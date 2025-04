Jakie są koszty montażu nowoczesnych stropów?

Od czego zależy koszt stropu?

Na ostateczną cenę montażu stropu wpływa wiele czynników. Głównym z nich jest rodzaj oraz ilość zastosowanego materiału. Jednak zakup materiałów niezbędnych do wykonania stropu to jedynie część wydatków. Należy jeszcze doliczyć koszty robocizny, które będą się różnić w zależności od regionu. Warto zdecydować się na usługi doświadczonych fachowców, nawet jeśli cena będzie nieco wyższa. Jeśli do montażu stropu niezbędna jest pomoc ciężkich maszyn, trzeba wziąć pod uwagę również koszt ich wypożyczenia.

Z jakim wydatkiem wiążą się stropy keramzytowe gęstożebrowe?

Strop gęstożebrowy składa się z żeber zbrojeniowych, między którymi są ułożone pustaki keramzytowe. Całość połączona jest mieszanką betonową. Zazwyczaj producenci materiałów budowlanych sprzedają gotowe stropy keramzytowe, nie trzeba więc oddzielnie liczyć kosztów żeber, pustaków i betonu. Jeden metr kwadratowy takiego stropu kosztuje ok. 30 zł.

Do kosztów materiałów należy doliczyć robociznę. Fachowcy za ułożenie stropu gęstożebrowego biorą zazwyczaj ok. 130 zł/m2. Strop powstaje na placu budowy. Nie jest konieczne zastosowanie ciężkiego sprzętu, więc inwestor oszczędza na jego wynajmie.

Ile kosztują stropy prefabrykowane?

Nowoczesne stropy prefabrykowane składają się z gotowych płyt filigranowych dostarczanych na plac budowy. Dzięki temu ich montaż jest znacznie szybszy niż w przypadku tradycyjnych metod, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów robocizny, która będzie wynosić ok. 70-80 zł/m2.

Należy jednak pamiętać, że do montażu tego typu stropu wykorzystywany jest ciężki sprzęt, który trzeba zamówić i opłacić, a to z kolei podnosi koszty całej inwestycji. Wynajęcie dźwigu będzie kosztować ok. 160 zł za godzinę.

Jeśli chodzi o cenę materiału, cena płyt filigranowych wynosi od 120 do 160 zł/m2. Do tego doliczmy koszt mieszanki betonowej, który nie powinien przekroczyć 400 zł/m3.

Jaka jest cena stropu monolitycznego?

Stropy monolityczne stosuje się zazwyczaj w budynkach o dużej powierzchni. Jego rozpiętość może wynosić nawet 16 m, a ponadto wykazuje ponadprzeciętną wytrzymałość na duże obciążenia. Jego budowa zajmuje jednak więcej czasu niż w przypadku wyżej opisanych stropów. Na koszt stropu monolitycznego składa się zbrojenie (ok. 120-130 zł/m2) oraz mieszanka betonowa omawiana przy okazji stropów prefabrykowanych. Należy jeszcze doliczyć koszt szalunku w kwocie ok. 25 zł/m2 na miesiąc.

Na cenę stropu wpływają przede wszystkim koszty materiałów i robocizny. Nie warto jednak oszczędzać na wysokiej jakości produktach ani doświadczonej ekipie – strop to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Warto więc zadbać o to, by był solidnie wykonany przy użyciu materiałów dobrego gatunku.

