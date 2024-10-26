Jesień Linuksowa 2025: Gynvael Coldwind i inne gwiazdy open source w Rybniku

Polska Grupa Użytkowników Linuxa zaprasza deweloperów, administratorów systemów i pasjonatów open source na najstarszą konferencję linuksową w Polsce. Jakie technologie będą dominować w programie tegorocznej edycji?
21. edycja Jesieni Linuksowej 2025, organizowana przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG), które od dwóch dekad skupia społeczność miłośników wolnego oprogramowania odbędzie się 24–26 października w Hotelu przy Młynie w Rybniku.
Organizatorzy wybrali to samo miejsce, które tak przypadło do gustu uczestnikom poprzedniej edycji. Hotel zapewnia uczestnikom pokoje 1- lub 2-osobowe, przestronne sale wykładowe oraz pełne wyżywienie podczas całego wydarzenia.
Tegoroczna edycja zapowiada się szczególnie bogato. W programie znajdą się prelekcje obejmujące szeroki zakres tematów związanych z ekosystemem open source. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prezentacji dotyczących m.in.:
Nie zabraknie również sesji poświęconych grafice 3D, multimediom oraz aspektom społecznym i prawnym wolnego oprogramowania.
Organizatorzy przygotowali format składający się z prelekcji, pogadanek, lightning talków oraz dodatkowych warsztatów, które pozwolą uczestnikom pogłębić praktyczną wiedzę.
Wieczorami zaplanowano integrację w swobodnej atmosferze, co stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami.
Wśród potwierdzonych prelegentów znajdą się uznane osobowości polskiej sceny technologicznej. Na scenie pojawią się Gynvael Coldwind, Jakub Mrugalski, Arkadiusz Wieczorek oraz Kuba Orlik - specjaliści, których wiedza i doświadczenie cieszą się uznaniem w środowisku.
Ich wystąpienia to gwarancja wysokiej jakości merytorycznej i praktycznych wskazówek, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z technologiami open source.
Ubiegłoroczna, jubileuszowa 20. edycja Jesieni Linuksowej przyciągnęła kilkadziesiąt uczestników stacjonarnych z całej Polski oraz kolejnych kilkadziesiąt osób uczestniczących zdalnie. Wydarzenie odniosło znaczący sukces, co potwierdziły liczne pozytywne recenzje i komentarze społeczności.
Nagrania z wystąpień zyskały ponad 26 000 wyświetleń w serwisach YouTube i PeerTube, co świadczy o dużym zainteresowaniu treścią konferencji również wśród osób, które nie mogły uczestniczyć bezpośrednio.
Organizatorzy przewidzieli różne formuły uczestnictwa, aby każdy mógł dopasować swój udział do indywidualnych potrzeb i możliwości. Dostępne są bilety umożliwiające uczestnictwo online lub na miejscu, z noclegiem lub bez niego, na 2 lub 3 dni wydarzenia.
Taki system pozwala zarówno na pełne zanurzenie się w atmosferę konferencji przez cały weekend, jak i udział w wybranych elementach programu.
Jesień Linuksowa to więcej niż konferencja techniczna - to miejsce spotkań polskiej społeczności open source, które oferuje unikalne możliwości rozwoju zawodowego. Uczestnicy zyskują dostęp do najnowszych trendów w branży, praktycznej wiedzy od ekspertów oraz szans na nawiązanie wartościowych kontaktów zawodowych.
Udział w wydarzeniu pozwala na poszerzenie kompetencji technicznych, zrozumienie kierunków rozwoju technologii open source oraz wymianę doświadczeń z innymi specjalistami z branży.
Szczegółowe informacje o programie i rejestracja na uczestnictwo dostępne są na stronie wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona.
Dziennik Internautów objął patronat medialny nad Jesienią Linuksową 2025. Zachęcamy społeczność IT do aktywnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
