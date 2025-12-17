Nowe zasady ortografii polskiej od 1 stycznia 2026 - wielkie litery i łączniki

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wprowadza od 1 stycznia 2026 roku kilkanaście zmian w polskiej ortografii. Główne zmiany dotyczą pisowni wielką literą nazw mieszkańców miast oraz nazw lokali usługowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna zastosuje pięcioletni okres przejściowy do 2031 roku.
W skrócie:
Reforma ortografii ma na celu uproszczenie systemu i wyeliminowanie niekonsekwencji w polskiej pisowni. Rada Języka Polskiego jest jedynym organem uprawnionym na mocy Ustawy o języku polskim do kodyfikowania normy ortograficznej i interpunkcyjnej. Zmiany ogłoszono 10 maja 2024 roku z kilkunastomiesięczną karencją.
Według prof. Danuty Krzyżyk z Zespołu ds. Reformy Ortografii RJP, społeczeństwo i język się zmieniają, używamy innego słownictwa i mamy nowe połączenia wyrazowe.
RJP wprowadziła jednolitą łączną pisownię cząstek niby-, quasi- z wyrazami zapisywanymi małą literą.
Ta zmiana ma na celu ujednolicenie zasad i wyeliminowanie wątpliwości dotyczących pisowni tych popularnych w języku polskim konstrukcji. Dotyczy to wyłącznie wyrazów zapisywanych małą literą - w przypadku nazw własnych zasady mogą być inne.
Według Rady Języka Polskiego, od pierwszego stycznia 2026 roku będzie obowiązywać jedna wykładnia polskiej ortografii. Centralna Komisja Egzaminacyjna zastosuje pięcioletni okres przejściowy, podczas którego będą akceptowane zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni.
Rada Języka Polskiego przygotowuje kompleksowy słownik ortograficzny zawierający około 100 tysięcy haseł, który ma zostać opublikowany do końca 2026 roku. Słownik będzie dostępny w trzech wersjach: drukowanej, elektronicznej oraz mobilnej, wszystkie bezpłatnie.
„Słownik powstanie w trzech wersjach: drukowanej, w wersji elektronicznej oraz w wersji mobilnej. To będzie słownik, który będzie miał gwarancję Rady Języka Polskiego i będzie obrazował zasady ortograficzne języka polskiego” - wyjaśnia prof. Piotr Żmigrodzki, przewodniczący Zespołu ds. Reformy Ortografii RJP.
Źródło: PAP MediaRoom
