Nocna prohibicja w Polsce - walka o koncesje czy o zdrowie publiczne

W skrócie:

176 gmin wprowadziło nocną prohibicję do lutego 2025

wprowadziło nocną prohibicję do lutego 2025 Warszawa, Gdańsk, Kraków mają limity koncesji na wyczerpaniu

400 małych sklepów nocnych w stolicy zagrożonych upadkiem

Zakaz na stacjach może uwolnić 7900 koncesji jednym ruchem

jednym ruchem Spożycie alkoholu spadło do 8,8 l na mieszkańca w 2024

Limity koncesji blokują rozwój sieci - małe sklepy tracą przewagę

W Polsce liczba punktów sprzedaży alkoholu jest sztywno limitowana przez gminy. Gdy limit zostaje osiągnięty, nowy punkt może powstać tylko w miejsce zamkniętego.

Według danych z listopada 2025, w Gdańsku przy limicie 2500 zezwoleń wydano już 2443.

We Wrocławiu na 3375 możliwych aktywnych jest 3199.

W Warszawie, przy limicie 9480, funkcjonuje 8783 punkty.

Dla około 400 małych sklepów nocnych w stolicy jedyną przewagą konkurencyjną są późne godziny otwarcia. Nocna prohibicja odbiera im tę przewagę, drastycznie obniżając rentowność. Jak wskazuje Portal Samorządowy, w latach 2018-2024 zakaz wprowadzono w 176 gminach, z czego 9 go uchyliło.

- W sytuacji, gdy limity w kluczowych miastach są na wyczerpaniu, jedynym sposobem rozwoju dużych sieci jest przejęcie zasobów po słabszych graczach - wskazuje Piotr Palutkiewicz, wiceprezes WEI.

Stacje paliw i szara strefa - kto zyska na zakazie

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad całkowitym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. W Polsce działa około 8 tys. stacji, z czego 5,5 tys. posiada koncesję na alkohol. Zakaz może uwolnić nawet 7900 zezwoleń, które - jak pokazuje mechanizm rynkowy - trafią do dużych sieci handlowych.

Według danych KCPU, spożycie alkoholu w Polsce systematycznie spada: z 9,73 l czystego alkoholu na mieszkańca w 2021 do 8,8 l w 2024. Spadek konsumpcji piwa był szczególnie wyraźny - z 40 mln hl w 2018 do 30,6 mln hl w 2023.

Doświadczenia innych krajów nie potwierdzają, by kanał sprzedaży wpływał na całkowitą konsumpcję. Całkowity zakaz na stacjach obowiązuje w Szwecji, Holandii i na Litwie, nocne ograniczenia we Francji (18:00-8:00) i Portugalii (21:00-6:00). Polska Izba Paliw Płynnych ostrzega, że zakaz może zmusić stacje do podniesienia cen paliw, by zrekompensować straty.

Żabka, Duży Ben, Stokrotka - wyścig po koncesje

Grupa Żabka planuje otworzyć ponad 1300 nowych sklepów w 2025, dążąc do 16 tys. placówek do 2028. Duży Ben (Grupa Eurocash) celuje w 1000 sklepów, Stokrotka rozwija formaty osiedlowe Express. Przy wyczerpanych limitach koncesji jedyną drogą rozwoju jest przejmowanie zezwoleń po upadających podmiotach - przekonuje Warsaw Enterprise Institute.

Badania skuteczności nocnych zakazów przynoszą mieszane wyniki. W Krakowie, gdzie prohibicja obowiązuje od północy do 5:30, odnotowano spadek interwencji policji o 47 proc. w godzinach zakazu. Jednak, jak podają analitycy WEI, spadki występowały także w dzień, gdy zakaz nie obowiązywał.

Metaanaliza badań z całego świata wykazała, że ograniczenia dostępności alkoholu mogą zmniejszyć liczbę wypadków drogowych o 17 proc.

Sondaż IBRiS pokazał, że 68 proc. Polaków popiera nocną prohibicję, w tym 40 proc. zdecydowanie.

Warto zapamiętać

Nocna prohibicja może zlikwidować setki małych sklepów, uwalniając koncesje dla dużych sieci

Zakaz na stacjach paliw to potencjalnie 7900 koncesji do przejęcia przez handel detaliczny

Spożycie alkoholu w Polsce spada od 2018 bez drastycznych zakazów

Skuteczność nocnych ograniczeń w redukcji problemów społecznych pozostaje dyskusyjna

Źródło: Warsaw Enterprise Institute, Portal Samorządowy, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Infor.pl

