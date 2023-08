MEiN utrudnia dzieciom i młodzieży dostęp do telefonu zaufania 116 111. Podpisz apel protestując przeciw szkodliwym decyzjom ministerstwa

W 2022 roku w Polsce zarejestrowano 2031 prób samobójczych wśród dzieci, z których 150 zakończyło się tragicznie. Nasz kraj zajmuje drugie miejsce w UE pod względem tego smutnego wskaźnika.

W międzyczasie Ministerstwo Edukacji i Nauki usunęło informacje o numerze zaufania 116 111 ze swojej strony, a także zakazało umieszczania linku do strony telefonu w podręcznikach szkolnych.

Telefon 116 111 to nie tylko numer, ale schronienie dla tych, którzy potrzebują pomocy. Jest to bezpłatna, anonimowa linia wsparcia prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów. Dzieci mogą tutaj znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i podzielić się swoimi emocjami i trudnościami.

W minionym roku konsultanci numeru 116 111 interweniowali aż 885 razy, średnio ponad 2 razy dziennie, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. W pierwszej połowie 2023 roku odnotowano już 497 takich interwencji.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła apel o dostęp do informacji o telefonie zaufania 116 111., pod którym złożyć podpis i wykazać wsparcie >> (podpisz apel!)

Utrudnianie młodym ludziom dostępu do informacji o telefonie zaufania 116 111, który codziennie pomaga dzieciom w kryzysie, jest dla nas niezrozumiałe i jest działaniem na szkodę dzieci" – mówi Renata Szredzińska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od lat telefon 116 111 wypełnia istotną lukę w systemie pomocy dzieciom w Polsce. W sytuacji, gdzie profesjonalna opieka jest ograniczona, a potrzeby młodych ludzi są coraz większe, MEiN powinno wspierać działania informacyjne dotyczące istniejących form pomocy – w tym telefonu zaufania 116111 - a nie ograniczać dzieciom dostęp do informacji o miejscach, gdzie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie – dodaje Szredzińska..

Numer 116 111 to ogólnopolski, bezpłatny, anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Dla wielu młodych osób jest on często jedyną dostępną szansą na pomoc. Telefon 116111 został powołany decyzją MSWiA i UKE w 2008 r. i powierzony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jego uruchomienie jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Numer 116 111 nie jest zwykłym numerem – to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą znaleźć wsparcie w krytycznych momentach swojego życia.

Ograniczenie dostępu do tej informacji to nie tylko naruszenie obowiązków Polski jako członka Unii Europejskiej, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia i zdrowia młodych ludzi.

116 111 to miejsce, gdzie dzieci mogą szukać pomocy w anonimowy sposób, gdzie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i rozmawiać z wykwalifikowanymi specjalistami. To także bezpieczne schronienie dla tych, którzy czują, że nie mają nikogo, z kim mogliby podzielić się swoimi emocjami i trudnościami. Pozbawienie dzieci informacji o numerze 116 111 to ryzyko, że ze swoimi problemami zostaną zupełnie same. Dlatego domagamy się przywrócenia w podręcznikach szkolnych informacji o telefonie zaufania 116 111. Zbieramy podpisy i liczymy na solidarność i wsparcie – mówi Monika Kamińska.