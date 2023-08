Największa w historii obniżka cen na dwie elektryczne szczoteczki NX7000 i NX8000

NX7000 z 365-dniową żywotnością baterii, która pierwotnie była wyceniana na 63,05 zł, jest teraz dostępna za jedyne 31,54 zł.

Natomiast szczoteczka NX8000 z funkcją inteligentnego wykrywania ciśnienia, która pierwotnie była wyceniona na 86,90 zł, jest teraz dostępna za jedyne 50,60 zł.

NX7000 to 365 dni żywotności na jednym ładowaniu oraz trzy paczki nici dentystycznej dla pierwszych 200 osób

Elektryczna szczoteczka soniczna NX7000 działa na jednym ładowaniu aż do 365 dni. Dzięki temu, że nie trzeba jej często ładować, użytkownik nie musi zabierać ze sobą ładowarki do urządzenia nawet na dłuższe wyjazdy.

Szczoteczka NX7000 oferuje ponadto potężną moc czyszczenia, którą zapewniają jej ultradźwiękowe wibracje o częstotliwości do 41 000 razy na minutę. Dzięki temu można skutecznie usuwać płytkę nazębną, resztki jedzenia, co ma wpływ na zdrowszą jamę ustną i bielsze zęby. Ponadto nie musisz się martwić o alergiczne reakcje zębów, które mogą uniemożliwiać korzystanie ze szczoteczki elektrycznej.

Co więcej, NX7000 ma 15 trybów szczotkowania, każdy z inną częstotliwością wibracji. Pozwala to każdemu znaleźć tryb, który najlepiej mu odpowiada, aby skutecznie czyścić zęby.

Szczoteczka NX7000 jest bardzo łatwa w użyciu. Podczas mycia zębów, co 30 sekund przypomina o zmianie miejsca szczotkowania aby zapewnić kompleksowe czyszczenie jamy ustnej.

NX7000 charakteryzuje wodoodporność IXP7, posiada także specjalną powłokę antypoślizgową, która sprawia, że można jej używać nawet pod prysznicem.

Firma Nandme oferuje w zestawie z NX7000 aż 12 pojedynczych główek szczoteczek. Ponadto daje aż 3 lata bezpłatnej wymiany każdej zakupionej szczoteczki NX7000. Możesz zatem używać szczoteczki bez martwienia się o jej jakość, ani o konieczność zakupu nowych główek, po zużyciu aktualnie używanej.

NX7000 będzie dostępny w sprzedaży po rekordowo niskiej cenie 31,54 zł, z rabatem 50%, a pierwszych 200 użytkowników, którzy dokonają zamówienia otrzyma również trzy darmowe torebki nici dentystycznej.

Promocja trwa od 21 do 27 sierpnia 2023 r.



NX8000: Inteligentna funkcja kontroli nacisku chroni zęby, a pierwszych 200 osób otrzyma bezpłatne pudełko nici dentystycznej

Elektryczna szczoteczka soniczna NX8000 jest wyposażona w inteligentną funkcję wykrywania nacisku. Jeśli zbyt mocno dociskasz urządzenie podczas szczotkowania, włączy się żółta dioda i szczoteczka zacznie wibrować, przypominając o zmniejszeniu nacisku. Ta funkcja ma chronić zęby i dziąsła użytkownika NX8000.

Innym ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w tej szczoteczce jest sygnalizacja w postaci niebieskiego światełka, które przypomina o konieczności wymiany główki szczoteczki na nową co trzy miesiące, zgodnie z zaleceniami dentystów.

Szczoteczka NX8000 ma również wiele innych zaawansowanych funkcji:

szczoteczka oferuje do 200 dni pracy na baterii , skutecznie rozwiązując problemy związane z częstym ładowaniem;

, skutecznie rozwiązując problemy związane z częstym ładowaniem; urządzenie pracuje w zakresie do 41 000 wibracji na minutę , które mogą skutecznie czyścić zęby i sprawić, że jama ustna będzie czystsza i zdrowsza;

, które mogą skutecznie czyścić zęby i sprawić, że jama ustna będzie czystsza i zdrowsza; NX8000 obsługuje także 5 różnych trybów szczotkowania : Sensitive, Clean, Bright, Polish i Massage, które mogą pomóc w skutecznym i łatwym czyszczeniu jamy ustnej oraz poprawić zdrowie zębów;

: Sensitive, Clean, Bright, Polish i Massage, które mogą pomóc w skutecznym i łatwym czyszczeniu jamy ustnej oraz poprawić zdrowie zębów; model ten oferuje również przypomnienie o strefach szczotkowania oraz minutnik, dzięki którym szczotkowanie jest łatwiejsze i wygodniejsze.

Firma Nandme zapewnia w zestawie 12 pojedynczych główek szczoteczek i 3-letnią bezpłatną usługę wymiany dla każdej NX8000. Dzięki temu możesz zaoszczędzić na kosztach zakupu dodatkowych główek szczoteczek, a w okresie 3-letniej gwarancji. Natomiast, jeśli wystąpi problem z jakością produktu, możesz przesłać go do działu obsługi klienta w celu bezpłatnej wymiany

NX8000 jest w sprzedaży w najniższej jak dotąd cenie. Oryginalna cena to 86,90 zł została obniżona do 42%, dzięki czemu cena promocyjna to 50,60 zł.

Do pierwszych 200 zamówień producent doda za darmo darmową nić dentystyczną w pudełku. Ten automatyczny pojemnik automatycznie wyrzuca nić, co jest higieniczne, wygodne i idealne na imprezy, pikniki lub do codziennego użytku.

Promocja trwa od 21 do 27 sierpnia 2023 r.