Oszustwo O-PCOPRO: AI stworzyła fałszywą giełdę w Google Play i App Store

Aplikacja dostępna w oficjalnych sklepach, eksperci generowani przez AI i zamknięte grupy na WhatsApp - tak wygląda najnowsze oszustwo inwestycyjne opisane przez Check Point Research. Przestępcy wyłudzają nie tylko pieniądze, ale też dokumenty tożsamości ofiar.
W 2024 roku CSIRT KNF zidentyfikował 45 985 domen związanych z fałszywymi inwestycjami - to 89,4 proc. wszystkich zgłoszonych zagrożeń. Oszustwa inwestycyjne stały się najbardziej powszechnym typem cyberprzestępstwa w Polsce, a sztuczna inteligencja pozwala przestępcom skalować działania bez dużego zespołu ludzi.
W skrócie:
Oszustwo "Truman Show" różni się od tradycyjnych ataków phishingowych. Zamiast pojedynczej podejrzanej wiadomości, ofiary trafiają do kompletnego ekosystemu: z aplikacją mobilną, grupami dyskusyjnymi i "ekspertami" finansowymi. Wszystko po to, by wyłudzić zarówno środki finansowe, jak i dane osobowe.
Według Check Point Research, przestępcy najpierw żądają weryfikacji tożsamości - skanu dowodu lub paszportu oraz selfie. Dopiero potem proszą o wpłatę depozytu przelewem lub kryptowalutą. Środki znikają, a skradzione dokumenty mogą posłużyć do kolejnych przestępstw, w tym przejęcia kont czy szantażu.
Kontakt rozpoczyna się od SMS-ów, reklam w mediach społecznościowych lub komunikatorów. Przekaz jest prosty: "wyjątkowy program", "ponadprzeciętne zwroty", "limitowane miejsca".
W grupie czeka do 90 "uczestników" - wszystkie konta kontrolowane przez przestępców lub generowane przez AI. Prowadzą płynne rozmowy w lokalnym języku, publikują profesjonalne komentarze rynkowe, pokazują codzienne "zyski" i budują presję społeczną.
Kluczowy moment następuje, gdy ofiara otrzymuje instrukcję instalacji aplikacji OPCOPRO z oficjalnych sklepów.
Wykresy, transakcje i salda są generowane zdalnie, ale na telefonie wszystko wygląda jak prawdziwa platforma inwestycyjna.
Sztuczna inteligencja pozwala skalować rozmowy wielojęzyczne, utrzymywać spójne persony bez dużego zespołu i automatyzować manipulację emocjami. Według danych CBZC, w 2025 roku zatrzymano 1094 osoby za cyberprzestępstwa - średnio 3 zatrzymania dziennie. Oszustwa przestają być incydentalne, a zaczynają przypominać przemysłowe systemy budowania zaufania.
"Oszustwo działa jako lejek: komunikator, grupa, aplikacja, KYC, depozyt. Należy spojrzeć na całość wzorców i infrastruktury, nie tylko na pojedynczy artefakt" - Check Point Research
Według Infosecurity Magazine, oficjalna aplikacja O-PCOPRO została usunięta z Google Play, ale nadal jest dostępna w Apple App Store. To pokazuje, jak trudno jest platformom wychwycić aplikacje "malicious by design" - które nie zawierają złośliwego kodu, ale służą do oszustwa.
CERT Orange Polska ostrzega przed rosnącą liczbą fałszywych aplikacji inwestycyjnych w Google Play. Początkowo nie wykazują żadnych podejrzanych działań - użytkownik może sprawdzać kursy akcji czy przeglądać wiadomości.
Czerwone flagi to obietnice nadzwyczajnych zysków bez ryzyka, presja czasu i prośby o instalację aplikacji zdalnego pulpitu.
Przed wpłatą:
Nigdy nie wysyłaj dokumentów i selfie do nieznanych platform "KYC".
Jeśli kontaktuje się z Tobą "doradca inwestycyjny", nie instaluj żadnego oprogramowania na jego prośbę. Oszuści często wykorzystują popularne aplikacje do zdalnego dostępu, takie jak AnyDesk czy TeamViewer, aby przejąć kontrolę nad urządzeniem i dokonywać nieuczciwych transakcji.
Oszustwo "Truman Show Scam" pokazuje, że zaufanie da się dziś produkować masowo. Bezpieczeństwo musi działać systemowo - analizować zachowania i ekosystemy, nie tylko podejrzane pliki. Firmy powinny zwiększyć czujność wobec finansowych aplikacji WebView i całych ekosystemów wokół nich, a także zapewnić pracownikom łatwą ścieżkę zgłoszenia, jeśli padli ofiarą.
Źródło: Check Point Research, CSIRT KNF, CBZC
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
E-apelacje w Polsce od marca 2026 - sądy obawiają się przerzucenia kosztów
|
|
fot. cookie_studio
|
fot. Freepik
|
|
fot. Freepik
|
fot. cyberrescue
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.