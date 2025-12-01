Outsourcing z Polski: rynek wzrośnie do 200 mld USD w 2032

W skrócie:

Wartość rynku w 2024: 113,2 mld USD

Prognoza na 2032: 198,9 mld USD

Średnioroczny wzrost: 7,3%

Polska, Rumunia i Wielka Brytania w czołówce

Ameryka Północna: 32% udziału

Europa: 20% udziału

Rosnące znaczenie AI i automatyzacji

Dlaczego to ważne?

Rynek outsourcingu call center ma osiągnąć wartość 198,9 mld USD do 2032 roku, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 7,3%. Polska jest jednym z kluczowych graczy w tej branży w Europie. W 2024 roku wartość globalnego rynku wyniosła 113,2 mld USD.

Polska, obok Rumunii i Wielkiej Brytanii, jest wskazywana jako jedna z najważniejszych destynacji outsourcingowych w Europie.

Jakie czynniki napędzają rozwój outsourcingu w Polsce?

Polska wyróżnia się wykwalifikowaną, wielojęzyczną kadrą oraz korzystnym położeniem geograficznym. Dzięki temu firmy mogą świadczyć usługi w kilkunastu językach europejskich, zachowując te same strefy czasowe co klienci z Europy Zachodniej i Północnej. To połączenie kompetencji językowych, bliskości kulturowej i konkurencyjnych kosztów sprawia, że Polska staje się kluczowym hubem dla międzynarodowych operacji customer service.

„Polska wyróżnia się szczególnie dzięki wykwalifikowanej, wielojęzycznej kadrze oraz korzystnemu położeniu geograficznemu. Z polskich centrów obsługi klienta firmy mogą świadczyć usługi w kilkunastu językach europejskich, zachowując jednocześnie te same strefy czasowe co klienci z Europy Zachodniej i Północnej.” – Krzysztof Lewiński, CEO Armatis Polska

Dlaczego europejskie marki wybierają polskie centra obsługi?

Coraz więcej znanych europejskich marek decyduje się na przeniesienie obsługi klienta do polskich centrów outsourcingowych. Przykładem jest współpraca Armatis Polska z duńską siecią Flying Tiger Copenhagen, która po kilku miesiącach współpracy osiągnęła wskaźnik satysfakcji klientów powyżej 90%.

Szerszy kontekst

Według Eurostat (2023), Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby absolwentów kierunków technicznych i językowych, co sprzyja rozwojowi sektora outsourcingu. Ponadto, według GUS (2023), Polska ma jedną z najniższych stawek bezrobocia w UE, co dodatkowo przyciąga inwestorów.

Nie jest natomiast jasne, jak długo utrzyma się trend przenoszenia usług do Polski. Brakuje również danych na temat wpływu nowych technologii na zatrudnienie w sektorze. Nie wiadomo, jakie będą długoterminowe skutki dla lokalnych rynków pracy.

Warto zapamiętać:

Polska jest kluczowym graczem w outsourcingu w Europie.

Wzrost rynku outsourcingu call center wynosi 7,3% rocznie.

Ameryka Północna dominuje w rynku, ale Azja i Pacyfik rosną najszybciej.

AI i automatyzacja napędzają rozwój branży.

Polska oferuje konkurencyjne koszty i wielojęzyczność.

Podsumowując, raport Maximize Market Research wskazuje na dynamiczny rozwój rynku outsourcingu call center, z Polską jako jednym z kluczowych graczy w Europie. Wartość rynku ma wzrosnąć do 198,9 mld USD do 2032 roku. Polska wyróżnia się wykwalifikowaną kadrą i korzystnym położeniem geograficznym, co przyciąga europejskie marki do przenoszenia usług do polskich centrów.

Źródło: Maximize Market Research