Płatności odroczone na rosnącym trendzie

W pierwszej połowie roku 2024 ponad 1,2 miliona osób wybrało opcję płatności BNPL, generując łącznie zobowiązania na ponad 7 milionów złotych. W porównaniu do roku 2023, kiedy to odroczone płatności stanowiły około 73% wszystkich zobowiązań, obserwuje się znaczący wzrost – aż o 33%. To pozwala wysnuć teorię, że płatności odroczone nie tylko pozostają niezmiennie w trendach, ale wręcz umacniają swoją pozycję.





Wszystko więc wskazuje na to, że coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z elastyczności finansowej. Można więc w najbliższych latach oczekiwać dalszego rozwoju i innowacji w produktach oferujących płatności odroczone. To może prowadzić do bardziej zindywidualizowanych rozwiązań, które najpewniej będą jeszcze lepiej wspierać strategie rozwoju.

Wspieranie rozwoju biznesu

Płatności odroczone pozwalają firmom na lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi, co jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej. To dzięki nim firmy mogą realizować większe projekty, które byłyby trudne do sfinansowania z bieżących środków, co oczywiście otwiera nowe możliwości do rozwoju i ekspansji rynkowej. Działania te z kolei są sygnałem dla partnerów biznesowych, którzy rozumieją fakt, że firma jest stabilna finansowo i odpowiedzialna. Dlatego też przedsiębiorstwa, które regularnie oferują takie warunki, często są postrzegane jako bardziej atrakcyjne i niezawodne, co przekłada się na długoterminowe relacje biznesowe.

Ponadto płatności odroczone mogą być wykorzystane jako narzędzie negocjacyjne, umożliwiające uzyskanie lepszych warunków współpracy, tj. preferencyjne ceny czy ekskluzywne umowy dostaw. Możliwość negocjacji bardziej elastycznych warunków płatniczych jest szczególnie cenna w sektorach, gdzie długoterminowe umowy stały się normą.

Unikalne cechy płatności odroczonych

Zarządzanie budżetem. Klienci B2B mogą lepiej zarządzać swoimi finansami, rozkładając i dzieląc bieżące koszty.

Brak odsetek. Wiele ofert BNPL nie nalicza odsetek, jeśli płatność zostanie dokonana w ustalonym czasie.

Prostota. Proces zakupowy z wykorzystaniem płatności odroczonych jest zwykle bardzo uproszczony, co m.in. zwiększa konwersję w sklepach internetowych.

Różne branże, te same korzyści

Idealnym przykładem branży, która stoi na odroczonych płatnościach, jest handel detaliczny. To tam, dzięki nowym metodom płatności, dochodzi do np. zwiększenia konwersji oraz namnażania średniej wartości koszyka. Dlaczego? Odłożenie płatności przyciąga bowiem szeroką gamę konsumentów, którzy mogą nie być gotowi do natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty. Jeśli więc klient widzi taką opcję i jednocześnie ma silną potrzebę zakupu danej usługi lub towaru - oczywiście, że z niej skorzysta.

Podobnie zresztą dzieje się w branży produkcyjnej, gdzie płatności odroczone są często integrowane z tzw. cyklem produkcyjnym. Producenci mogą w ten sposób odroczyć płatności za surowce i komponenty aż do momentu, gdy sami uzyskają przychód ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Dzięki temu firmy mogą elastyczniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zapotrzebowanie klientów, co jest spójne z głównymi założeniami tak popularnych transakcji odroczonych.

Nowe rozwiązanie od PayU

PayU wprowadza nowe rozwiązanie - PragmaPay - nowoczesne płatności odroczone dla firm stworzone przez PragmaGO. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia firmom sprawne i bezpiecznie dokonywanie zakupów z odroczeniem płatności, zwiększając ich elastyczność finansową oraz wspierając rozwój działalności.

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą odroczyć płatność za zakupy na kwotę od 100 zł do nawet 50 tys. zł, a decyzja o przyznaniu finansowania zapada w zaledwie 90 sekund.

– Dzięki PragmaPay w bramce płatności PayU, mikro i małe firmy mogą natychmiastowo finansować zakupy online, co znacząco wpływa na poprawę ich płynności finansowej. Na przykład, firma z branży budowlanej może szybko zakupić materiały niezbędne do wykonania uzgodnionego zlecenia, a właściciel(ka) salonu kosmetycznego zaopatrzyć się w pilnie potrzebne produkty. Jest to także ogromna szansa dla firm działających w segmencie e-commerce B2B. Sprzedawcy B2B zyskują bowiem szybsze transakcje i większą elastyczność w obsłudze swoich klientów biznesowych, a to przekłada się na więcej zakupów i wyższe przychody – komentuje Tomasz Żołnierz, Head of Credit Business Development, PayU GPO.