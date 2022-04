Prawo.pl podaje, że od 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego z grudnia 2021 roku. Nowe przepisy zmienią zasady zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z nimi bieg przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu w przypadku roszczeń objętych: umową o mediację (przez czas trwania mediacji) lub wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej (przez czas trwania postępowania pojednawczego).

Celem noweli jest ukrócenie praktyki m.in. firm windykacyjnych, które mogą niemal bez ograniczeń, poprzez składanie kolejnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, przerwać bieg przedawnienia roszczeń.

Cytowana przez Prawo.pl dr Aleksandra Krawczyk, adwokat, partner w Eco Legal, jest zdania, że zmiana jest potrzebna, bo instytucja zawezwania do ugody już praktycznie nie działa.

- Instytucja zawezwania do próby ugodowej utraciła swój pierwotny sens i niemal nie było, nawet po podwyższeniu opłat za wniosek, takich postępowań, w których faktycznie chodziło o zawarcie ugody. Instytucja była i jest nadużywana jako środek służący wyłącznie do przerwania biegu przedawnienia – wyjaśnia Aleksandra Krawczyk.

Ekspertka wskazuje, że obecnie wnioski są składane nawet po kilka razy i zawsze w tym celu, żeby przerwać bieg przedawnienia. Po zmianach nie będzie to możliwe, ponieważ po okresie zawieszenia biegu przedawnienia termin nie biegnie od nowa, jak przy przerwaniu, a biegnie dalej.

Inni eksperci wypowiadający się dla Prawo.pl zauważają jednak, że w wyniku nowelizacji przepisów ucierpią alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, m.in. mediacja.

- Z punktu widzenia promowania mediacji i rozwiązywania sporów na drogach alternatywnych to nie jest dobre rozwiązanie. Teraz to, że mediacja, tak jak i inne postępowania polubowne, czy też zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, czyli on biegnie na nowo, zachęca strony, by sięgały po te rozwiązania - mówi sędzia Olimpia Barańska-Małuszek z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Eksperci portalu Prawo.pl wyrażają również obawę, iż nowe przepisy uderzą w kredytobiorców frankowych i spowodują, że do sądów trafi kolejna fala pozwów.

- Obawiam się, że banki, które jak dotąd nie pozywały klientów o zwrot kapitału kredytu czy wynagrodzenie za korzystanie z niego, a ograniczały się do wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, niebawem zaczną składać od razu pozwy o zapłatę, skoro wszczynanie postępowania pojednawczego nie będzie prowadziło do przerwania biegu terminu przedawnienia - twierdzi Tomasz Konieczny, radca prawny, partner w kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni.

