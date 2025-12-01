Od 2026 roku osobiste stawiennictwo cudzoziemców po PESEL w Polsce – nowe wymogi

Od 1 stycznia 2026 roku cudzoziemcy z wybranych państw będą musieli osobiście stawić się w polskim urzędzie, aby uzyskać numer PESEL. Dotychczas możliwe było działanie przez pełnomocnika, jednak nowe przepisy wykluczają tę opcję dla większości obcokrajowców. Zmiana ta wpłynie szczególnie na spółki z kapitałem zagranicznym, w których zarządzie zasiadają wyłącznie obywatele innych państw.
Obowiązek osobistego stawiennictwa nie obejmie obywateli państw UE, EFTA, Szwajcarii oraz niektórych Brytyjczyków. Nowe zasady oznaczają konieczność podróży do Polski i udziału tłumacza przysięgłego.
Wprowadzenie tych regulacji oznacza istotne komplikacje proceduralne dla firm i osób fizycznych spoza UE, które chcą działać w Polsce lub pełnić funkcje zarządcze.
W skrócie:
Zmiany obejmą wszystkich cudzoziemców spoza UE, EFTA, Szwajcarii oraz wybranych obywateli Wielkiej Brytanii, którzy od 2026 roku będą musieli osobiście pojawić się w polskim urzędzie, aby uzyskać numer PESEL.
Najbardziej zaskakującą zmianą jest całkowite wykluczenie możliwości działania przez pełnomocnika, co do tej pory było standardową praktyką. Nowe przepisy mogą wymusić na zagranicznych firmach powoływanie do zarządu osób z polskim PESEL lub obywatelstwem państw UE.
Od 1 stycznia 2026 roku cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Szwajcarii nie będą mogli uzyskać numeru PESEL przez pełnomocnika. Oznacza to, że wniosek będzie można złożyć wyłącznie osobiście w polskim urzędzie.
W praktyce osoby zainteresowane uzyskaniem PESEL będą musiały przyjechać do Polski, a w przypadku braku znajomości języka polskiego – skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, po uzyskaniu numeru PESEL, konieczne będzie jego ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Nowe przepisy obejmą cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA, Szwajcarii ani wybranymi obywatelami Wielkiej Brytanii (z prawem pobytu lub pracy przygranicznej przed końcem okresu przejściowego). Pozostali będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Polsce.
Zmiana jest szczególnie istotna dla spółek z kapitałem zagranicznym, w których zarządach często zasiadają wyłącznie obcokrajowcy. Brak możliwości uzyskania PESEL przez pełnomocnika może wymusić modyfikację składu zarządu lub zmianę praktyk korporacyjnych.
„Nowe regulacje mogą wpłynąć na decyzje inwestorów zagranicznych dotyczące formy obecności na polskim rynku oraz składu organów zarządzających. Firmy powinny już teraz analizować potencjalne skutki i przygotować się na zmiany proceduralne.”
dr Anna Kowalska, ekspert ds. prawa gospodarczego
Spółki z kapitałem zagranicznym, w których zarządach zasiadają wyłącznie cudzoziemcy spoza UE, będą musiały zapewnić obecność w Polsce co najmniej jednego członka zarządu w celu uzyskania PESEL.
Brak numeru PESEL uniemożliwi podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych w polskich systemach elektronicznych. Dla wielu firm oznacza to konieczność przeorganizowania zarządu lub poniesienia dodatkowych kosztów związanych z podróżami i tłumaczeniami przysięgłymi.
Podsumowując, od 1 stycznia 2026 roku cudzoziemcy spoza UE, EFTA i Szwajcarii będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w polskim urzędzie w celu uzyskania numeru PESEL. Zmiana ta wpłynie na praktyki korporacyjne spółek z kapitałem zagranicznym oraz na procedury formalne związane z rejestracją i raportowaniem w Polsce.
Źródło: EY
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Ataksja Friedreicha dotyka 150 osób w Polsce – diagnoza trwa nawet 9 lat
|
fot. Envato Elements
|
fot. katemangostar
|
|
|
fot. Freepik
|
fot. Unsplash
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.