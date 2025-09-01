Import samochodów ze Stanów Zjednoczonych kusi polskich kierowców przede wszystkim ceną oraz bogatym wyborem modeli, które często nie są dostępne na rynku europejskim. Proces wydaje się prosty – wyszukać ofertę, zalicytować, zapłacić i odebrać pojazd. W praktyce jednak wielu kupujących popełnia błędy, które sprawiają, że oszczędności szybko zamieniają się w straty. Jakie pomyłki zdarzają się najczęściej, jeśli chodzi o sprowadzanie aut z USA i jak ich uniknąć?
Jednym z podstawowych błędów jest brak weryfikacji przeszłości samochodu. Dokumenty aukcyjne często pokazują jedynie fragment historii, a nie całość. Tymczasem pojazd może być powypadkowy, po poważnej awarii lub mieć cofnięty licznik.
Rozwiązanie jest proste – warto korzystać z raportów VIN, które pozwalają sprawdzić m.in. wcześniejsze uszkodzenia, przebieg czy informacje o serwisach. Taki krok minimalizuje ryzyko zakupu „kota w worku”.
Kupujący często skupiają się wyłącznie na cenie pojazdu. Tymczasem sprowadzenie samochodu zza oceanu to także:
transport morski (zależny od wielkości i miejsca załadunku),
cło i akcyza,
VAT,
opłaty portowe i celne,
ewentualne przeróbki techniczne, np. świateł.
Brak uwzględnienia tych wydatków sprawia, że ostateczna cena bywa nawet o 50% wyższa niż zakładano. Dlatego już na początku warto przygotować realistyczny budżet.
Aukcje internetowe w Stanach Zjednoczonych są emocjonujące i łatwo ulec impulsowi. Często prowadzi to do zakupu pojazdu, którego stan techniczny czy koszty naprawy przekraczają realną wartość.
Lepszym rozwiązaniem jest współpraca z pośrednikiem lub wcześniejsze określenie jasnych kryteriów: maksymalnej ceny, rocznika i stanu pojazdu. Dzięki temu łatwiej uniknąć nieprzemyślanych decyzji.
Kolejnym częstym błędem jeśli chodzi o sprowadzanie aut z USA, jest niedocenianie procedur, jakie trzeba przejść po odbiorze pojazdu. Rejestracja, opłaty akcyzowe, badania techniczne czy dostosowanie pojazdu do norm europejskich mogą być czasochłonne i kosztowne.
Niewiedza w tym zakresie często oznacza kilkutygodniowe opóźnienia i dodatkowe koszty. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, jakie dokładnie dokumenty i badania będą wymagane.
Na rynku działa wiele firm oferujących pomoc w sprowadzaniu aut z USA. Niestety nie wszystkie są rzetelne. Zdarza się, że klienci trafiają na pośredników zawyżających koszty lub ukrywających istotne informacje o samochodzie.
Wybierając partnera, dobrze jest sprawdzić opinie, doświadczenie firmy oraz zakres usług – od licytacji, przez transport, po finalne rozliczenie.
Jeśli interesuje Cię sprowadzanie aut z USA, skorzystaj z doświadczenia HRH-Import Group – szczegóły na https://hrh-ig.pl/.
Import może być korzystny, ale tylko wtedy, gdy cały proces jest dobrze zaplanowany. Weryfikacja historii pojazdu, realistyczne podejście do kosztów, rozsądek podczas aukcji i wybór zaufanego pośrednika to fundamenty udanego importu.
Jeżeli planujesz sprowadzanie aut z USA – postaw na sprawdzone wsparcie. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twój wybór naprawdę się opłaci, a wymarzony pojazd nie okaże się źródłem problemów.
