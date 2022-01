Poczta Polska rozpoczęła testy technologii RFID

W Poczcie Polskiej ruszyła pierwsza faza testów technologii RFID w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego we współpracy z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym oraz konsorcjum Orange/Hadatap. Jeśli testy zakończą się sukcesem, spółka może wdrożyć je na szeroką skalę, co powoli precyzyjniej lokalizować przesyłki oraz przyspieszyć proces ich doręczenia do milionów klientów w Polsce.