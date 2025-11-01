Wysokie temperatury latem, ocieplający się klimat oraz rosnąca świadomość energetyczna sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na montaż wydajnych systemów chłodzenia, ale i ogrzewania.

Wybierz nowoczesną klimatyzację

Nowoczesne klimatyzatory to już nie tylko urządzenia gwarantujące obniżenie temperatury. Mogą funkcjonować przez cały rok i odpowiednio stabilizować warunki w domu również poprzez ogrzewanie pomieszczeń i filtrowanie powietrza. Cicha praca, niskie zużycie energii oraz możliwość integracji z systemami smart home powodują, że to inwestycja, która zwraca się każdego dnia.

Decydując się na klimatyzację do domu, warto postawić na firmę, która zagwarantuje fachowe doradztwo, profesjonalny montaż i serwis, a także urządzenia renomowanych producentów. Na terenie Gliwic, Katowic i całego Śląska skorzystać można z usług firmy Kliwent. Zespół tworzą doświadczeni specjaliści, którzy oferują szeroki wybór klimatyzatorów. Są one dopasowane do różnych typów budynków oraz pomieszczeń.

Klimatyzacja do domu. Oto najpopularniejszy wybór

Największą popularnością cieszą się klimatyzatory ścienne typu split. Doceniane jest ono przede wszystkim za wysoką efektywność zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, a także za bardzo dobre parametry energooszczędne - wiele modeli osiąga klasę A+++. Urządzenia dostępne w ofercie Kliwent pochodzą od takich producentów jak m.in. Daikin i Sinclair.

Klimatyzatory ścienne mają kompaktową konstrukcję i pracują bardzo cicho. Parametry urządzenia można regulować z dużą dokładnością. Doskonale sprawdzają się zarówno w sypialniach, jak i dużych salonach.

W ofercie firmy Kliwent dostępny jest też system multisplit. To rozwiązanie dla domów i mieszkań, w których potrzebne jest chłodzenie lub ogrzewanie kilku pomieszczeń jednocześnie. Jedna jednostka zewnętrza obsługuje kilka urządzeń wewnętrznych, które funkcjonują niezależnie od siebie.

Klimatyzatory od Kliwent. Szeroka oferta urządzeń

Kliwent proponuje też m.in. klimatyzatory przypodłogowe. Są one montowane nisko, tuż nad podłogą. Świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni ściennej.

W ofercie znajdziemy poza tym klimatyzatory kasetowe. Ten rodzaj urządzeń wykorzystuje się w przypadku pomieszczeń o dużej kubaturze. Sprawdzą się w salonach i przestrzeniach z podwieszanym sufitem. Klimatyzatory kasetonowe rozprowadzają powietrze we wszystkich kierunkach, równomiernie chłodząc lub ogrzewając całe wnętrze.

Klimatyzatory kanałowe tworzą z kolei system, który w całości ukryty jest w zabudowie ściennej lub sufitowej. W pomieszczeniu widoczne są tylko eleganckie kratki nawiewne.

Kliwent proponuje także klimatyzatory multi+. Tutaj mamy do czynienia z zaawansowaną instalacją, łączącą funkcję klimatyzacji, ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dla osób, które nie chcą lub nie mogą zamontować klasycznej klimatyzacji, również jest rozwiązanie. Chodzi o klimatyzatory przenośne, które można ustawiać w dowolnym miejscu w mieszkaniu – wystarczy dostęp do prądu.

