Mat, struktura, kolor? Jakie wykończenia dominują w nowoczesnych drzwiach?

Nowoczesne drzwi wewnętrzne to dziś znacznie więcej niż przegroda między pomieszczeniami. To wyrafinowany element designu, który nadaje ton całemu wnętrzu. Od matowych powierzchni, przez ukryte konstrukcje, aż po głębokie, synchroniczne struktury – oferta PORTA na rok 2026 definiuje na nowo pojęcie nowoczesności. Sprawdź, jak odpowiednie wykończenie drzwi może odmienić Twoje mieszkanie i które trendy najlepiej oddają ducha dzisiejszych aranżacji.
Mat stał się synonimem nowoczesnej elegancji. Nie odbija światła, daje wrażenie spokoju i doskonale współgra z minimalistycznymi aranżacjami. W liniach BASIC HOME oraz MODERN CLASSIC matowe powierzchnie podkreślają czystość formy i dopracowane detale. Modele takie jak PORTA VECTOR PREMIUM T czy PORTA VECTOR PREMIUM z bulajem w kolorze skrzydła pokazują, że nowoczesne drzwi wewnętrzne mogą łączyć prostą geometrię z subtelnym akcentem dekoracyjnym. Matowe wykończenie wydobywa linię skrzydła i nadaje mu szlachetny charakter.
Kluczem do sukcesu jest tutaj technologia lakierowania. Lakier UV Premium oraz Lakier UV Premium Plus to gwarancja idealnie gładkiej powierzchni o wysokiej odporności na zabrudzenia. W ofercie PORTA znajdziesz paletę barw, która idealnie wpisuje się w nurt quiet luxury. Kolory takie jak Kaszmir, Szary czy kojąca Szałwia, naniesione na nowoczesne drzwi wewnętrzne, nadają im zupełnie nowy, głębszy wymiar. Matowe wykończenia kolekcji PORTA BALANCE i PORTA ORNATO udowadniają, że mat jest nie tylko stylowy, ale i praktyczny – mniej widać na nim odciski palców, co sprawia, że świetnie sprawdzają się jako nowoczesne drzwi pokojowe i łazienkowe.
Dla miłośników purystycznych wnętrz absolutnym „must-have” są drzwi bezprzylgowe: https://www.porta.com.pl/produkty/drzwi-bezprzylgowe. PORTA HIDE z linii wzorniczej HIDE to kwintesencja dyskrecji. Czym są drzwi wewnętrzne ukryte bezprzylgowe? To konstrukcja, w której ościeżnica jest schowana w ścianie, a skrzydło tworzy z nią jedną płaszczyznę.
Wizualny porządek, jaki wprowadzają takie rozwiązania, jest nie do przecenienia w nowoczesnych aranżacjach. Możliwość wykończenia skrzydła w kolorze ściany lub tapetą pozwala na niemal całkowite „zniknięcie” drzwi, co optycznie powiększa przestrzeń i nadaje jej architektonicznego sznytu.
Nowoczesność to nie tylko gładkość. W liniach RUSTIC i BASIC HOME (modele PORTA CRAFT, PORTA VIGO) oraz w loftowej kolekcji PORTA LOFT, pierwsze skrzypce gra tekstura. Dzięki zastosowaniu płyty synchronicznej, wykończenie jest nie tylko widoczne, ale i wyczuwalne pod palcami.
Drzwi wewnętrzne o strukturze naturalnego drewna lub z wyraźnymi podziałami geometrycznymi nadają wnętrzu indywidualności. W stylu rustykalnym i loftowym stawiamy na autentyczność – nowe okleiny PORTA idealnie odwzorowują rysunek dębu czy surowiznę materiału, co sprawia, że drzwi do salonu czy sypialni stają się ciepłym, naturalnym akcentem w surowym wnętrzu.
Choć biel pozostaje ponadczasową bazą, nowoczesne wnętrza coraz śmielej sięgają po kolory ziemi. Model PORTA LINE L.1 w kolorze Kaszmir to obecnie jeden z najsilniejszych trendów – jest cieplejszy niż szarość i bardziej nowoczesny niż beż. Z kolei PORTA HARMONY B.0 w odcieniu Oliwki lub modele z serii NATURA GRANDE w okleinie naturalnej Select Mat, wprowadzają do domu spokój i harmonię. Odpowiednio dobrany kolor potrafi całkowicie zmienić proporcje wnętrza, dodając mu głębi lub rozświetlając ciemny korytarz.
W łazience estetyka musi iść w parze z trwałością. Modele takie jak PORTA VECTOR PREMIUM czy PORTA DESIRE w połączeniu ze 100% wodoodporną ościeżnicą HYDRO PROTECT TM to rozwiązanie dedykowane wilgotnym pomieszczeniom. Matowe wykończenie ogranicza widoczność śladów użytkowania, a przeszklenia pozwalają wprowadzić więcej światła do wnętrza. Dzięki temu drzwi do łazienki stają się spójnym elementem nowoczesnej aranżacji.
Nowoczesne drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne to propozycja do przestronnych salonów i reprezentacyjnych stref dziennych. Modele PORTA GRANDE A.1 czy PORTA VERRO w wersji dwuskrzydłowej łączą duży format z minimalistycznym wykończeniem.
Takie rozwiązanie pozwala optycznie otworzyć przestrzeń i nadać jej elegancki charakter. W nowoczesnych aranżacjach liczy się prostota formy, ale także skala – a dwuskrzydłowe drzwi doskonale odpowiadają na te potrzeby.
Wybór nowoczesnych drzwi to inwestycja w detale, które budują codzienny komfort i estetykę domu przez lata. Niezależnie od tego, czy postawisz na minimalistyczny system PORTA HIDE, czy aksamitny mat w kolorze szałwii, pamiętaj, że to właśnie wykończenie spaja całą wizję architektoniczną w całość. Odkryj pełną gamę możliwości w najnowszym katalogu PORTA i znajdź model, który najlepiej wyrazi Twój styl.
Foto i treść: materiał partnera
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
|
|
|
|
|
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.