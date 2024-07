Na co zwrócić uwagę wybierając kosiarkę spalinową?

Silnik

Sercem maszyny jest oczywiście silnik. Tutaj zasada jest dosyć prosta – im większa powierzchnia do skoszenia, tym większego i bardziej wydajnego silnika potrzebujesz. Przekrój urządzeń pod tym względem jest bardzo szeroki i znajdziesz zarówno modele o mocy 3 KM, jak też 7 KM. Do większości ogrodów zaleca się wybieranie pomiędzy maszynami w przedziale 4-6 KM. Dzięki temu kosiarka bez problemu poradzi sobie ze skoszeniem terenu do 1000 m2. Zwróć też uwagę na to, czy silnik jest dwu- czy czterosuwowy. Te pierwsze są nieco mocniejsze, lecz też przez to głośniejsze i trudniejsze w obsłudze, więc do przydomowego ogródka praktyczniejszy może okazać się sprzęt z silnikiem czterosuwowym.

Szerokość koszenia

Na komfort codziennego korzystania z kosiarki wpływa w znacznej mierze szerokość koszenia, z jaką pracuje dane urządzenie. Model z większą szerokością roboczą pozwoli Ci na szybsze doprowadzenie do estetycznego stanu większego terenu, lecz będzie trudniejszy w obsłudze we wszelkiego rodzaju zakamarkach – przy rabatkach kwiatowych czy wąskich ścieżkach. Przed zakupem oceń zatem nie tylko rozmiar koszonego terenu, ale też jego charakter i to, czy jest to otwarta, pusta przestrzeń, czy trawnik o nieregularnych kształtach. Dostępne są zarówno modele o szerokości roboczej ok. 40 cm, jak też takie, w których przekracza ona 50 cm.

Regulacja wysokości koszenia

Kosząc swój trawnik, możesz również stylizować go i ciąć na różnej wysokości w różnych miejscach. Dzięki temu efekt wizualny w połączeniu z wystrojem ogrodu czy roślinami może być jeszcze ciekawszy. Podczas zakupów nie możesz zatem pominąć opcji regulacji wysokości koszenia. Z reguły jest ona możliwa nie tylko w określonym przez producenta przedziale, ale też w kilku stopniach. Przedział ten waha się w granicach 20-80 mm. Prostsze modele kosiarek oferują trzystopniową regulację, lecz jeśli zależy Ci na większych możliwościach i bardziej różnorodnej stylizacji trawnika, możesz postawić na sprzęt z nawet siedmiostopniową regulacją.

