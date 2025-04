Jakie są najczęstsze błędy przy wyborze obuwia ochronnego?

Niedostateczny poziom ochrony obuwia do wymagań danego stanowiska

Jednym z częstych błędów jest niedoszacowanie poziomu ochrony obuwia. Zdarza się bowiem, że kalosze lub inne obuwie specjalistyczne jest niewystarczające na danym stanowisku i nie zapewniają pożądanej ochrony stopie. Dotyczy to m.in. braku wzmocnionego noska, który chroni przed uderzeniami, braku antyprzebiciowej podeszwy czy też właściwości antystatycznych, które zapobiegają powstawaniu ładunków. Każdy detal należy wziąć pod uwagę i wybrać taki model obuwia, który jest idealnie dopasowany do danego stanowiska i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Zły rozmiar i dopasowanie obuwia do anatomii stopy użytkownika

Każde obuwie ochronne powinno być idealnie dopasowane do stopy. Właśnie dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na rozmiar. Wszystko po to, aby zapobiegać otarciom naskórka, innym urazom, a także niekomfortowej pracy. Jako producent obuwia ochronnego zwracamy baczną uwagę na wysoką powtarzalność rozmiarów obuwia, dzięki czemu nic Cię nie zaskoczy. To gwarancja bezpiecznej i spokojnej pracy nawet w trudnych warunkach. Elastyczna pianka EVA w naszych kaloszach i crocsach dobrze dopasowuje się do anatomii stopy, zmniejszając ryzyko kontuzji.

Materiał niedostosowany do środowiska pracy, w tym kontaktu z substancjami szkodliwymi

W produkcji obuwia ochronnego stawiamy na wysokiej jakości materiał EVA, który zapewnia większą ochronę i wytrzymałość. Jednocześnie jest odporny na działanie szkodliwych substancji, w tym m.in.: olejów, benzyny, obornika, kwasów itd. Pod tym względem jest to zdecydowanie lepszy wybór niż słabszej jakości guma lub PCV. Jednocześnie materiał EVA jest bezpieczny w kontakcie z ludzką skórą i zapewnia większy komfort codziennej pracy. Przed zakupem upewnij się jednak, że dany model gwarantuje ochronę przed substancjami, na kontakt z którymi narażeni są pracownicy na danym stanowisku. Niedostateczna ochrona w tym zakresie to kolejny z częstych błędów zakupowych.

Brak antypoślizgowej podeszwy

Obuwie robocze od producenta powinno charakteryzować się antypoślizgową podeszwą. Poziom tej ochrony zależy od specyfiki danego stanowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku pracy w wilgotnym środowisku, w warunkach zewnętrznych czy też w branży spożywczej. Niestety wiele osób o tym zapomina i kupuje buty, które nie gwarantują pożądanej przyczepności na śliskich nawierzchniach. Przekłada się to na zwiększone ryzyko niekontrolowanych poślizgnięć i związanych z tym urazów.

Ciężkie i niewygodne obuwie

Nie bez znaczenia jest waga obuwia. Dobrej jakości buty ochronne powinny być przede wszystkim lekkie i wytrzymałe. Taki właśnie jest materiał wykorzystywanych w naszym obuwiu. Dzięki temu, jest ono odpowiednio lżejsze od rynkowych alternatyw. Przekłada się to na większy komfort pracy i mniejsze obciążenie dla nóg, bioder i kręgosłupa. Redukuje to zmęczenie nawet po trudnym dniu i wielogodzinnej pracy. Jednym z błędów zamawiających jest brak weryfikacji wagi danego obuwia. Warto tego unikać. Naszym atutem jest materiał EVA, dzięki któremu oferowane przez nas kalosze ochronne są nawet o 40% lżejsze od tradycyjnych modeli dostępnych na rynku. Elastyczna i sprężysta pianka EVA wpływa na większy komfort pracy.

Niewłaściwa odporność termiczna

Każde środowisko pracy ma swoją określoną charakterystykę. Dotyczy to m.in. panującej temperatury. Błędem jest dobranie obuwia o nieodpowiedniej izolacji termicznej. Dotyczy to zarówno zbyt ciepłych kaloszy z ocieplaczami, jak i zbyt lekkich modeli wykorzystywanych w mroźniach i chłodniach. Za każdym razem należy dobrać obuwie, które przeznaczone jest do pracy w konkretnych warunkach termicznych. Bagatelizowanie tego aspektu to kolejny częsty błąd wśród osób, które odpowiadają za zakup obuwia ochronnego do firmy. Na szczęście dobra analiza pozwoli na jego uniknięcie.

Sugerowanie się tylko ceną

Niestety w wielu firmach wciąż pokutuje przeświadczenie, że warto kupować tanie środki ochrony osobistej dla pracowników, aby redukować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. To spory błąd, który może powodować poważne skutki. Nie warto sugerować się tylko niską ceną. Dobre buty ochronne to takie, które gwarantują wysoką jakość oraz wysoki poziom ochrony. Standardem jest to, że trzeba za nie nieco więcej zapłacić. Biorąc pod uwagę potrzeby naszych klientów, przygotowaliśmy obuwie ochronne spełniające najwyższe standardy rynkowe, które jest dostępne w dobrym stosunku ceny do jakości wykonania.

Z Camminare Boots nie popełnisz kosztownych błędów

Jako producent kaloszy bhp doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest prawidłowy dobór obuwia ochronnego. Właśnie dlatego oferujemy szeroki wybór produktów spełniających najwyższe standardy rynkowe. Dostępne są z różnym poziomem ochrony. Rekomendowane modele z naszej oferty to m.in.: Sicuro Work S5, Sicuro S, BHP Master Pro czy też BHP Master. Do tego każdy z tych modeli wykonywany jest z troską o najdrobniejsze detale. Więcej na temat błędów przy wyborze obuwia ochronnego przeczytasz na blogu Camminare Boots.

Foto i treść: materiał partnera