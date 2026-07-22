Kabina prysznicowa z montażem - czy taka usługa się opłaca?

Kabina dopasowana do konkretnej łazienki

Proces rozpoczyna się od dokładnego pomiaru miejsca przeznaczonego na prysznic. Fachowiec sprawdza szerokość i wysokość wnęki, położenie brodzika lub odpływu liniowego, a także pion ścian. Ma to szczególne znaczenie w starszych budynkach, gdzie powierzchnie rzadko są idealnie równe. Pod uwagę bierze się również usytuowanie armatury, grzejnika, umywalki czy mebli.

Po wykonaniu pomiaru można wybrać rodzaj szkła, kolor okuć oraz sposób otwierania drzwi prysznicowych. W małej łazience dobrze sprawdzają się drzwi przesuwne, ponieważ nie zajmują miejsca przed kabiną. Przy większej przestrzeni można zdecydować się na skrzydło uchylne. Inną możliwością jest konstrukcja walk in, czyli przeszklona strefa prysznicowa bez tradycyjnych drzwi. Decydując się na remont łazienki doskonałym wyborem będzie kabina prysznicowa z montażem, gdyż taka usługa zapewnia bezproblemowy przebieg prac.

Jak przebiega montaż kabiny prysznicowej?

Przed rozpoczęciem prac instalator kontroluje miejsce mocowania profili i elementów stabilizujących. Następnie osadza szkło, montuje drzwi, reguluje zawiasy lub rolki oraz zabezpiecza połączenia przed przedostawaniem się wody. Gotowa kabina powinna być stabilna, szczelna i wygodna podczas codziennego użytkowania.

Montaż wymaga dużej dokładności. Nieprawidłowe wypoziomowanie może sprawić, że drzwi będą samoczynnie się otwierały albo ocierały o pozostałe elementy. Źle nałożone uszczelnienie sprzyja powstawaniu przecieków, a nieodpowiednie mocowania mogą osłabić całą konstrukcję. Przy kabinach wykonywanych na wymiar liczy się każdy milimetr, ponieważ szkła hartowanego nie można po zakończeniu produkcji przyciąć ani przewiercić.

Co wpływa na cenę kabiny z montażem?

Koszt zależy między innymi od wielkości konstrukcji, grubości szkła, liczby tafli oraz rodzaju okuć. Na cenę wpływa też typ drzwi i stopień skomplikowania prac. Prosta ścianka walk in zwykle wymaga mniejszej liczby elementów niż zabudowa wnękowa z drzwiami na indywidualny wymiar.

Przed zakupem dobrze sprawdzić, co dokładnie zawiera wycena. Kompleksowa usługa może obejmować pomiar, przygotowanie projektu, wykonanie szkła, transport, wniesienie i instalację. Demontaż starej kabiny, poprawki płytek czy przeróbki instalacji wodnej mogą być rozliczane osobno. Jasne ustalenie zakresu prac pozwala uniknąć niespodziewanych wydatków.

Czy samodzielny montaż oznacza oszczędność?

Gotowy model można zamontować bez pomocy fachowca, jeśli ściany są równe, brodzik został prawidłowo osadzony, a osoba wykonująca pracę ma potrzebne narzędzia i doświadczenie. W innym przypadku pozorna oszczędność może szybko zniknąć. Uszkodzenie tafli, źle wywiercony otwór lub nieszczelność oznaczają kolejne wydatki i opóźnienie prac.

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