O wolność słowa trzeba dbać na co dzień, by nie została nam odebrana - mówi Prezeska Fundacji Grand Press

Medal Wolności Słowa został ustanowiony w 2021 r. przez Fundację Grand Press, aby promować dojrzałą debatę publiczną, która nie jest możliwa bez wolności wypowiedzi. Wyróżnienie honoruje Polaków angażujących się w: obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną działalność na rzecz dobra wspólnego, a także osoby walczące z przejawami cenzury oraz ograniczeniami dla wolności mediów i zgromadzeń.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, wskazała, że wybór miejsca i daty Gali Medalu Wolności Słowa ma dla Gdańska znaczenie symboliczne, ponieważ wiąże się z 10-leciem Europejskiego Centrum Solidarności, 44. rocznicą Sierpnia, gdy Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Anna Walentynowicz tworzyli nowy rozdział nie tylko historii Polski, ale i świata oraz 85. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.

W opinii Marka Błońskiego, szefa Polskiej Agencji Prasowej, wolność słowa jest jednym z czynników świadczących o tym, że jesteśmy społeczeństwem demokratycznym i państwem swobodnej debaty publicznej, gdzie każdy może wyrażać swoje opinie. Ważne jest jednak, żeby korzystać z niej odpowiedzialnie, ponieważ wolność słowa wiąże się z odpowiedzialnością za słowo.

Nagrody w trzech kategoriach - Instytucja, Media, Obywatel/Obywatelka przyznała kapituła Medalu Wolności Słowa w składzie: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), prof. Ewa Łętowska (była Rzeczniczka Praw Obywatelskich), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Piotr Świerczek (dziennikarz TVN 24) oraz Ewa Wrzosek (prokuratorka, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”).

W kategorii Instytucja medal otrzymało Pro Loquela Silesiana - Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy. Nagrodę przyznano za „walkę o wolność słowa wypowiadanego w języku śląskim i jego obecność w przestrzeni publicznej oraz wytrwałość we wzmacnianiu śląskiej tożsamości”. Kandydatami wskazanymi do wyróżnienia byli także: Fundacja Panoptykon oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Wolność słowa dotyczy tego, co chce się powiedzieć, ale też tego jak się chce powiedzieć. Dlatego nie ma gańba godać po śląsku, nawet jak my są tu w Gdańsku. Bo chcemy powiedzieć, że ta robota, co my robimy i co robili nasze kamraty z innych towarzystw, to ona przynosi efekty - powiedział Rafał Adamus, prezes Pro Loquela Silesiana.