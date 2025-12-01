Polska Moc Biznesu 2025: prawo i migracje kluczowe dla gospodarki w Polsce

Najważniejszym tematem była lawina zmian prawnych oraz rola migrantów na rynku pracy. Eksperci zwrócili uwagę na negatywny wpływ niestabilności prawa i potrzebę deregulacji. Zmiany w przepisach dotyczących cudzoziemców mają ułatwić integrację i ograniczyć nadużycia.

Implikacją debat jest postulat uproszczenia prawa oraz stworzenia przewidywalnych zasad dla przedsiębiorców i migrantów, by zapewnić długofalowy rozwój polskiej gospodarki.

Dlaczego to ważne?

Zmiany prawne i migracyjne dotyczą bezpośrednio setek tysięcy przedsiębiorców, pracowników oraz instytucji publicznych w Polsce. W 2024 roku z Sejmu wyszło rekordowe 24 tysiące stron legislacji, co wpływa na codzienne funkcjonowanie firm i obywateli. Przedsiębiorcy muszą dostosowywać się do nowych regulacji, a niestabilność prawa utrudnia planowanie inwestycji oraz rozwój innowacji.

Kongres zgromadził ekspertów z różnych branż, którzy wskazywali na paradoks: mimo silnej pozycji polskich MŚP (np. ponad połowa rynku kosmetycznego), unijne regulacje i krajowa niestabilność prawna hamują innowacyjność. Dodatkowo, wyzwaniem staje się integracja migrantów – według raportu „Migracje i korzyści dla gospodarki” Polska powinna przyjmować co roku ok. 100 tys. cudzoziemców, by uzupełnić braki kadrowe.

Jak zmieniające się prawo wpływa na biznes w Polsce

W Polsce niestabilność przepisów oraz szybkie tempo zmian legislacyjnych są wskazywane jako główne bariery rozwoju biznesu. W 2024 roku uchwalono aż 24 tysiące stron nowych przepisów, co powoduje trudności w ich stosowaniu przez przedsiębiorców.

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu PEKAO S.A., powiedział: „Problemem w Polsce jest nie tylko niestabilność przepisów, ale wręcz lawina regulacyjna przy domniemaniu znajomości prawa przez wszystkich. Oczekuje się, że receptą na ten stan jest deregulacja. Jednak z perspektywy sektora bankowego zdecydowanie ważniejsza jest trwałość stosunków zobowiązaniowych”.

Branża kosmetyczna, gdzie ponad połowa rynku należy do polskich MŚP, odczuwa negatywne skutki unijnych regulacji – m.in. zakazu używania talku czy alkoholu w kosmetykach. Zdaniem Henryka Orfingera (Dr Irena Eris), przedsiębiorcy muszą nadążać za ciągłymi zmianami zamiast inwestować w innowacje.

Czy migracje rozwiązują problemy demograficzne Polski

Migracje są postrzegane jako sposób na uzupełnienie deficytów kadrowych, ale nie mogą być jedynym remedium na wyzwania demograficzne kraju. Dr hab. Maciej Duszczyk (MSWiA) podkreślił, że gdyby migracje miały rozwiązać problem starzejącego się społeczeństwa, w Polsce musiałoby mieszkać nawet 10-15 mln cudzoziemców.

„Nasz kraj będzie uzupełniał deficyty na rynku pracy, ale gospodarka Polski nie może opierać się na ściąganiu taniej siły roboczej” – zaznaczył Maciej Duszczyk.

Zmieniono przepisy dotyczące studentów zagranicznych oraz wprowadzono szybką ścieżkę pobytową dla obywateli państw będących największymi inwestorami. Celem jest przyciągnięcie ekspertów i menedżerów oraz eliminacja tzw. „pralni wizowych”.

Ile Polaków popiera obecność migrantów na rynku pracy

Z badań IPSOS wynika, że jedynie 6% Polaków uważa cudzoziemców za zagrożenie dla kraju. Programy integracyjne prowadzone przez firmy takie jak IKEA pokazują pozytywny wpływ migrantów na rynek pracy i system emerytalny.

Według raportu Deloitte, zarobki osób z Ukrainy pracujących w Polsce umożliwiają wypłatę wyższych świadczeń emerytom – bez nich średnia emerytura wyniosłaby tylko 1900 zł.

Jakie wyzwania stoją przed integracją migrantów w Polsce

Migranci ekonomiczni wymagają skutecznej integracji zarówno na poziomie firm, jak i lokalnych społeczności. Badania pokazują, że taka integracja zwiększa produktywność o około 2%. Eksperci podkreślają potrzebę jasnych reguł dotyczących pobytu, zatrudnienia i świadczeń socjalnych dla cudzoziemców.

Kamil Sobolewski (Pracodawcy RP) wskazał na brak systemu kontroli losów migrantów po zakończeniu kontraktu oraz potrzebę elektronizacji relacji państwo-imigrant.

Szerszy kontekst

Według GUS, 2023, liczba pracujących cudzoziemców w Polsce przekroczyła milion osób. Raport Deloitte, 2023 wskazuje natomiast, że składki migrantów z Ukrainy zwiększyły Fundusz Ubezpieczeń Społecznych o ponad miliard złotych rocznie.

Kongres Polska Moc Biznesu zgromadził ekspertów z sektora bankowego, kosmetycznego, doradztwa podatkowego i administracji publicznej. Debaty dotyczyły wpływu prawa i migracji na konkurencyjność gospodarki oraz konieczności uproszczenia przepisów i skutecznej integracji cudzoziemców.

