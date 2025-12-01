Nowy mechanizm arbitrażu ułatwia współpracę firm Polski, Czech i Słowacji

W skrócie:

Platforma Ultima RATIO łączy firmy z trzech krajów

Umożliwia weryfikację kontrahentów i windykację należności

Obsługuje postępowania w językach narodowych

Oferuje szybsze i tańsze rozstrzyganie sporów

Stanowi alternatywę dla długotrwałych procesów sądowych

Ultima RATIO to pierwsza polska elektroniczna platforma arbitrażowa działająca przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała w 2019 roku jako odpowiedź na potrzebę szybszego rozwiązywania sporów handlowych. Platforma oferuje kompleksowe narzędzia do zawierania umów, prowadzenia windykacji i arbitrażu online.

Najważniejszą kwestią jest transgraniczny charakter usług. Firmy z Polski, Czech i Słowacji mogą wzajemnie sprawdzać wiarygodność partnerów biznesowych. Roszczenia windykacyjne są odnotowywane w biurach informacji gospodarczej wszystkich trzech krajów. To realnie zwiększa presję na spłatę zobowiązań.

Jak działa mechanizm transgranicznej współpracy?

System umożliwia kierowanie wezwań do dłużników w trzech krajach jednocześnie. Informacje o niespłaconych zobowiązaniach trafiają do rejestrów dłużników. Każdy kontrahent może sprawdzić wiarygodność potencjalnego partnera przed zawarciem umowy.

Platforma obsługuje wszystkie etapy współpracy biznesowej. Firmy mogą podpisywać umowy online, prowadzić windykację i rozstrzygać spory arbitrażowe. Wszystkie funkcje dostępne są w językach narodowych użytkowników.

Jakie są korzyści arbitrażu online?

Arbitraż przez Ultima RATIO trwa około trzech tygodni. To znacznie szybciej niż postępowanie przed sądami powszechnymi. W Polsce sprawy cywilne trwają średnio 21 miesięcy, a handlowe 22 miesiące.

Koszty są również niższe. Opłata arbitrażowa dla sporu o wartości 100 tys. euro wynosi około 6 tys. euro. W przypadku Międzynarodowej Izby Handlowej koszt przekracza 30 tys. euro. Polska platforma oferuje więc oszczędność pięciokrotną.

Postępowanie jest w pełni elektroniczne. Eliminuje to koszty dojazdu na rozprawy i przyspiesza doręczanie pism. Strony mają dostęp do dokumentacji przez portal online.

Czy wyroki są międzynarodowo wykonalne?

Polska, Czechy i Słowacja są stronami Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku. Wyroki arbitrażowe wydane w tych krajach są wykonalne w ponad 140 państwach. To gwarantuje międzynarodową egzekwowalność orzeczeń.

W Czechach arbitraż reguluje ustawa nr 216/1994, oparta na zasadach UNCITRAL. Na Słowacji obowiązuje ustawa nr 244/2002, zmodernizowana w 2015 roku. W Polsce przepisy arbitrażowe są częścią Kodeksu postępowania cywilnego.

Istotne fakty:

Ultima RATIO działa od 2019 roku przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP

Średni czas arbitrażu: około 3 tygodnie

Koszty niższe o około 80% niż w międzynarodowych instytucjach

Obsługa w językach polskim, czeskim i słowackim

Wykonalność wyroków w ponad 140 krajach (Konwencja Nowojorska)

Integracja z biurami informacji gospodarczej w trzech krajach

Alternatywa dla procesów sądowych trwających 21-22 miesiące

Podsumowując, platforma Ultima RATIO stanowi nowoczesne rozwiązanie dla firm działających w Europie Środkowej. Łączy szybkość elektronicznego postępowania z międzynarodową wykonalnością wyroków. Niższe koszty i krótszy czas rozstrzygania sporów mogą zachęcić przedsiębiorstwa do intensywniejszej współpracy transgranicznej. System wypełnia lukę między długotrwałymi procesami sądowymi a potrzebą szybkiego zabezpieczenia interesów biznesowych.

Źródła: