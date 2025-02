Kompleksowe zabezpieczenie magazynu przed pożarem - przewodnik dla zarządców obiektów

Czy wiesz, że co 3 godziny w Polsce wybucha pożar w obiekcie magazynowym? To alarmujące statystyki, które pokazują, jak istotne jest właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe przestrzeni magazynowych. W 2019 roku same straty materialne z tego tytułu przekroczyły wartość 100 milionów złotych.