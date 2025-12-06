Nowe technologie i innowacje kształtują przyszłość europejskiego rolnictwa

W skrócie:

Wzrost populacji zwiększa zapotrzebowanie na żywność

NGT umożliwiają precyzyjne modyfikacje roślin

Susza w Polsce staje się stałym problemem

Współpraca sektora rolniczego jest kluczowa

Najważniejszą kwestią jest rosnąca presja na systemy rolnicze, aby zwiększyć produktywność i jakość przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Wzrost populacji do 9,7 miliarda do 2050 roku oraz zmiany klimatyczne wymagają nowych rozwiązań. Innowacje technologiczne są niezbędne, aby sprostać tym wyzwaniom, jak podkreśla firma Corteva Agriscience.

Jakie są najnowsze technologie w rolnictwie?

W ostatnich latach rozwój technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji umożliwił monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym. Praktyki regeneracyjne poprawiają zdrowie gleby i bioróżnorodność. Nowe Techniki Genomowe (NGT), takie jak CRISPR-Cas, pozwalają na precyzyjne modyfikacje DNA roślin bez wprowadzania obcych genów.

Technologie te wspierają rozwój odmian odpornych na suszę i choroby, a także o wyższej wartości odżywczej. Dzięki nim możliwe jest także zmniejszenie alergenów i ograniczenie marnowania żywności przez wydłużenie okresu przydatności do spożycia.

„Potrzeba innowacji, w tym nowych technik hodowli genomowej, jest dziś bezdyskusyjna. Integracja nowych technik genomowych z obecnymi praktykami pomoże rolnikom Unii Europejskiej stać się bardziej konkurencyjnymi.” – Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

Jak susza wpływa na rolnictwo w Polsce?

Susza w Polsce przestała być problemem epizodycznym i stała się stałym elementem krajobrazu hydrologicznego. Według IMGW, obecna sytuacja hydrologiczna jest najpoważniejsza od dekady. Polska dysponuje trzykrotnie mniejszymi zasobami wodnymi na mieszkańca niż inne kraje europejskie.

W okresach suszy zasoby te spadają do około 1000 metrów sześciennych rocznie, podczas gdy przeciętny Europejczyk zużywa około 4500 metrów sześciennych. To podkreśla potrzebę wdrażania zrównoważonych rozwiązań, które pomogą rolnikom adaptować się do zmian klimatu.

Jakie korzyści niosą Nowe Techniki Genomowe?

NGT umożliwiają szybkie i precyzyjne modyfikacje genetyczne, które mogłyby naturalnie wystąpić, ale są osiągane efektywniej. Pozwalają na tworzenie odmian roślin odpornych na stres środowiskowy i o lepszym wykorzystaniu zasobów.

Technologia ta przyczynia się również do poprawy jakości żywności, zmniejszenia alergenów oraz ograniczenia marnowania przez wydłużenie trwałości produktów. To ważne narzędzie w budowaniu zrównoważonego rolnictwa.

Współpraca między rolnikami, naukowcami, decydentami i dostawcami technologii jest kluczowa dla skutecznego wdrażania innowacji. Taka kooperacja pozwala na odpowiedzialne rozwijanie i stosowanie narzędzi, takich jak NGT.

Dzięki temu rolnicy mogą lepiej adaptować się do zmian klimatu i zwiększać produktywność, co przekłada się na zrównoważony i odporny system żywnościowy dla przyszłych pokoleń.

Warte zapamiętania

Populacja świata wzrośnie do 9,7 mld do 2050 roku

NGT działają precyzyjnie w obrębie własnego DNA roślin

Polska ma trzykrotnie mniejsze zasoby wodne niż inne kraje UE

Susza w Polsce to poważny, stały problem

Podsumowując, innowacje technologiczne, zwłaszcza Nowe Techniki Genomowe, odgrywają kluczową rolę w adaptacji rolnictwa do rosnących wyzwań. Współpraca różnych środowisk jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać potencjał tych rozwiązań i zapewnić zrównoważony rozwój sektora rolnego w Europie.