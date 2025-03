Kiedy bank może przetwarzać dane byłego klienta?

UODO wygrywa spór z bankami o przetwarzanie danych klientów

Stało się to w jedenastu sprawach – Prezes UODO wygrał je wszystkie, przy czym NSA uchylił pięć wyroków WSA. Podtrzymał natomiast sześć wyroków WSA, w których argumentacja PUODO została uznana.

Oznacza to, że spór o interpretację art. 105a ust. 3 Prawa bankowego został zakończony.

Chodziło w nim o prawo do przetwarzania danych stanowiących tajemnicę bankową, które dotyczą osób zalegających ze zobowiązaniami wobec banku po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy.

Spór dotyczył tego, kiedy bank (instytucja finansowa) może zareagować i np. przetwarzać dane tej osoby bez jej zgody w BIK. Dane te będą przetwarzane przez instytucje finansowe przez pięć lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. Przetwarzanie tych danych wymaga dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową.

Ustawa stwierdza, że

po zaistnieniu zwłoki bank musi poinformować osobę, której dane dotyczą, że zamierza przetwarzać jej dane bez jej zgody, oraz poinformować o celu przetwarzania.

I od tego momentu musi upłynąć 30 dni. W tym czasie były klient banku może spłacić zaległość – wtedy bank nie będzie mógł przetwarzać jego danych objętych tajemnicą bankową.

Argumentacja UODO

W sporze z bankami Prezes UODO dowodził, że obowiązek wykazania, że minęło już 30 dni, leży po stronie banku. Musi więc on udowodnić, że poinformował byłego klienta o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody. I musi wykazać, że spełnił wobec klienta obowiązek określony w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, tj. poinformował go skutecznie o zamiarze przetwarzania dotyczących jego informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy.

Bank musi więc być w stanie ustalić datę, w której doszło do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o zamiarze przetwarzania jej danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania, bez jej zgody, nie zaś datę, w której hipotetycznie osoba ta mogła zapoznać się z powyższą informacją.

Samo spóźnienie się z wykonaniem zobowiązania przez co najmniej 60 dni nie upoważnia banku do przetwarzania danych na warunkach określonych w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego. Musi minąć jeszcze dodatkowo 30 dni, a ten termin nie biegnie automatycznie (ex lege), lecz dopiero od momentu, w którym konsument zostanie skutecznie poinformowany o zamiarze przetwarzania jego danych. Prezes UODO podkreśla tu niezbędność ustalenia daty. W tym 30-dniowym okresie czasie klient może spłacić zaległości i bank nie będzie mógł przetwarzać danych klienta, wpisując go np. do bazy niesolidnych klientów.

Stanowisko NSA

Zgadzając się z argumentami Prezesa UODO, NSA podkreślił, że choć prawodawca nie zdefiniował użytego w art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe pojęcia „poinformować" ani nie stworzył w tym zakresie żadnych szczególnych wymogów formalnych, to nie ma tu mowy o całkowitej dowolności.

Przede wszystkim ustawa stanowi o „poinformowaniu" (forma dokonana), a nie „informowaniu". Określony w ustawie skutek (prawo do przetwarzania danych bez zgody) ma nastąpić po upływie „30 dni od poinformowania tej osoby przez bank", a nie od np. wysłania jej informacji. Takie „poinformowanie" może nastąpić np. osobiście w placówce, przez przesyłkę doręczaną listownie lub przez pracownika banku albo innego uprawnionego podmiotu, nie można również wykluczyć możliwości skierowania takiej informacji drogą elektroniczną (o ile strony w zawartej umowie przewidziały taką formę korespondencji, a bank w tym zakresie działał z podmiotem zewnętrznym).

Dopiero wskazanie daty doręczenia przesyłki zawierającej stosowną informację umożliwia prawidłowe wskazanie początku 30-dniowego terminu, o którym mowa w art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe (nie jest nim bowiem oświadczenie o dacie wysłania korespondencji wraz z kopią pisma ani nawet data wynikająca z nadania pisma listem poleconym).

Lista rozstrzygniętych spraw

Stanowisko to NSA podtrzymał w sprawach:

Wyrok NSA III OSK 1428/24, sygnatura decyzji PUODO DS.523.3941.2021

Wyrok NSA III OSK 1763/24, sygnatura decyzji PUODO DS.523.1980.2022

III OSK 3059/23, sygnatura decyzji PUODO DS.523.2319.2021

III OSK 7477/21, sygnatura decyzji PUODO ZSPR.440.1590.2019

III OSK 2833/22, sygnatura decyzji PUODO DS.523.6082.2020

III OSK 1575/22, sygnatura decyzji PUODO DS.523.3589.2020

III OSK 191/23, sygnatura decyzji PUODO DS.523.5493.2020

III OSK 251/23, sygnatura decyzji PUODO DS.523.445.2021

III OSK 2672/23, sygnatura decyzji PUODO DS.523.945.2022

III OSK 2300/23, sygnatura decyzji PUODO DS.523.6935.2021

III OSK 2714/23, sygnatura decyzji PUODO DS.523.4046.2022

Podstawa prawna

Dz.U.2024.0.1646 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 105a. Ust. 3

Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.

Foto: Freepik