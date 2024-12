Piwo najpopularniejszym, ale i najgroźniejszym alkoholem w Polsce

Codzienne picie piwa to norma? Najnowsze badania IBRIS ujawniają niepokojące wzorce spożycia alkoholu wśród Polaków. Co trzeci badany sięga po piwo przynajmniej raz w tygodniu, a co piąty uważa wypicie 2-3 piw dziennie za nadużywanie. Czy to już czas na zmiany?