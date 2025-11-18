Oh My Hack 2025: Konferencja, która da Ci więcej niż jakiekolwiek szkolenie cybersecurity

Doświadczenie i merytoryczne wsparcie

Konferencja Oh My Hack odbywa się regularnie od 2020 roku, a jej program powstaje pod nadzorem merytorycznym Adama Haertle, doświadczonego eksperta i trenera bezpieczeństwa, a także twórcy serwisu Zaufana Trzecia Strona. Wydarzenie obejmuje kilkadziesiąt wykładów przygotowanych przez praktyków - ludzi, którzy na co dzień analizują incydenty, przeprowadzają audyty bezpieczeństwa, wykonują testy penetracyjne czy wdrażają nowe rozwiązania w firmach i instytucjach o różnej skali.

Różnorodny program pełen merytorycznych treści

Wystąpienia opierają się na omówieniu bieżących przykładów oraz wydarzeń z Polski i całego świata. Uczestnicy będą mogli prześledzić szczegółowe analizy incydentów, zapoznać się z wnioskami i poznać rozwiązania, które okazały się skuteczne z perspektywy czasu. Dowiedzą się również, w jaki sposób reagują zespoły Blue Team w innych organizacjach, a także jakie metody skutecznie stosują zespoły ofensywne. To wiedza, której trudno szukać w podręcznikach czy na standardowych szkoleniach - aktualna, praktyczna i pochodząca wprost od ekspertów z pierwszej linii frontu.

Na Oh My Hack 2025 wystąpią między innymi:

Anna Wasilewska-Śpioch: Białoruscy Cyberpartyzanci, czyli jak stawiać aktywny opór władzy w XXI wieku

Grzegorz Tworek: Umarł antywirus, niech żyje antywirus!

Paweł Maziarz: Dark Seeker: Ostatnia misja - Build, Code & Hack.

Tomasz Zieliński: Ile tritów ma trajt i czy to w ogóle ważne?

Ireneusz Tarnowski: Atrybucja to rzecz trudna - wyzwania i pułapki w identyfikacji sprawców cyberataków.

Adam Haertle i Antoni Mróz: Jak rozwalamy (notorycznie) Zadufaną Trzecią Stronę.

Bezpośredni dostęp do wiedzy i ekspertów

Zarejestruj się z kodem: OMHxDI10 i zdobądź bilet w niższej cenie!

Jednodniowa formuła i wielowątkowość konferencji pozwalają na zdobycie w krótkim czasie informacji, które specjaliści zwykle zbierają miesiącami. Dzięki możliwości zadawania pytań ekspertom - zarówno w trakcie sesji Q&A, jak również podczas swobodnych rozmów w przerwach pomiędzy wykładami - uczestnicy mają możliwość dostosowania pozyskanych informacji do osobistych realiów i przeniesienia ich do własnej praktyki zawodowej.

Agenda konferencji jest podzielona na kilka ścieżek tematycznych, zaś po zakończonym wydarzeniu uczestnicy otrzymują pełny dostęp do nagrań, co gwarantuje możliwość zapoznania się ze wszystkimi omawianymi zagadnieniami.

Dla profesjonalistów i pasjonatów cyberbezpieczeństwa

Konferencja gromadzi szerokie grono osób związanych z bezpieczeństwem IT. Szczególnie docenią ją specjaliści techniczni, którzy chcą szybko zaktualizować swoją wiedzę i poznać nowe techniki stosowane w atakach i obronie oraz konsultanci, szukający przykładów i materiałów z prawdziwych przypadków. Tematyka jest wartościowa również dla managerów bezpieczeństwa, którzy potrzebują inspiracji do wdrażania nowych procesów i narzędzi w organizacjach. Na Oh My Hack odnajdą się również pasjonaci cyberbezpieczeństwa, rozpoczynający karierę w branży - dla nich intensywny dzień z doświadczonymi specjalistami to najlepszy sposób na rozwój.

Oh My Hack 2025 to konferencja, na której można szybciej zdobyć więcej wartościowych informacji, niż na tradycyjnych szkoleniach, spotkać ekspertów z pierwszej linii cyberbezpieczeństwa i zyskać dostęp do wiedzy, której próżno szukać w książkach czy kursach online. To wydarzenie powinno znaleźć się w kalendarzu każdego, kto chce być o krok przed cyberprzestępcami.

Więcej informacji o konferencji, programie i biletach można znaleźć na stronie:

