Jesień Linuksowa 2025: Gynvael Coldwind i inne gwiazdy open source w Rybniku

Kiedy i gdzie

21. edycja Jesieni Linuksowej 2025, organizowana przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG), które od dwóch dekad skupia społeczność miłośników wolnego oprogramowania odbędzie się 24–26 października w Hotelu przy Młynie w Rybniku.

Organizatorzy wybrali to samo miejsce, które tak przypadło do gustu uczestnikom poprzedniej edycji. Hotel zapewnia uczestnikom pokoje 1- lub 2-osobowe, przestronne sale wykładowe oraz pełne wyżywienie podczas całego wydarzenia.

Program konferencji - od narzędzi linuksowych po kwestie prawne

Tegoroczna edycja zapowiada się szczególnie bogato. W programie znajdą się prelekcje obejmujące szeroki zakres tematów związanych z ekosystemem open source. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prezentacji dotyczących m.in.:

narzędzi linuksowych,

rozwiązań DevOps i CI/CD,

zagadnień prywatności i bezpieczeństwa.

Nie zabraknie również sesji poświęconych grafice 3D, multimediom oraz aspektom społecznym i prawnym wolnego oprogramowania.

Organizatorzy przygotowali format składający się z prelekcji, pogadanek, lightning talków oraz dodatkowych warsztatów, które pozwolą uczestnikom pogłębić praktyczną wiedzę.

Wieczorami zaplanowano integrację w swobodnej atmosferze, co stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Gwiazdy polskiej sceny IT na scenie w Rybniku

Wśród potwierdzonych prelegentów znajdą się uznane osobowości polskiej sceny technologicznej. Na scenie pojawią się Gynvael Coldwind, Jakub Mrugalski, Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik - specjaliści, których wiedza i doświadczenie cieszą się uznaniem w środowisku.

Ich wystąpienia to gwarancja wysokiej jakości merytorycznej i praktycznych wskazówek, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z technologiami open source.

Sukces poprzedniej edycji jako fundament na przyszłość

Ubiegłoroczna, jubileuszowa 20. edycja Jesieni Linuksowej przyciągnęła kilkadziesiąt uczestników stacjonarnych z całej Polski oraz kolejnych kilkadziesiąt osób uczestniczących zdalnie. Wydarzenie odniosło znaczący sukces, co potwierdziły liczne pozytywne recenzje i komentarze społeczności.

Nagrania z wystąpień zyskały ponad 26 000 wyświetleń w serwisach YouTube i PeerTube, co świadczy o dużym zainteresowaniu treścią konferencji również wśród osób, które nie mogły uczestniczyć bezpośrednio.

Elastyczne opcje uczestnictwa

Organizatorzy przewidzieli różne formuły uczestnictwa, aby każdy mógł dopasować swój udział do indywidualnych potrzeb i możliwości. Dostępne są bilety umożliwiające uczestnictwo online lub na miejscu, z noclegiem lub bez niego, na 2 lub 3 dni wydarzenia.

Taki system pozwala zarówno na pełne zanurzenie się w atmosferę konferencji przez cały weekend, jak i udział w wybranych elementach programu.

Okazja do rozwoju i budowania relacji w branży

Jesień Linuksowa to więcej niż konferencja techniczna - to miejsce spotkań polskiej społeczności open source, które oferuje unikalne możliwości rozwoju zawodowego. Uczestnicy zyskują dostęp do najnowszych trendów w branży, praktycznej wiedzy od ekspertów oraz szans na nawiązanie wartościowych kontaktów zawodowych.

Udział w wydarzeniu pozwala na poszerzenie kompetencji technicznych, zrozumienie kierunków rozwoju technologii open source oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami z branży.

Link do rejestracji: https://jesien.org

Szczegółowe informacje o programie i rejestracja na uczestnictwo dostępne są na stronie wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dziennik Internautów objął patronat medialny nad Jesienią Linuksową 2025. Zachęcamy społeczność IT do aktywnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.