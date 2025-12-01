Nagroda dla silnika GRACE i cztery wyróżnienia w Konkursie Polski Produkt Przyszłości 2025

Główna nagroda trafiła do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa za silnik GRACE, wykorzystujący nadtlenek wodoru i aminę TMPDA. Wyróżnienia przyznano m.in. za grafenowy czujnik pola magnetycznego, technologię wyoblania osiowo niesymetrycznego, ogniwa paliwowe MCFC oraz odczynnik Cell-IN do wprowadzania cząsteczek do komórek. Rozwiązania te odpowiadają na wyzwania przyszłości w przemyśle, energetyce i medycynie.

Wyróżnione projekty pokazują, że polskie instytucje naukowe są gotowe do komercjalizacji swoich technologii i mogą konkurować na rynkach międzynarodowych.

Dlaczego to ważne?

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” promuje przełomowe rozwiązania z polskich uczelni i instytutów badawczych, które mogą zmienić kluczowe sektory gospodarki. W tegorocznej edycji nagrodzono projekty z zakresu kosmonautyki, energetyki, mikroelektroniki, technologii materiałowych i biotechnologii. Wyróżnione technologie mają potencjał do wdrożenia w przemyśle, transporcie, medycynie oraz energetyce rozproszonej.

Najbardziej zaskakującą innowacją jest silnik GRACE, który zamiast toksycznych paliw stosuje nadtlenek wodoru (98%) i aminę TMPDA, zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Technologia wyoblania osiowo niesymetrycznego pozwala skrócić czas produkcji detali z kilku dni do 2 godzin. Ogniwa MCFC uzyskują sprawność całkowitą ponad 90%, a odczynnik Cell-IN umożliwia szybkie i proste dostarczanie cząsteczek do wnętrza komórek, co otwiera nowe możliwości w badaniach biomedycznych.

Jakie projekty nagrodzono w 2025 roku?

W 2025 roku w Polsce nagrodzono pięć projektów akademickich w ramach Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Nagroda główna trafiła do silnika GRACE, opracowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Silnik ten przeznaczony jest do misji orbitalnych, manewrów serwisowych, relokacyjnych i deorbitacji satelitów. Wyróżnienia otrzymały:

grafenowy czujnik pola magnetycznego,

technologia wyoblania osiowo niesymetrycznego,

ogniwa paliwowe MCFC

oraz odczynnik Cell-IN.

Grafenowy czujnik, opracowany przez Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, działa w temperaturach do +500°C i jest odporny na promieniowanie neutronowe.

Technologia wyoblania osiowo niesymetrycznego pozwala na szybkie wytwarzanie nieregularnych detali metalowych.

Ogniwa MCFC, stworzone przez Politechnikę Warszawską, mogą być zasilane biopaliwami, e-paliwami, gazem ziemnym i paliwami syntetycznymi, osiągając sprawność elektryczną do 60% i cieplną do 88%.

Odczynnik Cell-IN, opracowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN, umożliwia efektywne wprowadzanie cząsteczek do komórek ludzkich.

Jakie korzyści przynoszą nagrodzone technologie?

Silnik GRACE umożliwia dostęp do przestrzeni kosmicznej na konkurencyjnych warunkach, szczególnie dla mniejszych podmiotów. Grafenowy czujnik pola magnetycznego zwiększa niezawodność monitorowania w ekstremalnych warunkach, takich jak reaktory jądrowe czy pojazdy kosmiczne. Technologia wyoblania osiowo niesymetrycznego skraca czas produkcji detali do 2 godzin, co jest istotne dla branży automotive, lotniczej i kosmicznej.

Ogniwa MCFC pozwalają na produkcję energii i ciepła z różnych paliw przy wysokiej sprawności i niskiej emisji. Odczynnik Cell-IN upraszcza proces dostarczania cząsteczek do komórek, co jest kluczowe dla badań nad terapiami genowymi i szczepionkami mRNA.

„Zwycięskie projekty nie tylko potwierdzają osiągnięcia w nowych kierunkach rozwoju nauki, lecz także ilustrują możliwości ich komercjalizacji, umacniają pozycję Polski jako kraju tworzącego technologie przyszłości” – Krzysztof Gulda, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak wygląda proces wdrożenia i komercjalizacji?

Wszystkie nagrodzone technologie charakteryzują się wysoką gotowością do wdrożenia i są przygotowywane do komercjalizacji na rynku krajowym i zagranicznym. Prace nad silnikiem GRACE obejmują testy i optymalizację pod kątem różnych misji orbitalnych. Ogniwa MCFC zostały już zintegrowane z kotłami gazowymi, a ich sprawność potwierdzono w testach długoterminowych. Technologia wyoblania osiowo niesymetrycznego jest wdrażana w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Odczynnik Cell-IN jest dostępny w formie gotowego produktu, który może być stosowany w dowolnym laboratorium komórkowym. Wyróżnione projekty mają szansę na szybkie wejście na rynek dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Podsumowując, Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” w 2025 roku wyróżnił pięć innowacyjnych rozwiązań akademickich, które mają potencjał do wdrożenia w strategicznych sektorach gospodarki. Projekty te zostały wyłonione spośród zgłoszeń instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Konkurs realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Źródło: PARP