zainstalowanych offshore, a Polska 5,9 GW. Do 2040 roku na Bałtyku ma powstać 18 GW, a inwestycje mogą osiągnąć około 900 miliardów złotych.

Jakie są kluczowe inwestycje w Polsce?

Grupa ORLEN, we współpracy z Northland Power, buduje pierwszą morską farmę Baltic Power, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Planowana jest także farma Baltic East o mocy około 1 GW oraz projekt Baltic West z mocą około 4 GW.

ORLEN Neptun posiada terminal instalacyjny w Świnoujściu, który będzie wsparciem dla projektów drugiej fazy offshore. Terminal ma już klientów, takich jak Ocean Winds i Smulders.

Jakie badania i przygotowania są prowadzone?

ORLEN Neptun rozpocznie badania środowiskowe, wietrzności oraz geofizyczne i geotechniczne. Są to niezbędne działania przygotowujące do realizacji inwestycji i udziału w aukcjach offshore.

Jakie znaczenie ma udział polskich firm?

Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej udział krajowych firm w projektach offshore ma wzrosnąć z 20% do co najmniej 40%. Obecnie około 500 polskich przedsiębiorstw posiada kompetencje potrzebne w tym sektorze.

Ważne jest zrozumienie łańcucha dostaw i komunikacja między zamawiającymi a dostawcami. To umożliwi lepsze planowanie i współpracę w sektorze.

Jak finansowane są inwestycje?

Inwestycje w farmy wiatrowe finansowane są na warunkach rynkowych. Zainteresowanie finansowaniem wykazują zarówno polskie, jak i międzynarodowe instytucje, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

"W mojej ocenie najważniejsze z perspektywy przyszłości polskiej gospodarki jest to, żeby również na inwestycjach w offshore rozwinął się ekosystem polskich, innowacyjnych firm wykorzystujących polską myśl techniczną" - Leszek Stypułkowski, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Potrzebny jest także rozwój sektora venture capital, który wesprze innowacyjne firmy w branży offshore.

Jakie są cele strategiczne i znaczenie sektora?

Grupa ORLEN planuje osiągnąć do 2035 roku 12,8 GW mocy z odnawialnych źródeł, z czego około 6,4 GW może pochodzić z morskich farm wiatrowych. Inwestycje te mają istotne znaczenie dla transformacji energetycznej i bezpieczeństwa kraju.

Offshore to nie tylko źródło energii, ale i impuls dla rozwoju gospodarki i innowacji w Polsce.

Podsumowując, Polska stawia na rozwój morskich farm wiatrowych jako kluczowy element transformacji energetycznej. Realizacja planów wymaga dalszych badań, inwestycji oraz współpracy krajowych i zagranicznych firm. Oferta inwestycyjna jest rozbudowywana, jednak szczegóły dotyczące harmonogramów i pełnego udziału lokalnych przedsiębiorstw będą się rozwijać w kolejnych latach.

Foto: Freepik

Źródło: PAP MediaRoom