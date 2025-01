Podsumowanie 2024 roku na rynku open source. Co czeka nas w najbliższej przyszłości

W 2024 roku ponad 67 proc. organizacji zwiększyło wykorzystanie oprogramowania open source. Rosnąca popularność otwartych rozwiązań przekłada się na dynamikę ich rozwoju, jednocześnie rodząc pytania o to, w jakim kierunku będzie on następował. Według ekspertów Linux Polska w ostatnim roku najważniejszymi czynnikami kształtującymi rynek open source były rozwój sztucznej inteligencji, zagrożenia cybernetyczne i globalny trend dążenia do autonomii cyfrowej. A co czeka nas w 2025 roku?