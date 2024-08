Najnowsze oferty kredytów gotówkowych w Polsce

Zawsze warto stawiać na sprawdzone i polecane źródła informacji. W sieci możesz znaleźć wiele porównywarek, jednak nie każda z nich opiera się o rzetelnie i szybko aktualizowane dane dotyczące ofert poszczególnych banków.

Jeśli interesuje cię najnowsze zestawienie ofert kredytów gotówkowych, dzięki któremu dowiesz się, gdzie w tym momencie realnie jest dostępna oferta kredytu spełniająca Twoje potrzeby to warto sprawdzić porównywarkę kredytów gotówkowych Totalmoney.pl. Dzięki niej nie tylko dowiesz się jakie są aktualne propozycje banków, ale także sprawdzisz, czym się one od siebie różnią oraz kiedy uzyskasz najtańszy możliwy kredyt.

Ranking kredytów gotówkowych: najnowsze propozycje banków

Chcesz poznać aktualne oferty kredytów gotówkowych? A przede wszystkim chciałbyś wiedzieć, które instytucje bankowe mają najkorzystniejsze dla Ciebie oferty? W tym celu warto sprawdzić ranking kredytów gotówkowych. Dopasowując kwotę kredytu i czas spłaty do swoich potrzeb, uzyskasz cenne informacje o najnowszych propozycjach banków.

W prosty sposób porównasz, czym się wyróżniają poszczególne oferty pod względem:

kwoty do spłaty - ile łącznie wyniesie nas spłacana rata pomnożona przez liczbę miesięcy;

raty - wysokość miesięcznej raty w danym banku - przypisane do wskazanych parametrów;

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, wskaźnik ten stanowi zbiorczą sumę m.in. odsetek zależnych od oprocentowania kredytu, prowizji za udzielenie kredytu, czy też kosztów np. ubezpieczenia, a także wszelkie inne obowiązkowe koszty wynikające z zaciągnięcia tego zobowiązania.

Przy każdej ofercie bankowej możesz wybrać szczegóły oferty, gdzie zostaną rozpisane kluczowe opłaty. Najistotniejsze jest to, że prezentowane informacje to najnowsze zestawienie ofert kredytów gotówkowych. Znajdziesz tam aktualne oprocentowanie kredytów gotówkowych i specyfikę konkretnych ofert. Także informacje np. o tym, czy musisz płacić obowiązkowe ubezpieczenie.

Które banki oferują najlepsze kredyty gotówkowe? Najnowsze zestawienie 2024

Po czym poznać, jaka jest najlepsza oferta kredytowa? W praktyce jest to naprawdę proste. Wybierając ranking Totalmoney otrzymujesz najnowsze zestawienie ofert kredytów gotówkowych, które jest oparte o wyniki analiz specjalistów. Następnie wystarczy przyjrzeć się, jaką ratę proponują banki i ile wynosi całkowita kwota do spłaty.

Sprawdź przykładowe oferty na 100 tys. złotych kredytu na 48 miesięcy:

1. Alior Bank:

Kwota do spłaty: 130 937,55 zł

Rata: 2 727,87 zł

RRSO: 14,83%

2. Citi Handlowy:

Kwota do spłaty: 121 256,98 zł

Rata: 2 526,19 zł

RRSO: 10,24%

3. VeloBank:

Kwota do spłaty: 123 709,14 zł

Rata: 2 577,27 zł

RRSO: 11,41%

4. Bank Pekao:

Kwota do spłaty: 124 034,77 zł

Rata: 2584,06 zł

RRSO: 11,56%

5. BNP Paribas:

Kwota do spłaty: 124 034,77 zł

Rata: 2 584,06 zł

RRSO: 11,56%

Przy 60 miesiącach kredytowania otrzymasz przykładowe oferty:

1. Alior Bank:

Kwota do spłaty: 146 333,75 zł

Rata: 2 438,90 zł

RRSO: 17,38%

2. Citi Handlowy:

Kwota do spłaty: 127 157,93 zł

Rata: 2 119,30 zł

RRSO: 10,35%

3. VeloBank:

Kwota do spłaty: 130 006,14 zł

Rata: 2 166,77 zł

RRSO: 11,41%

4. Bank Pekao:

Kwota do spłaty: 130 424,20 zł

Rata: 2 173,74 zł

RRSO: 11,56%

5. BNP Paribas:

Kwota do spłaty: 130 424,20 zł

Rata: 2 173,74 zł

RRSO: 11,56%

Jak widać, zmiana zaledwie jednego czynnika znacząco wpływa na to, jaka będzie wysokość proponowanej oferty kredytowej. Możesz więc zmieniać poszukiwane warunki kredytu, aby znaleźć optymalną dla siebie ofertę.

W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że każda oferta jest oparta o pewne uniwersalne wskaźniki proponowane przez banki. Na ostateczną ofertę, jaką możesz otrzymać, wpłynie m.in. ocena twojej zdolności kredytowej. Jeśli z tym jednak nie ma problemu, bank nie będzie robił trudności przy udzieleniu środków.

Najnowsze porównanie ofert promocyjnych kredytów gotówkowych

W tym miejscu warto nadmienić, że częstokroć najlepsze oferty kredytowe są dostępne tylko przez określony czas. Mianowicie są to oferty promocyjne, które mają na celu przyciągnięcie nowych klientów. W wielu przypadkach banki zachęcają do korzystniejszej oferty kredytowej, jeśli będzie to powiązane np. z wybraniem również innego produktu bankowego. Z zasady promocje bankom się opłacają. Warto, abyś indywidualnie spojrzał, czy aktualne promocje kredytów gotówkowych w konkretnych bankach są dla ciebie atrakcyjne.

W przypadku najnowszych ofert promocyjnych kredytów gotówkowych wyróżniają się m.in. banki: