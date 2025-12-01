Outsourcing z Polski: rynek wzrośnie do 200 mld USD w 2032

Rynek outsourcingu call center ma osiągnąć wartość 200 mld USD do 2032 roku. Polska jest jednym z kluczowych graczy w tej branży w Europie. Jakie czynniki napędzają ten wzrost?
W skrócie:
Rynek outsourcingu call center ma osiągnąć wartość 198,9 mld USD do 2032 roku, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 7,3%. Polska jest jednym z kluczowych graczy w tej branży w Europie. W 2024 roku wartość globalnego rynku wyniosła 113,2 mld USD.
Polska, obok Rumunii i Wielkiej Brytanii, jest wskazywana jako jedna z najważniejszych destynacji outsourcingowych w Europie.
Polska wyróżnia się wykwalifikowaną, wielojęzyczną kadrą oraz korzystnym położeniem geograficznym. Dzięki temu firmy mogą świadczyć usługi w kilkunastu językach europejskich, zachowując te same strefy czasowe co klienci z Europy Zachodniej i Północnej. To połączenie kompetencji językowych, bliskości kulturowej i konkurencyjnych kosztów sprawia, że Polska staje się kluczowym hubem dla międzynarodowych operacji customer service.
„Polska wyróżnia się szczególnie dzięki wykwalifikowanej, wielojęzycznej kadrze oraz korzystnemu położeniu geograficznemu. Z polskich centrów obsługi klienta firmy mogą świadczyć usługi w kilkunastu językach europejskich, zachowując jednocześnie te same strefy czasowe co klienci z Europy Zachodniej i Północnej.” – Krzysztof Lewiński, CEO Armatis Polska
Coraz więcej znanych europejskich marek decyduje się na przeniesienie obsługi klienta do polskich centrów outsourcingowych. Przykładem jest współpraca Armatis Polska z duńską siecią Flying Tiger Copenhagen, która po kilku miesiącach współpracy osiągnęła wskaźnik satysfakcji klientów powyżej 90%.
Według Eurostat (2023), Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby absolwentów kierunków technicznych i językowych, co sprzyja rozwojowi sektora outsourcingu. Ponadto, według GUS (2023), Polska ma jedną z najniższych stawek bezrobocia w UE, co dodatkowo przyciąga inwestorów.
Nie jest natomiast jasne, jak długo utrzyma się trend przenoszenia usług do Polski. Brakuje również danych na temat wpływu nowych technologii na zatrudnienie w sektorze. Nie wiadomo, jakie będą długoterminowe skutki dla lokalnych rynków pracy.
Podsumowując, raport Maximize Market Research wskazuje na dynamiczny rozwój rynku outsourcingu call center, z Polską jako jednym z kluczowych graczy w Europie. Wartość rynku ma wzrosnąć do 198,9 mld USD do 2032 roku. Polska wyróżnia się wykwalifikowaną kadrą i korzystnym położeniem geograficznym, co przyciąga europejskie marki do przenoszenia usług do polskich centrów.
Źródło: Maximize Market Research
