Jakie klamki do drzwi wewnętrznych z przeszkleniem są najlepsze?

Jeżeli chcemy sprawić, aby nie tylko wspaniale się prezentowały, ale też zapewniały komfort w czasie otwierania oraz zamykania, nie możemy zapomnieć, że duże znaczenie ma tutaj wybór dopasowanych klamek do drzwi wewnętrznych.

Jakie klamki do drzwi wewnętrznych z pionowym przeszkleniem?

Klamki do drzwi wewnętrznych z przeszkleniem to znacznie więcej niż tylko element użytkowy, który pozwala na obsługę skrzydła. Warto podkreślić, że obecnie szczególnie często wybierane są drzwi z bocznym przeszkleniem - doskonałe do wielu nowoczesnych aranżacji. Tutaj wybór klamek drzwiowych jest naprawdę szeroki i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko jednak zależy w dużej mierze od koloru, czy też materiału, z jakiego zostały wykonane te elementy stolarki.

Jeżeli chodzi o drzwi drewniane (zarówno te wykonane z naturalnego surowca, jak też fornirowane, czy pokryte okleiną), to dobrym pomysłem są klamki w kolorze złotym - świetnie komponują się z jasnym kolorem drewna, podkreślając jego unikalne usłojenie i ciekawą barwę. Pionowe przeszklenie stanowi dość wyraźny akcent, dlatego dobrze, aby klamka nie stanowiła już dodatkowej ozdoby. Możemy zatem postawić na proste modele z okrągłym szyldem - matowe albo błyszczące. Jeszcze bardziej minimalistyczny wyraz mają klamki do drzwi wewnętrznych z ukrytym szyldem - ciekawie wyglądają w stylu glamour, gdzie złote akcenty są niezwykle pożądane.

W przypadku, kiedy mówimy o drzwiach w jednolitym kolorze, tutaj mamy naprawdę szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o wybór klamek. Do modnych drzwi przeszklonych loftowych - na przykład w kolorze antracytu lub różnych odcieni szarości - możemy dopasować czarne klamki do drzwi. Asortyment obejmuje zarówno proste modele z kwadratowym i okrągłym szyldem, jak też bardziej dekoracyjne - z ryflowaną rękojeścią, skórzanymi lub drewnianymi wstawkami. Takie okucie to bardzo designerski dodatek, który sprawi, że nawet proste skrzydło nabierze charakteru i świetnie będzie współgrać z loftowym charakterem mebli i akcentów dekoracyjnych.

Jakie klamki do białych drzwi z bocznym przeszkleniem?

W przypadku białych drzwi z bocznym przeszkleniem, możemy postawić na klamki w tym samym kolorze, aby stworzyć spójną całość. Drzwi będą wówczas prezentować się bardzo minimalistycznie, a szklana wstawka stanie się ich centralnym punktem. Inne rozwiązanie to wspomniane już klamki złote albo chromowane.

Zwolennicy kontrastów mogą z kolei wybrać czarne klamki albo gałki - tutaj dobrze jednak wcześniej zastanowić się nad tym, czym będą one dla nas dostatecznie komfortowe w czasie otwierania i zamykania skrzydła.

Klamki do drzwi z dużymi przeszkleniami

Drzwi wewnętrzne z dużymi przeszkleniami pozwolą nam wpuścić do środka więcej naturalnego światła, a dodatkowo optycznie powiększą wnętrze. W przypadku eleganckich drzwi francuskich (dwuskrzydłowych) polecamy klamki mosiężne - na przykład modele z bardzo modnym ostatnio wzorem jodełki. Inne rozwiązanie to klamki w stylu retro, które będą się doskonale komponować z antycznymi meblami i dekoracjami w podobnym klimacie.

Jeśli natomiast mówimy o drzwiach z dużymi przeszkleniami w nowoczesnym wydaniu, wcale nie musimy ograniczać się do tradycyjnych klamek. Alternatywą mogą być pochwyty do drzwi, które wprowadzą nieco industrialny nastrój. Wspomniane akcesoria stosowane są nie tylko w przypadku drzwi wewnętrznych, ale często także wejściowych.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera