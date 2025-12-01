Listopad 2025: spadek sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym

W skrócie:

Sprzedaż mieszkań używanych spadła o 11% w listopadzie.

W największych miastach oferta mieszkań wtórnych zmniejsza się.

Ceny mieszkań w Trójmieście i Łodzi wzrosły.

Promocje deweloperskie przyciągnęły kupujących na rynek pierwotny.

Na rynku wtórnym pojawiło się mniej nowych ofert.

W listopadzie kupujących przyciągnęły promocje deweloperskie, szczególnie związane z Black Friday. W efekcie sprzedaż mieszkań z rynku wtórnego spadła o 11% w porównaniu z październikiem, a liczba dostępnych ofert zmniejszyła się o 1% do 147 tysięcy. Największe metropolie wykazały jednak odmienną tendencję, gdzie oferta kurczyła się od kilku miesięcy, a ceny mieszkań w niektórych lokalizacjach rosły.

Ważna sprawa to fakt, że rynek pierwotny i wtórny konkurują o tych samych nabywców. Promocje deweloperskie skutecznie przyciągnęły kupujących, co ograniczyło popyt na mieszkania używane. Największe miasta, takie jak Poznań, Warszawa czy Kraków, notują spadek dostępnej oferty mieszkań z drugiej ręki, co świadczy o utrzymującym się silnym popycie.

Jakie są przyczyny spadku sprzedaży mieszkań używanych?

Ekspert portalu GetHome.pl, Marek Wielgo, wskazuje, że rynek pierwotny wykorzystuje promocje, zwłaszcza w końcówce roku, by przyciągnąć kupujących. Black Friday był okazją do obniżek cen mieszkań deweloperskich, co zmniejszyło zainteresowanie rynkiem wtórnym.

Dane z Adradar pokazują, że w listopadzie z rynku wtórnego zniknęło 31 tysięcy ofert sprzedaży, a pojawiło się tylko 29 tysięcy nowych. To skutkowało spadkiem liczby dostępnych mieszkań o 1% w porównaniu z październikiem i o 7% rok do roku.

Rynki pierwotny i wtórny ostro rywalizują o kupujących. Wygląda na to, że w listopadzie znów górą byli deweloperzy. Zwykle w końcówce roku wykorzystują oni każdą okazję, a jedną z nich jest Black Friday, żeby skusić nabywców jakąś promocją – Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl

Jak wygląda sytuacja w największych miastach?

W Poznaniu oferta mieszkań z rynku wtórnego zmniejszyła się w listopadzie o 8%, po spadku o 3% w październiku. W Łodzi i Katowicach ubyło po 4% mieszkań, we Wrocławiu i Krakowie po 3%, a w Warszawie o 1%. To potwierdza, że popyt w metropoliach pozostaje silny mimo ogólnego spadku na rynku wtórnym.

Od kwietnia oferta mieszkań używanych w metropoliach systematycznie maleje. Spadki wyniosły 28% w Krakowie, 27% w Warszawie, 25% w Poznaniu i 24% we Wrocławiu. W tym samym czasie na rynku pierwotnym podaż wzrosła do rekordowych poziomów, co wymusiło na sprzedających na rynku wtórnym obniżki cen.

Jak kształtowały się ceny mieszkań w listopadzie?

W czterech metropoliach średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż rok temu: w Krakowie o 4%, w Warszawie o 3%, we Wrocławiu o 2% i w Poznaniu o 1%. Natomiast w Trójmieście ceny wzrosły o 4%, w Łodzi o 3%, a w Katowicach o 1%.

Listopad był miesiącem stabilizacji cen w Krakowie i Łodzi. W Warszawie i Katowicach odnotowano niewielki spadek cen o 1%. Natomiast w Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu ceny mieszkań wzrosły lub przerwały dotychczasową stabilizację.

Równocześnie rosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym. W największych miastach oferta urosła do rekordowych rozmiarów. W tej sytuacji sprzedający na rynku wtórnym nie mogli sobie pozwolić na podwyższanie cen. Wręcz przeciwnie – wielu zaczęło je obniżać już na etapie ofertowym – Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl

Kluczowe dane

Spadek ofert sprzedaży mieszkań używanych w listopadzie o 11%.

147 tys. ofert mieszkań dostępnych na koniec listopada.

Spadek oferty w Poznaniu o 8%, Łodzi i Katowicach o 4%.

Spadek średnich cen mieszkań w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Wzrost cen w Trójmieście, Łodzi i Katowicach.

Rekordowa podaż mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach.

Podsumowując, listopad 2025 roku przyniósł spadek sprzedaży mieszkań z rynku wtórnego w całej Polsce. Jednak w największych miastach oferta kurczyła się, co świadczy o utrzymującym się popycie. Ceny mieszkań w niektórych metropoliach wzrosły, a rynek pierwotny umocnił swoją pozycję dzięki promocjom. Brakuje szczegółowych danych o wpływie tych zmian na długoterminowe trendy cenowe.