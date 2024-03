Mail o charakterze biznesowym? Lepiej uważać. Hakerzy na cel biorą także małe firmy

Aż ponad 90% wszystkich zgłoszonych do firmy Sophos cyberataków było związane z kradzieżą poufnych informacji lub danych uwierzytelniających.

Oznacza to, że do złamania jest mniej zabezpieczeń.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (liczące do 500 pracowników) do prowadzenia swojej działalności najczęściej nie korzystają ze zbyt wielu aplikacji lub usług.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa przekonują, że to główny powód, dla którego hakerzy biorą na cel nawet nieduże biznesy.

Załóżmy, że atakujący zainstalują w systemie namierzonej firmy infostealera – program służący do kradzieży danych uwierzytelniających. Przy jego pomocy mogą spróbować zdobyć hasło do oprogramowania księgowego firmy, uzyskać dostęp do danych finansowych i przekierować środki pieniężne na własne konta – mówi Christopher Budd, dyrektor ds. badań Sophos X-Ops.