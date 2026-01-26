KSeF i nowe JPK od lutego 2026 - jak firmy radzą sobie z przygotowaniami

Za kilkanaście dni największe firmy w Polsce muszą zacząć wystawiać faktury przez Krajowy System e-Faktur. Równolegle rusza seria nowych struktur JPK - od księgi rachunkowej po ewidencję środków trwałych. Badania pokazują, że tylko 13 proc. przedsiębiorców jest w pełni gotowych, a 30 proc. wciąż czeka na wytyczne.
W skrócie:
Od 1 lutego 2026 roku 4213 największych przedsiębiorców, którzy osiągnęli w 2024 roku obroty powyżej 200 mln zł, muszą wystawiać faktury wyłącznie przez KSeF.
System wymusza zmianę sposobu obiegu dokumentów - koniec z plikami PDF i papierowymi fakturami. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat od końca roku wystawienia. Problem w tym, że wiele firm dopiero teraz analizuje, jak wdrożyć nowe rozwiązanie.
Według badania inFakt Indeks 2025 tylko 29 proc. przedsiębiorców potrafi poprawnie wskazać termin obowiązywania KSeF. Z kolei raport fillup k24 pokazuje, że zaledwie 16 proc. firm jest gotowych na zmiany, a 30 proc. wciąż czeka na wytyczne.
Równolegle z KSeF od 1 stycznia 2026 roku wchodzą nowe obowiązki raportowe. Podatnicy CIT, spółki niebędące osobami prawnymi oraz podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe i składający JPK_V7M muszą przesyłać do fiskusa:
Według Krajowej Administracji Skarbowej, struktury te dają organom dostęp do znacznie bardziej szczegółowych danych niż dotychczas. Termin przesłania plików JPK za dany rok to 30 kwietnia roku następnego. Pozostali podatnicy CIT i PIT - w tym składający JPK_V7K - dołączą od 1 stycznia 2027 roku.
Ministerstwo Finansów zwolniło podatników CIT z obowiązku przesyłania JPK_ST_KR za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024, a przed 1 stycznia 2026. To drobne ustępstwo w lawinie nowych wymogów.
Wiceminister finansów Marcin Łoboda zapowiedział, że do końca 2026 roku przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do KSeF ani za błędy w systemie.
Wtedy za wystawienie faktury poza KSeF grozi kara do 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze, a w przypadku faktury bez VAT - do 18,7 proc. kwoty brutto.
Brak kar nie oznacza jednak braku problemów.
Źródło: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, inFakt Indeks 2025, fillup k24
