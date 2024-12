Karta podarunkowa Rossmann za jedyne 9 zł? To nowa metoda oszustów w social mediach

Na czym polega nowy typ oszustwa?

Eksperci CyberRescue alarmują o fali oszustw, w której przestępcy podszywają się pod znaną sieć drogerii. Mechanizm działania jest prosty, ale niezwykle skuteczny.

Oszuści publikują w mediach społecznościowych atrakcyjne oferty kart podarunkowych Rossmann.

Obiecują karty o wartości kilkuset złotych za symboliczną opłatę przesyłki wynoszącą zaledwie 9 złotych.

Schemat oszustwa opiera się na wykorzystaniu zaufania do znanej marki i mechanizmu FOMO (Fear of Missing Out - strachu przed przegapieniem okazji). Przestępcy liczą na to, że potencjalne ofiary, skuszone możliwością znacznych oszczędności, nie zachowają należytej ostrożności.

Konsekwencje wpadnięcia w pułapkę oszustów

Osoby, które dają się zwieść fałszywym ofertom, są kierowane na profesjonalnie wyglądające strony, łudząco podobne do oficjalnej witryny Rossmann. Tam proszeni są o podanie swoich danych osobowych i szczegółów karty płatniczej. Skutki takiego działania mogą być bardzo poważne.

Najczęstsze konsekwencje to:

uruchomienie niepożądanych, płatnych subskrypcji

oraz przeprowadzanie nieautoryzowanych transakcji z wykorzystaniem danych karty.

W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego wyczyszczenia konta bankowego ofiary.

Jak odróżnić prawdziwe promocje od oszustw?

W dzisiejszych czasach, gdy zakupy online stają się normą, umiejętność rozpoznawania prawdziwych promocji od oszustw jest kluczowa.

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinna być nietypowo niska cena w stosunku do rzeczywistej wartości oferowanego produktu.

Warto również zwrócić uwagę na sposób komunikacji - oficjalne promocje są zazwyczaj ogłaszane przez zweryfikowane profile w mediach społecznościowych.

Kolejnym krokiem w weryfikacji autentyczności oferty jest sprawdzenie adresu strony internetowej. Oszuści często używają domen łudząco podobnych do oryginalnych, różniących się jedną literą lub zawierających dodatkowe znaki.

Należy również zwrócić uwagę na jakość strony - błędy językowe, niespójne formatowanie czy brak certyfikatu SSL powinny wzbudzić naszą czujność.

Działania w przypadku wykrycia oszustwa

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, najważniejsze jest szybkie działanie. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć swoje finanse poprzez natychmiastowe zastrzeżenie karty i wyzerowanie dostępnych limitów. Następnie warto skontaktować się z bankiem w celu zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji.

Natychmiast zastrzeż kartę płatniczą

Zgłoś incydent do banku

Sprawdź historię transakcji

Zachowaj wszystkie dowody oszustwa

Skontaktuj się z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa

Jak chronić się przed podobnymi oszustwami w przyszłości?

Ochrona przed oszustwami internetowymi wymaga świadomości i czujności. Warto wypracować nawyk weryfikacji każdej otrzymanej oferty, szczególnie tej, która wydaje się zbyt atrakcyjna. W przypadku wątpliwości można skorzystać z pomocy ekspertów, takich jak zespół CyberRescue, którzy specjalizują się w weryfikacji podejrzanych ofert i pomocy ofiarom cyberprzestępstw.

Regularne aktualizowanie swojej wiedzy o aktualnych zagrożeniach oraz korzystanie z dostępnych narzędzi bezpieczeństwa może znacząco zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa. Pamiętajmy, że w świecie cyfrowym nasza czujność jest najlepszą obroną przed cyberprzestępcami.