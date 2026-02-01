Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum PGZ i Kongsberg Defence&Airspace na dostawę systemu antydronowego SAN. Wartość kontraktu to 15 mld zł netto, a pierwsze plutony ogniowe trafią do wojska już do końca 2026 roku. Gdyńska firma Advanced Protection Systems dostarcza kluczowe komponenty systemu, który ma chronić wschodnią granicę Polski i NATO.

W skrócie:

  • Umowa na 18 baterii antydronowych za 15 mld zł
  • Finansowanie z europejskiego instrumentu SAFE
  • Pierwsze 3 plutony ogniowe do końca 2026
  • 60 proc. środków trafia do polskiego przemysłu
  • System łączy radary, zakłócacze i broń kinetyczną
drony, wojsko

Wielowarstwowa obrona przeciwko dronom - co wchodzi w skład SAN

System SAN to najniższa warstwa obrony powietrznej Polski, uzupełniająca programy Wisła, Narew i Pilica.

  • Pojedynczy moduł bateryjny składa się z trzech plutonów ogniowych i plutonu wsparcia.
  • Każdy pluton ogniowy może samodzielnie wykrywać, śledzić, identyfikować i zwalczać cele powietrzne.

Według Defence24.pl, baterie będą wyposażone w różnorodne efektory: armaty 35 mm, 30 mm i 12,7 mm, pociski rakietowe, drony przechwytujące oraz środki walki radioelektronicznej.

System dowodzenia i kontroli opracowany przez Advanced Protection Systems zintegruje wszystkie sensory i efektory z narodowymi zdolnościami obrony powietrznej.

"Technologie naszej firmy dotychczas sprawdzone na wielu polach realnie wzmocnią bezpieczeństwo naszego kraju. To przykład, że nowoczesna obronność może powstawać w Polsce" - mówi dr Maciej Klemm, prezes zarządu i współzałożyciel Advanced Protection Systems.

Program realizowany jest w trybie pilnej potrzeby operacyjnej, a zakończenie dostaw całego systemu przewidziano na 24 miesiące od podpisania umowy. To odpowiedź na incydent z września 2025 roku, gdy rosyjskie drony bojowe wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.

Czy Polska rzeczywiście buduje największy system w Europie

Polski rząd określa SAN jako "największy i najnowocześniejszy w Europie zintegrowany system przeciwdronowy". Weryfikacja tej tezy wymaga ostrożności - 18 baterii antydronowych to rzeczywiście znacząca liczba, ale porównania z innymi krajami NATO są utrudnione ze względu na różne standardy klasyfikacji systemów C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems).

Według dokumentów NATO dotyczących systemów C-UAS, kluczowe znaczenie ma nie tylko liczba baterii, ale interoperacyjność, modularność i zgodność z polityką NATO.

Standardy NATO wymagają, by sensory, systemy dowodzenia i efektory były "vendor agnostic" z punktu widzenia integracji - co oznacza możliwość współpracy sprzętu różnych producentów.

Program SAN ma być realizowany w formule "spiralnego rozwoju zdolności", co pozwoli na dodawanie kolejnych elementów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że system ma być "wzorem dla całego NATO" i spotkał się z zainteresowaniem podczas posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO. 

Finansowanie z instrumentu SAFE - co to oznacza dla Polski

Program SAN będzie finansowany z europejskiego instrumentu SAFE (Security Action for Europe).

  • To nowe narzędzie finansowe UE, ustanowione rozporządzeniem Rady UE 2025/1106 z maja 2025 roku, które ma na celu zapewnienie państwom członkowskim pomocy w pilnych inwestycjach obronnych.

Instrument SAFE działa na zasadzie pożyczek udzielanych krajom UE, finansowanych ze środków pożyczonych na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych. Priorytetowe obszary to systemy antydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwo i mobilność wojskowa. Państwa członkowskie składają wnioski zawierające plan inwestycji z opisem produktów, działań i szacowanych wydatków.

Warto zapamiętać

  • System SAN to odpowiedź na realne zagrożenie - rosyjskie drony naruszały polską przestrzeń powietrzną we wrześniu 2025
  • 60 proc. środków z kontraktu trafia do polskiego przemysłu
  • Ambitny harmonogram (24 miesiące na cały system) wymaga sprawnej koordynacji wielu podsystemów i dostawców

Źródło: Advanced Protection Systems (APS), Defence24.pl, Kongsberg Defence & Aerospace, dokumenty NATO dotyczące systemów C-UAS, rozporządzenie Rady UE 2025/1106

 

 

Foto: Freepik AI


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. Pixabay


Odbarwienia na parapecie zewnętrznym - jak usunąć?

fot. cyberrescue


Uwaga na wiadomości o wypłatach odszkodowania z PZU i konieczności uregulowania opłaty

fot. gigacon


Jak usprawnić procesy w firmie? Odpowiedź znajdziesz podczas bezpłatnej konferencji online: BPM. Robotyzacja i Automatyzacja procesów



Warszawa - stolica psychoterapii. Jakie wyzwania dla psychiki stawia duże miasto?

fot. benzoix


Polska druga od końca w UE w adopcji sztucznej inteligencji, ale jest plan

fot. DCStudio


Kary RODO w Europie przekroczyły 7,1 mld euro - Polska na 3. miejscu w zgłoszeniach
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

Naturell Cynk + C Autobaza.pl

© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.