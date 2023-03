Kto ma dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych i w jakim zakresie?

Każda osoba fizyczna, która dysponuje numerem księgi wieczystej może przeglądać jej treść w systemie teleinformatycznym. W celu zapoznania się z treścią danej księgi wieczystej nie trzeba spełniać żadnych warunków, a w szczególności nie trzeba mieć interesu prawnego. Elektroniczne Księgi Wieczyste to rejestr powszechnie dostępny. Każdy ma do niego wgląd.

Zakres informacji dostępnych na stronie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych obejmuje treść aktualną księgi wieczystej, jak i treść zupełną, czyli uwzględniającą również wpisy już wykreślone. Przeglądanie treści księgi wieczystej w ten sposób jest bezpłatne. Należy znać numer księgi wieczystej, o której chce się uzyskać informacje. Osoba fizyczna nie może w rządowym portalu wyszukać numeru księgi wieczystej po adresie ani jakichkolwiek innych kryteriach niż podanie numeru KW. Taka możliwość istnieje tylko nieformalnie za pomocą komercyjnych portali takich jak EKW.PLUS gdzie odpłatnie możemy poznać numer księgi wieczystej dowolnej nieruchomości na podstawie jej adresu, położenia lub numeru działki.

Informacje zawarte w Elektronicznych Księgach Wieczystych obejmują cztery działy ksiąg wieczystych - dane dotyczące nieruchomości, takie jak jej adres i powierzchnię, a także dane dotyczące właściciela nieruchomości albo właścicieli nieruchomości. Kolejne działy zawierają informacje dotyczące praw osobistych i roszczeń związanych z nieruchomością oraz dane o hipotekach.

Niezależnie od wyżej opisanego powszechnego dostępu, niektóre podmioty wskazane w przepisach mają dodatkowe uprawnienia do przeglądania Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Podmioty o szczególnych uprawnieniach to: sądy; prokuratura; minister właściwy do spraw wewnętrznych; organy celne; administracyjne organy egzekucyjne; organy podatkowe; komornicy sądowi; Inspektor Nadzoru Wewnętrznego; Policja; Najwyższa Izba Kontroli; Straż Graniczna; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba Wywiadu Wojskowego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; notariusze; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Żandarmeria Wojskowa; Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Krajowy Zasób Nieruchomości.

Podmioty te mogą wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. W rezultacie wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie ksiąg wieczystych uprawnione podmioty uzyskują numery ksiąg wieczystych odnalezione po wprowadzeniu określonego kryterium wyszukiwania.

Do możliwych kryteriów, pozwalających na wyszukanie ksiąg wieczystych w ten sposób, należą: oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego; oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej, a więc właściciela nieruchomości; numer dziennika księgi wieczystej; elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, oraz numer w repertorium ksiąg wieczystych.

Przykładowo, właśnie na tej podstawie komornicy sądowi są w stanie w toku postępowania egzekucyjnego odnaleźć w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych wszystkie nieruchomości, w których dany dłużnik widnieje w dziale drugim księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości.

