Koncerny paliwowe chcą zasłonić alkohol w całym handlu. Koszty poniosą mali przedsiębiorcy

Branża paliwowa proponuje wprowadzenie sprzedaży bezwitrynowej alkoholu w całym polskim handlu - w zamian za możliwość dalszej sprzedaży na stacjach paliw. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) forsuje rozwiązanie nieznane w Europie, które uderzy przede wszystkim w małych przedsiębiorców. Polskie Towarzystwo Gospodarcze ostrzega przed kosztami i brakiem możliwości egzekucji przepisów.
Gdy projekty zmian Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaczęły przewidywać zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, branża paliwowa odpowiedziała kontrowersyjną propozycją.
Rozwiązanie to nie ma precedensu w Europie. Według danych WHO, w krajach takich jak Francja, Irlandia czy Szwecja obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach, ale żaden kraj nie wprowadził zasłaniania półek z alkoholem w całym handlu.
"POPiHN w imię ochrony interesów branży paliwowej próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od postulowanego zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i forsuje sprzedaż bezwitrynową, która nie jest stosowana nawet w krajach o najbardziej restrykcyjnej polityce alkoholowej" - mówi Jaromir Ćwikła, dyrektor ds. prawnych Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Największym przegranym propozycji będą mali polscy przedsiębiorcy. Wdrożenie sprzedaży bezwitrynowej wymaga wymiany szaf chłodniczych, lodówek, produkcji i montażu przesłon. To kolejne koszty dla branży, która już teraz zmaga się z rosnącymi wydatkami operacyjnymi i konkurencją ze strony dyskontów.
Według danych Nielsen IQ, napoje alkoholowe stanowią 47,6 proc. sprzedaży pozapaliwowej na polskich stacjach benzynowych. Dla małych sklepów osiedlowych alkohol również stanowi istotną część przychodów.
W Polsce działa około 8 tys. stacji paliw, z czego 5,5 tys. posiada koncesję na alkohol. To zaledwie 4,6 proc. wszystkich punktów sprzedaży alkoholu w kraju. Jak podaje sieć BP, przez stacje paliw na rynek trafia około 2 proc. wszystkich typów alkoholi.
Polskie Towarzystwo Gospodarcze podnosi kwestie praktyczne wdrożenia pomysłu POPiHN.
Badania z Estonii z 2019 roku pokazują, że ograniczenie ekspozycji alkoholu może zmniejszyć zakupy impulsowe z 5 do 2 proc. klientów. Kontakt wzrokowy z półkami alkoholowymi spadł tam o 48 proc., a czas poświęcany na oglądanie alkoholu skrócił się o 29 proc.
Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizy dotyczące możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych. Szefowa resortu Izabela Leszczyna jest zwolenniczką takiego rozwiązania. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 26 stycznia 2026 roku z inicjatywy grupy posłów PSL-Trzeciej Drogi.
POPiHN argumentuje, że zakaz wyłącznie na stacjach paliw jest niezgodny z prawem UE, szczególnie z zasadą równego traktowania i swobodą przedsiębiorczości. Organizacja twierdzi, że stacje paliw i inne sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu znajdują się w takiej samej sytuacji prawnej.
Ministerstwo Energii wyraziło sprzeciw wobec zakazu, wskazując na potencjalne skutki ekonomiczne. Według resortu, udział alkoholu w sprzedaży stacji waha się od 6 do 12 proc., co czyni go kluczowym dla ich rentowności, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Źródło: Polskie Towarzystwo Gospodarcze, dane Nielsen IQ
