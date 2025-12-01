Polska planuje 18 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

Wczoraj, 19:40

Polska część Morza Bałtyckiego dysponuje dużym potencjałem energetycznym, szacowanym na 33 GW. Jego wykorzystanie pozwoliłoby na pokrycie znacznej części zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jakie są plany i wyzwania dla sektora offshore?

Polska planuje 18 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

W skrócie:

  • Potencjał Bałtyku to 33 GW mocy.
  • Do 2040 r. planowane 18 GW mocy zainstalowanej.
  • Inwestycje mogą sięgnąć 900 mld złotych.
  • Grupa ORLEN rozwija pierwszą farmę Baltic Power.
  • Polskie firmy mają zwiększyć udział do 40% w projektach offshore.

Ważna sprawa to ambitne plany rozwoju morskich farm wiatrowych. Do 2030 roku Europa planuje mieć 111 GW mocy zainstalowanych offshore, a Polska 5,9 GW. Do 2040 roku na Bałtyku ma powstać 18 GW, a inwestycje mogą osiągnąć około 900 miliardów złotych.

Jakie są kluczowe inwestycje w Polsce?

Grupa ORLEN, we współpracy z Northland Power, buduje pierwszą morską farmę Baltic Power, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Planowana jest także farma Baltic East o mocy około 1 GW oraz projekt Baltic West z mocą około 4 GW.

ORLEN Neptun posiada terminal instalacyjny w Świnoujściu, który będzie wsparciem dla projektów drugiej fazy offshore. Terminal ma już klientów, takich jak Ocean Winds i Smulders.

Jakie badania i przygotowania są prowadzone?

ORLEN Neptun rozpocznie badania środowiskowe, wietrzności oraz geofizyczne i geotechniczne. Są to niezbędne działania przygotowujące do realizacji inwestycji i udziału w aukcjach offshore.

Jakie znaczenie ma udział polskich firm?

Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej udział krajowych firm w projektach offshore ma wzrosnąć z 20% do co najmniej 40%. Obecnie około 500 polskich przedsiębiorstw posiada kompetencje potrzebne w tym sektorze.

Ważne jest zrozumienie łańcucha dostaw i komunikacja między zamawiającymi a dostawcami. To umożliwi lepsze planowanie i współpracę w sektorze.

Jak finansowane są inwestycje?

Inwestycje w farmy wiatrowe finansowane są na warunkach rynkowych. Zainteresowanie finansowaniem wykazują zarówno polskie, jak i międzynarodowe instytucje, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

"W mojej ocenie najważniejsze z perspektywy przyszłości polskiej gospodarki jest to, żeby również na inwestycjach w offshore rozwinął się ekosystem polskich, innowacyjnych firm wykorzystujących polską myśl techniczną" - Leszek Stypułkowski, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Potrzebny jest także rozwój sektora venture capital, który wesprze innowacyjne firmy w branży offshore.

Jakie są cele strategiczne i znaczenie sektora?

Grupa ORLEN planuje osiągnąć do 2035 roku 12,8 GW mocy z odnawialnych źródeł, z czego około 6,4 GW może pochodzić z morskich farm wiatrowych. Inwestycje te mają istotne znaczenie dla transformacji energetycznej i bezpieczeństwa kraju.

Offshore to nie tylko źródło energii, ale i impuls dla rozwoju gospodarki i innowacji w Polsce.

Podsumowując, Polska stawia na rozwój morskich farm wiatrowych jako kluczowy element transformacji energetycznej. Realizacja planów wymaga dalszych badań, inwestycji oraz współpracy krajowych i zagranicznych firm. Oferta inwestycyjna jest rozbudowywana, jednak szczegóły dotyczące harmonogramów i pełnego udziału lokalnych przedsiębiorstw będą się rozwijać w kolejnych latach.

Foto: Freepik

Źródło: PAP MediaRoom


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:



Tester Summit i Pytech Summit - dwie darmowe konferencje online, jedna misja: rozwój kompetencji IT

fot. Drazen Zigic


Spadające ceny najmu mimo utrzymujących się kosztów kredytów w Polsce

fot. Freepik


AI i social commerce, a świąteczne zakupy Polaków



Produkcja rośnie o 19 proc. dzięki AI i automatyzacji pierwszej linii



Ceny używek rosły najszybciej w polskich sklepach w październiku



Boom na chińskie platformy napędza sprzedaż polskich sklepów internetowych
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

Autobaza.pl Historia Pojazdu

© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.