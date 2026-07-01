KSeF, e-Doręczenia, ECM - bezpłatny kongres online już 22–23 lipca

Czym jest EOIF GigaCon Summit?

To dwudniowy kongres organizowany przez GigaCon, poświęcony elektronicznemu obiegowi informacji i dokumentów. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i odbywa się w całości w formule online. Udział jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, a rejestracja nie wiąże się z żadną opłatą.

Zakres tematyczny wykracza poza sam obieg dokumentów. Program obejmuje również automatyzację procesów biznesowych, rozwiązania chmurowe, sztuczną inteligencję oraz cyfrową transformację przedsiębiorstw. To zestaw zagadnień, które dziś rzadko występują osobno - i konferencja traktuje je łącznie.

Jakie tematy znajdą się w programie?

Organizatorzy zapowiadają agendę skoncentrowaną wokół praktycznych obszarów cyfryzacji dokumentów i procesów. W programie pojawią się m.in.:

KSeF - Krajowy System e-Faktur

e-Doręczenia

Workflow, czyli przepływ pracy i zadań

ECM - zarządzanie treścią w organizacji

Sztuczna inteligencja

Cyberbezpieczeństwo

Digitalizacja dokumentów

Prelegenci mają prezentować najnowsze rozwiązania oraz własne doświadczenia związane z efektywnym zarządzaniem informacją, bezpieczeństwem danych, integracją systemów i optymalizacją procesów. Nacisk położono więc zarówno na technologię, jak i na to, jak realnie wdrożyć ją w organizacji.

Kto skorzysta na udziale?

Wydarzenie gromadzi ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, dostawców technologii oraz praktyków biznesu. Taki skład oznacza, że rozmowa toczy się jednocześnie z perspektywy regulacyjnej, wdrożeniowej i użytkowej.

Konferencja wspiera wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w instytucjach, sektorze MŚP oraz dużych przedsiębiorstwach. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych cyfryzacją organizacji i nowoczesnymi technologiami wspierającymi rozwój biznesu. Celem, jaki stawiają sobie organizatorzy, jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk.

Co warto zapamiętać?

EOIF GigaCon Summit 2026 to bezpłatny, dwudniowy kongres online w dniach 22–23 lipca 2026 r., poświęcony elektronicznemu obiegowi informacji i dokumentów, automatyzacji procesów, chmurze, AI i cyfrowej transformacji. Program obejmuje KSeF, e-Doręczenia, workflow, ECM, cyberbezpieczeństwo i digitalizację dokumentów, a wydarzenie łączy ekspertów, administrację publiczną, dostawców technologii i praktyków biznesu — od instytucji, przez MŚP, po duże przedsiębiorstwa.

Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie konferencji. Zarejestruj się bezpłatnie

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.