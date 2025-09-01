Sprowadzanie aut z USA bez sprawdzenia historii pojazdu

Jednym z podstawowych błędów jest brak weryfikacji przeszłości samochodu. Dokumenty aukcyjne często pokazują jedynie fragment historii, a nie całość. Tymczasem pojazd może być powypadkowy, po poważnej awarii lub mieć cofnięty licznik.

Rozwiązanie jest proste – warto korzystać z raportów VIN, które pozwalają sprawdzić m.in. wcześniejsze uszkodzenia, przebieg czy informacje o serwisach. Taki krok minimalizuje ryzyko zakupu „kota w worku”.

Niedoszacowanie kosztów transportu i opłat

Kupujący często skupiają się wyłącznie na cenie pojazdu. Tymczasem sprowadzenie samochodu zza oceanu to także:

transport morski (zależny od wielkości i miejsca załadunku),

cło i akcyza,

VAT,

opłaty portowe i celne,

ewentualne przeróbki techniczne, np. świateł.

Brak uwzględnienia tych wydatków sprawia, że ostateczna cena bywa nawet o 50% wyższa niż zakładano. Dlatego już na początku warto przygotować realistyczny budżet.

Zbyt szybka decyzja na aukcji

Aukcje internetowe w Stanach Zjednoczonych są emocjonujące i łatwo ulec impulsowi. Często prowadzi to do zakupu pojazdu, którego stan techniczny czy koszty naprawy przekraczają realną wartość.

Lepszym rozwiązaniem jest współpraca z pośrednikiem lub wcześniejsze określenie jasnych kryteriów: maksymalnej ceny, rocznika i stanu pojazdu. Dzięki temu łatwiej uniknąć nieprzemyślanych decyzji.

Brak przygotowania do formalności w Polsce

Kolejnym częstym błędem jeśli chodzi o sprowadzanie aut z USA, jest niedocenianie procedur, jakie trzeba przejść po odbiorze pojazdu. Rejestracja, opłaty akcyzowe, badania techniczne czy dostosowanie pojazdu do norm europejskich mogą być czasochłonne i kosztowne.

Niewiedza w tym zakresie często oznacza kilkutygodniowe opóźnienia i dodatkowe koszty. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, jakie dokładnie dokumenty i badania będą wymagane.

Zaufanie przypadkowym pośrednikom

Na rynku działa wiele firm oferujących pomoc w sprowadzaniu aut z USA. Niestety nie wszystkie są rzetelne. Zdarza się, że klienci trafiają na pośredników zawyżających koszty lub ukrywających istotne informacje o samochodzie.

Wybierając partnera, dobrze jest sprawdzić opinie, doświadczenie firmy oraz zakres usług – od licytacji, przez transport, po finalne rozliczenie.

Jeśli interesuje Cię sprowadzanie aut z USA, skorzystaj z doświadczenia HRH-Import Group – szczegóły na https://hrh-ig.pl/.

Jak uniknąć kosztownych pomyłek?

Import może być korzystny, ale tylko wtedy, gdy cały proces jest dobrze zaplanowany. Weryfikacja historii pojazdu, realistyczne podejście do kosztów, rozsądek podczas aukcji i wybór zaufanego pośrednika to fundamenty udanego importu.

Jeżeli planujesz sprowadzanie aut z USA – postaw na sprawdzone wsparcie. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twój wybór naprawdę się opłaci, a wymarzony pojazd nie okaże się źródłem problemów.

Sprowadzanie aut z USA - HRH Import Group

Adres:

Tadeusza Romanowicza 17/1, 30-702 Kraków

Telefon:

12 352 11 54

Strona WWW:

https://hrh-ig.pl

Foto i treść: materiał partnera