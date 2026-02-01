Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum PGZ i Kongsberg Defence&Airspace na dostawę systemu antydronowego SAN. Wartość kontraktu to 15 mld zł netto, a pierwsze plutony ogniowe trafią do wojska już do końca 2026 roku. Gdyńska firma Advanced Protection Systems dostarcza kluczowe komponenty systemu, który ma chronić wschodnią granicę Polski i NATO.
W skrócie:
System SAN to najniższa warstwa obrony powietrznej Polski, uzupełniająca programy Wisła, Narew i Pilica.
Według Defence24.pl, baterie będą wyposażone w różnorodne efektory: armaty 35 mm, 30 mm i 12,7 mm, pociski rakietowe, drony przechwytujące oraz środki walki radioelektronicznej.
System dowodzenia i kontroli opracowany przez Advanced Protection Systems zintegruje wszystkie sensory i efektory z narodowymi zdolnościami obrony powietrznej.
"Technologie naszej firmy dotychczas sprawdzone na wielu polach realnie wzmocnią bezpieczeństwo naszego kraju. To przykład, że nowoczesna obronność może powstawać w Polsce" - mówi dr Maciej Klemm, prezes zarządu i współzałożyciel Advanced Protection Systems.
Program realizowany jest w trybie pilnej potrzeby operacyjnej, a zakończenie dostaw całego systemu przewidziano na 24 miesiące od podpisania umowy. To odpowiedź na incydent z września 2025 roku, gdy rosyjskie drony bojowe wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.
Polski rząd określa SAN jako "największy i najnowocześniejszy w Europie zintegrowany system przeciwdronowy". Weryfikacja tej tezy wymaga ostrożności - 18 baterii antydronowych to rzeczywiście znacząca liczba, ale porównania z innymi krajami NATO są utrudnione ze względu na różne standardy klasyfikacji systemów C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems).
Według dokumentów NATO dotyczących systemów C-UAS, kluczowe znaczenie ma nie tylko liczba baterii, ale interoperacyjność, modularność i zgodność z polityką NATO.
Standardy NATO wymagają, by sensory, systemy dowodzenia i efektory były "vendor agnostic" z punktu widzenia integracji - co oznacza możliwość współpracy sprzętu różnych producentów.
Program SAN ma być realizowany w formule "spiralnego rozwoju zdolności", co pozwoli na dodawanie kolejnych elementów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że system ma być "wzorem dla całego NATO" i spotkał się z zainteresowaniem podczas posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO.
Program SAN będzie finansowany z europejskiego instrumentu SAFE (Security Action for Europe).
Instrument SAFE działa na zasadzie pożyczek udzielanych krajom UE, finansowanych ze środków pożyczonych na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych. Priorytetowe obszary to systemy antydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwo i mobilność wojskowa. Państwa członkowskie składają wnioski zawierające plan inwestycji z opisem produktów, działań i szacowanych wydatków.
Źródło: Advanced Protection Systems (APS), Defence24.pl, Kongsberg Defence & Aerospace, dokumenty NATO dotyczące systemów C-UAS, rozporządzenie Rady UE 2025/1106
Foto: Freepik AI
