Polki a smartwatche: połowa z nich ma albo chce mieć inteligentny zegarek

W Polsce więcej mężczyzn (47%) niż kobiet (40%) posiada inteligentny zegarek, ale już chęć zakupu wyraża taki sam odsetek obu płci (po 12%).

Polki w swoich smartwatchach najczęściej korzystają z funkcji liczenia kroków – 70% posiadaczek (vs. 54% mężczyzn mających smart zegarek).

Na dalszych miejscach plasują się: sprawdzanie godziny – 61% (u panów jest to najczęstszy wybór – 59%), odbieranie powiadomień ze smartfona – 41% (ten sam wynik dla obu płci), liczenie kalorii – 36% (vs. 26% Polaków) i pomiary medyczne (EKG, tętno) – 31% (vs. 38% dla mężczyzn).

Panie mają także większe oczekiwania co do wyglądu smart zegarka niż mężczyźni. 65% Polek (vs. 56% Polaków) chce nosić smart zegarek „zawsze, bez względu na okazję”.

Dodatkowo ponad 1/3 badanych kobiet używających smartwatcha narzeka, że posiadany model nie podkreśla ich stylu.

Czego brakuje kobietom w ich smartwatchach?

Polki zapytane, czego brakuje im w ich smart zegarku, najczęściej odpowiedziały, że wymiennych pasków, żeby dopasować wygląd do okazji – 23% posiadaczek (vs. 14% posiadaczy).

Kolejne wskazane przez panie braki to: pomiar ciśnienia krwi – 22% (podobnie jak u mężczyzn), możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych – 20% (vs. 13%), niezależne od telefonu mapy GPS – 20% (vs. 25%).

Równie ważna okazuje się także możliwość personalizacji swojego smartwatcha, poprzez dopasowanie wyglądu tarczy (kolor i wzór) do aktualnego ubioru – 20% (vs. 15% u panów).

Nie tylko wygląd się liczy. Specyfikacja też ma znaczenie

Na co Polki zwracają uwagę, kupując nowy model? Ich zdaniem idealny smart zegarek powinien działać na jednym ładowaniu min. 7 dni (48% kobiet mających lub chcących kupić smartwatch) oraz być odporny na wodę i kurz (44%).

Na trzecim miejscu plasują się funkcje monitorujące zdrowie – 39% (vs. 33% u mężczyzn), na czwartym – wielkość koperty, która powinna być dopasowana do szerokości nadgarstka (34%), a na piątym i szóstym – funkcje sportowe (31%) oraz kolor (30%).

Według mężczyzn TOP 5 cech smartwatcha to: długa praca na baterii (45%), odporność na wodę i kurz (43%), duży i wyraźny ekran (40%), funkcje monitorujące zdrowie (33%) oraz wielkość koperty odpowiednia do szerokości nadgarstka (31%).

Wydawać by się mogło, że panie są dużo mniej zainteresowanie nowościami technologicznymi niż panowie. W przypadku smartwatchy nie jest to prawdą. Kobiety mają równie wysoką świadomość na temat tego produktu jak mężczyźni i przy zakupie zwracają uwagę na niemalże te same aspekty. Jednocześnie Polki są bardziej wymagające w kwestiach estetycznych niż Polacy. Wybór smartwatchy jest coraz szerszy, co daje paniom możliwość znalezienia pasującego modelu – podsumowuje Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Infografika: Huawei. Foto: benzoix, Freepik