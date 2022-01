Od 2022 roku z nogą na hamulcu

Podwyższone mandaty dla recydywistów drogowych, wyższe składki OC powiązane z liczbą mandatów i punktów karnych oraz wydłużony dwuletni okres obowiązywania punktów karnych - to wszystko znalazło się w uchwalonej przez parlament nowej ustawie mandatowej.

Nowelizacja przepisów zaostrza część kar za wykroczenia drogowe nawet kilkukrotnie. W nowym taryfikatorze ujętych będzie kilkanaście wykroczeń, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych - czytamy na portalu Prawo.pl.

Od kolejnego roku Kodeks drogowy będzie przede wszystkim karał recydywistów, którzy ponownie popełniają ten sam typ wykroczenia. Otrzymają oni co najmniej dwukrotność mandatu przewidzianego w taryfikatorze. Oznacza to, że przykładowy kierowca, który wyprzedził pojazd na przejściu dla pieszych po raz pierwszy, zostanie ukarany mandatem w wysokości 1500 PLN, ale jeśli znowu popełni to wykroczenie, zapłaci już 3000 PLN. Podwójne mandaty będą obowiązywały w ciągu dwóch lat od prawomocnego ukarania za takie samo wykroczenie.

Nowością będzie też wydłużony z roku do dwóch termin obecności punktów karnych na koncie kierowcy. Dopiero po tym czasie będą się one automatycznie kasować. Do tego termin ten liczony będzie nie, jak dotąd, od daty wystawienia mandatu, ale od daty jego opłacenia - informuje serwis.

Jak informuje Prawo.pl, niektóre z tych przepisów wejdą w życie z pewnym opóźnieniem - na skutek potrzeby technicznego przygotowania Krajowego Systemu Informacji Policji i CEPiK. Podobne opóźnienie - do sierpnia przyszłego roku - czeka też nowelizację przepisów dającą ubezpieczycielom możliwość konstruowania składki OC w zależności od liczby punktów karnych i mandatów płaconych przez właściciela pojazdu. Otrzymają oni dostęp do danych dotyczących m.in. rodzaju wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz liczby i dat popełnionych przewinień.

Szczegóły w serwisie prawo.pl >