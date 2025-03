Miliony Polaków zdają się na automatyczne rozliczenie PIT. Skutki? Mniej środków dla OPP i opóźniony zwrot nadpłaty

6,2 mln podatników zdało się na automatyczne rozliczenie

W 2024 roku aż 23 miliony polskich podatników złożyło swoje deklaracje PIT w formie elektronicznej, co potwierdza rosnącą popularność cyfrowych rozwiązań. Choć 7,6 miliona osób aktywnie zaakceptowało swoje PIT-y w rządowym programie Twój e-PIT, liczba deklaracji, które zostały przyjęte automatycznie, jest niewiele niższa -- było ich 6,2 miliona. Oznacza to, że nie zostały one poddane jakiejkolwiek weryfikacji ze strony podatników.





Automatyczna akceptacja deklaracji PIT to wygodne rozwiązanie, które jednak może prowadzić do pominięcia istotnych ulg czy braku możliwości wyboru przekazania 1,5% podatku na konkretną organizację pożytku publicznego.

Co możesz stracić, jeśli nie sprawdzisz swojego PIT-a?

Brak weryfikacji PIT-a sprawia, że wielu podatników nie uwzględnia przysługujących im ulg.

Tymczasem katalog odliczeń jest dość szeroki i przy odpowiednim udokumentowaniu pozwoli na obniżenie podstawy opodatkowania. Zobacz ogólną listę ulg i odliczeń.

Niezweryfikowanie PIT-a oznacza również, że 1,5% podatku może nie trafić do świadomie wybranej organizacji pożytku publicznego. A to znaczące kwoty -- jak wskazuje Ministerstwo Finansów, w ubiegłym roku podatnicy przekazali OPP aż 1,9 mld złotych, a średnia kwota wsparcia wyniosła 165,88 zł.

Dlaczego warto przekazać swój 1,5% podatku?

Po wskazaniu organizacji pożytku publicznego, na którą ma być przekazany 1,5% podatku, odpowiednia kwota zostanie przekazana z budżetu państwa na jej działalność prospołeczną. Podatnicy sami mogą zdecydować, na jaki cel trafi część ich podatków. Warto wykorzystać tę możliwość wsparcia -- przejrzenie rozliczenia zajmie zaledwie chwilę, a przekazanie 1,5% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem.

Zweryfikuj, rozlicz i otrzymaj zwrot szybciej

Samodzielne przygotowanie zeznania PIT nie zajmuje wiele czasu. Bezpłatne programy, takie jak e-pity.pl, krok po kroku prowadzą przez formularz i wyczerpująco podpowiadają, jak go uzupełnić.

Choć termin złożenia deklaracji mija dopiero 30 kwietnia, wcześniejsza weryfikacja i samodzielne złożenie PIT-a przed automatycznym rozliczeniem może przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku.

Według danych Ministerstwa Finansów z zeszłego roku, średni czas zwrotu wyniósł 15 dni, przy czym najszybsze zwroty odnotowano już po jednym dniu.

Korzyści z samodzielnego rozliczenia PIT-a:

Możliwość skorzystania z przysługujących ulg podatkowych

Wybór organizacji pożytku publicznego, na którą przekażemy 1,5% podatku

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku

Pewność, że rozliczenie uwzględnia wszystkie nasze dochody i odliczenia

Kontrola nad własnym zobowiązaniem podatkowym

Zwrot podatku następuje w ciągu maksymalnie 45 dni w przypadku złożenia elektronicznej deklaracji.

Jeśli podatnik samodzielnie nie zaakceptuje ani nie prześle e-deklaracji, odliczanie tego terminu rozpocznie się dopiero 1 maja. Oznacza to, że zwrot może nastąpić nawet 15 czerwca.

Samodzielne rozliczenie PIT-a nie jest trudne, a pozwala na szybszy zwrot nadpłaconego podatku -- warto skorzystać z tej możliwości.

Monika Piątkowska, doradca podatkowy w firmie e-pity.pl

Foto: Freepik