Nowe darmowe opowiadania od Zapomnianych Snów

Obcość w wielu odsłonach

Nowa antologia ma tytuł „Obcość” – i właśnie to słowo jest motywem przewodnim wszystkich zebranych opowiadań. Temat ten jest jednak interpretowany na przeróżne sposoby, za każdym jednak razem uwzględniając przy tym pierwiastek fantastyczny. Jest tu więc pełen przekrój subgatunków fantastyki, od fantasy, przez science-fiction, aż po horror. Tytuł jest dostępny jako ebook, który może pobrać za darmo każda zainteresowana osoba. Za darmo, ale z prośbą do czytelników, aby – zgodnie z założeniami licencji charityware – rozważyli w zamian wsparcie celu charytatywnego. W przypadku tej edycji Zapomniane Sny namawiają do tego, aby pomóc stowarzyszeniu Otwarte Klatki, które zajmuje się praca na rzecz poprawy losu zwierząt hodowlanych. Wracając jednak do samej „Obcości” – opowiadań jest łącznie 30, a oprócz wspomnianych już gatunków, można tu znaleźć także i bardziej niszowe nurty, jak tentacle horror, post-human horror, czy mariaż mitologii z bardzo niespodziewanymi dla niej nurtami.

Projekt nadal się rozwija

Zapomniane Sny po raz pierwszy pojawiły się kilka lat temu, gdy wydana została opisywana już na portalu antologia „W głębi snów”. Od tego czasu pojawiło się pięć zbiorów opowiadań oraz jedna antologia komiksowa, a każdy z tych ebooków mniej lub bardziej przenika fantastyka. Co ciekawe, już od drugiego tomu wprowadzana jest audiodeskrypcja (dla pierwszej części dodana na stronie pobrania ebooka, w przypadku pozostałych zawarta wewnątrz pliku). Co istotne – dotyczy to również edycji komiksowej. Twórcy zapowiadają na najbliższe miesiące dwie kolejne edycje, jedną komiksową („Maszynerie”, które mają się ukazać jeszcze w tym roku), drugą skupiającą się na opowiadaniach („Zakazane szlaki”). Ponadto na kanałach społecznościowych Zapomnianych Snów pojawiła się sugestia, że w najbliższym czasie może zostać wprowadzona nowa odnoga projektu.