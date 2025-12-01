Nowy mechanizm arbitrażu ułatwia współpracę firm Polski, Czech i Słowacji

Polska platforma arbitrażowa Ultima RATIO rozszerza działalność na Czechy i Słowację, oferując firmom szybsze rozwiązywanie sporów oraz weryfikację kontrahentów. System działa przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP i został utworzony w 2019 roku. Jak transgraniczne narzędzia wpłyną na współpracę gospodarczą?
W skrócie:
Ultima RATIO to pierwsza polska elektroniczna platforma arbitrażowa działająca przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała w 2019 roku jako odpowiedź na potrzebę szybszego rozwiązywania sporów handlowych. Platforma oferuje kompleksowe narzędzia do zawierania umów, prowadzenia windykacji i arbitrażu online.
Najważniejszą kwestią jest transgraniczny charakter usług. Firmy z Polski, Czech i Słowacji mogą wzajemnie sprawdzać wiarygodność partnerów biznesowych. Roszczenia windykacyjne są odnotowywane w biurach informacji gospodarczej wszystkich trzech krajów. To realnie zwiększa presję na spłatę zobowiązań.
System umożliwia kierowanie wezwań do dłużników w trzech krajach jednocześnie. Informacje o niespłaconych zobowiązaniach trafiają do rejestrów dłużników. Każdy kontrahent może sprawdzić wiarygodność potencjalnego partnera przed zawarciem umowy.
Platforma obsługuje wszystkie etapy współpracy biznesowej. Firmy mogą podpisywać umowy online, prowadzić windykację i rozstrzygać spory arbitrażowe. Wszystkie funkcje dostępne są w językach narodowych użytkowników.
Arbitraż przez Ultima RATIO trwa około trzech tygodni. To znacznie szybciej niż postępowanie przed sądami powszechnymi. W Polsce sprawy cywilne trwają średnio 21 miesięcy, a handlowe 22 miesiące.
Koszty są również niższe. Opłata arbitrażowa dla sporu o wartości 100 tys. euro wynosi około 6 tys. euro. W przypadku Międzynarodowej Izby Handlowej koszt przekracza 30 tys. euro. Polska platforma oferuje więc oszczędność pięciokrotną.
Postępowanie jest w pełni elektroniczne. Eliminuje to koszty dojazdu na rozprawy i przyspiesza doręczanie pism. Strony mają dostęp do dokumentacji przez portal online.
Polska, Czechy i Słowacja są stronami Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku. Wyroki arbitrażowe wydane w tych krajach są wykonalne w ponad 140 państwach. To gwarantuje międzynarodową egzekwowalność orzeczeń.
W Czechach arbitraż reguluje ustawa nr 216/1994, oparta na zasadach UNCITRAL. Na Słowacji obowiązuje ustawa nr 244/2002, zmodernizowana w 2015 roku. W Polsce przepisy arbitrażowe są częścią Kodeksu postępowania cywilnego.
Podsumowując, platforma Ultima RATIO stanowi nowoczesne rozwiązanie dla firm działających w Europie Środkowej. Łączy szybkość elektronicznego postępowania z międzynarodową wykonalnością wyroków. Niższe koszty i krótszy czas rozstrzygania sporów mogą zachęcić przedsiębiorstwa do intensywniejszej współpracy transgranicznej. System wypełnia lukę między długotrwałymi procesami sądowymi a potrzebą szybkiego zabezpieczenia interesów biznesowych.
