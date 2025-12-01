Polska planuje 18 GW mocy w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

Polska część Morza Bałtyckiego dysponuje dużym potencjałem energetycznym, szacowanym na 33 GW. Jego wykorzystanie pozwoliłoby na pokrycie znacznej części zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jakie są plany i wyzwania dla sektora offshore?
W skrócie:
Ważna sprawa to ambitne plany rozwoju morskich farm wiatrowych. Do 2030 roku Europa planuje mieć 111 GW mocy zainstalowanych offshore, a Polska 5,9 GW. Do 2040 roku na Bałtyku ma powstać 18 GW, a inwestycje mogą osiągnąć około 900 miliardów złotych.
Grupa ORLEN, we współpracy z Northland Power, buduje pierwszą morską farmę Baltic Power, która zasili ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Planowana jest także farma Baltic East o mocy około 1 GW oraz projekt Baltic West z mocą około 4 GW.
ORLEN Neptun posiada terminal instalacyjny w Świnoujściu, który będzie wsparciem dla projektów drugiej fazy offshore. Terminal ma już klientów, takich jak Ocean Winds i Smulders.
ORLEN Neptun rozpocznie badania środowiskowe, wietrzności oraz geofizyczne i geotechniczne. Są to niezbędne działania przygotowujące do realizacji inwestycji i udziału w aukcjach offshore.
Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej udział krajowych firm w projektach offshore ma wzrosnąć z 20% do co najmniej 40%. Obecnie około 500 polskich przedsiębiorstw posiada kompetencje potrzebne w tym sektorze.
Ważne jest zrozumienie łańcucha dostaw i komunikacja między zamawiającymi a dostawcami. To umożliwi lepsze planowanie i współpracę w sektorze.
Inwestycje w farmy wiatrowe finansowane są na warunkach rynkowych. Zainteresowanie finansowaniem wykazują zarówno polskie, jak i międzynarodowe instytucje, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
"W mojej ocenie najważniejsze z perspektywy przyszłości polskiej gospodarki jest to, żeby również na inwestycjach w offshore rozwinął się ekosystem polskich, innowacyjnych firm wykorzystujących polską myśl techniczną" - Leszek Stypułkowski, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Potrzebny jest także rozwój sektora venture capital, który wesprze innowacyjne firmy w branży offshore.
Grupa ORLEN planuje osiągnąć do 2035 roku 12,8 GW mocy z odnawialnych źródeł, z czego około 6,4 GW może pochodzić z morskich farm wiatrowych. Inwestycje te mają istotne znaczenie dla transformacji energetycznej i bezpieczeństwa kraju.
Offshore to nie tylko źródło energii, ale i impuls dla rozwoju gospodarki i innowacji w Polsce.
Podsumowując, Polska stawia na rozwój morskich farm wiatrowych jako kluczowy element transformacji energetycznej. Realizacja planów wymaga dalszych badań, inwestycji oraz współpracy krajowych i zagranicznych firm. Oferta inwestycyjna jest rozbudowywana, jednak szczegóły dotyczące harmonogramów i pełnego udziału lokalnych przedsiębiorstw będą się rozwijać w kolejnych latach.
