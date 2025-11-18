Oh My Hack 2025: Konferencja, która da Ci więcej niż jakiekolwiek szkolenie cybersecurity

Jakie języki programowania powinien znać pentester i jak trafnie zidentyfikować sprawców cyberataku? Czy "dwójkowe" myślenie o komputerach jest jedynym słusznym podejściem i czy antywirusy mają jeszcze sens? 2 grudnia 2025 roku odbędzie się już 7. edycja konferencji Oh My Hack, łączącej najważniejsze tematy z zakresu cyberbezpieczeństwa z szerokim spektrum wiedzy technicznej. To wydarzenie, które pozwala w ciągu jednego dnia zdobyć wiedzę porównywalną z tygodniami szkoleń. Mamy dla Czytelników kod zniżkowy!
Konferencja Oh My Hack odbywa się regularnie od 2020 roku, a jej program powstaje pod nadzorem merytorycznym Adama Haertle, doświadczonego eksperta i trenera bezpieczeństwa, a także twórcy serwisu Zaufana Trzecia Strona. Wydarzenie obejmuje kilkadziesiąt wykładów przygotowanych przez praktyków - ludzi, którzy na co dzień analizują incydenty, przeprowadzają audyty bezpieczeństwa, wykonują testy penetracyjne czy wdrażają nowe rozwiązania w firmach i instytucjach o różnej skali.
Wystąpienia opierają się na omówieniu bieżących przykładów oraz wydarzeń z Polski i całego świata. Uczestnicy będą mogli prześledzić szczegółowe analizy incydentów, zapoznać się z wnioskami i poznać rozwiązania, które okazały się skuteczne z perspektywy czasu. Dowiedzą się również, w jaki sposób reagują zespoły Blue Team w innych organizacjach, a także jakie metody skutecznie stosują zespoły ofensywne. To wiedza, której trudno szukać w podręcznikach czy na standardowych szkoleniach - aktualna, praktyczna i pochodząca wprost od ekspertów z pierwszej linii frontu.
Na Oh My Hack 2025 wystąpią między innymi:
Zarejestruj się z kodem: OMHxDI10 i zdobądź bilet w niższej cenie!
Jednodniowa formuła i wielowątkowość konferencji pozwalają na zdobycie w krótkim czasie informacji, które specjaliści zwykle zbierają miesiącami. Dzięki możliwości zadawania pytań ekspertom - zarówno w trakcie sesji Q&A, jak również podczas swobodnych rozmów w przerwach pomiędzy wykładami - uczestnicy mają możliwość dostosowania pozyskanych informacji do osobistych realiów i przeniesienia ich do własnej praktyki zawodowej.
Agenda konferencji jest podzielona na kilka ścieżek tematycznych, zaś po zakończonym wydarzeniu uczestnicy otrzymują pełny dostęp do nagrań, co gwarantuje możliwość zapoznania się ze wszystkimi omawianymi zagadnieniami.
Konferencja gromadzi szerokie grono osób związanych z bezpieczeństwem IT. Szczególnie docenią ją specjaliści techniczni, którzy chcą szybko zaktualizować swoją wiedzę i poznać nowe techniki stosowane w atakach i obronie oraz konsultanci, szukający przykładów i materiałów z prawdziwych przypadków. Tematyka jest wartościowa również dla managerów bezpieczeństwa, którzy potrzebują inspiracji do wdrażania nowych procesów i narzędzi w organizacjach. Na Oh My Hack odnajdą się również pasjonaci cyberbezpieczeństwa, rozpoczynający karierę w branży - dla nich intensywny dzień z doświadczonymi specjalistami to najlepszy sposób na rozwój.
Oh My Hack 2025 to konferencja, na której można szybciej zdobyć więcej wartościowych informacji, niż na tradycyjnych szkoleniach, spotkać ekspertów z pierwszej linii cyberbezpieczeństwa i zyskać dostęp do wiedzy, której próżno szukać w książkach czy kursach online. To wydarzenie powinno znaleźć się w kalendarzu każdego, kto chce być o krok przed cyberprzestępcami.
Więcej informacji o konferencji, programie i biletach można znaleźć na stronie:
Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.
