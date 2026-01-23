KSeF zmieni rozliczenia firm transportowych w Polsce

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wejdzie w życie od 1 lutego 2026 roku dla dużych firm, w tym z branży transportowej. Jakie zmiany i wyzwania przyniesie nowy obowiązek elektronicznego fakturowania?
Zbliża się termin obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Od 1 lutego 2026 roku firmy, które w 2024 roku osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto, będą zobowiązane do wystawiania, przesyłania i odbierania faktur wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Pozostali przedsiębiorcy z branży transportowej oraz innych sektorów będą mogli wdrożyć KSeF do 1 kwietnia 2026 roku.
Nowe przepisy oznaczają nie tylko obowiązek korzystania z jednolitego systemu fakturowania, ale także skrócenie terminów zwrotu VAT. To z kolei wymaga od przedsiębiorców lepszego przygotowania i dostosowania systemów informatycznych oraz procedur wewnętrznych.
Krajowy System e-Faktur ma na celu usprawnienie i przyspieszenie obiegu dokumentów finansowych.
Dzięki elektronicznemu fakturowaniu firmy mogą liczyć na szybsze zwroty VAT oraz zmniejszenie ryzyka błędów i nadużyć podatkowych.
To powinno wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw transportowych.
Wdrożenie KSeF wymaga od firm transportowych zmiany dotychczasowych procesów wystawiania i odbierania faktur.
Przedsiębiorcy muszą zainwestować w odpowiednie rozwiązania informatyczne oraz przeszkolić pracowników.
Ponadto, skrócone terminy zwrotu VAT mogą wymagać lepszego zarządzania finansami i przepływem środków.
Kluczowe jest wdrożenie systemów kompatybilnych z KSeF oraz dostosowanie procedur księgowych.
Warto również monitorować komunikaty i szkolenia dotyczące nowego systemu.
Wprowadzenie KSeF to istotna zmiana dla branży transportowej w Polsce, która wymaga przygotowania i adaptacji do nowych wymogów prawnych i technologicznych. System ma na celu usprawnienie obiegu faktur i przyspieszenie zwrotów VAT, co może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie firm, o ile odpowiednio przygotują się do nadchodzących zmian.
Źródło:Lightscape
Przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania w 2026 r.
