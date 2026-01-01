Ministerstwo Finansów chce likwidacji przedawnień podatkowych. Kontrowersyjne zmiany mogą uderzyć w przeciętnych podatników

Ministerstwo Finansów forsuje kontrowersyjny projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który może znieść pięcioletnią zasadę przedawnienia zobowiązań podatkowych. Projekt trafił do Rady Ministrów w styczniu 2026 roku. Eksperci ostrzegają, że zmiany uderzą w przeciętnych podatników, a nie w przestępców podatkowych.
Według Business Insider, projekt przewiduje likwidację przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
Kluczowa zmiana dotyczy usunięcia art. 44 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, który gwarantował ustanie karalności przestępstwa skarbowego w momencie przedawnienia należności podatkowej.
"Uniezależniamy przedawnienie karalności z KKS od przedawnienia podatku. Do walki z prawdziwymi przestępcami nie służy postępowanie administracyjne, kartka i długopis, lecz postępowanie karne, organy ścigania i dostępne im narzędzia" - napisał na LinkedInie Jarosław Neneman, wiceminister finansów.
Projekt zakłada również odejście od zasady nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Zostanie to zastąpione zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek dokonania wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.
Warsaw Enterprise Institute ostro krytykuje projekt, wskazując na brak precyzyjnej definicji "prawdziwego przestępcy". Według think tanku w Polsce funkcjonuje ponad 40 różnych podatków i opłat dotyczących osób fizycznych, co sprawia, że nieopłacenie należności często wynika z niewiedzy i skomplikowania systemu, a nie ze złej woli.
Dane przedstawione przez wiceministra Nenemana pokazują jednak inny obraz. Z wszczętych w 2023 roku spraw o przestępstwa skarbowe uszczupleniowe tylko 1,5 proc. stanowiły postępowania rozpoczęte w ostatnim roku przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - było ich 660.
Andrzej Ladziński, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, określił pomysł jako zły i groźny dla podatników.
Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 października 2026 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które mają wejść w życie w innych terminach. Projekt jest na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych i ma być rozpatrywany przez Radę Ministrów w styczniu 2026 roku - pod warunkiem uchwalenia przez parlament i podpisania przez prezydenta.
Według Poradnika Przedsiębiorcy, projekt przewiduje również wydłużenie o rok terminu liczenia przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Termin będzie liczony od końca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.
